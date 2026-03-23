Проект Конец света (2026) — обзор фильма с Райаном Гослингом: стоит ли смотреть

«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
Святослав Лецкий
Гослинг спасает мир в «Конце света»
Камерная фантастика, которая удивляет теплотой и эмоциями.

Помните «Марсианина» с Мэттом Деймоном в главной роли? Одинокий герой вдали от Земли, отчаянные попытки выжить и засадить Марс картошкой, юмор и настойчивость, которые не позволяют сдаться. Фильм называли одним из лучших в 2015 году: он собрал кассу и отличные отзывы, а Деймон получил авторитетные награды.

Причина не только в актёрской игре или режиссуре Ридли Скотта. Дело ещё и в оригинальном романе Энди Вейера. «Проект «Конец света» основан на книге того же автора — и она снова об одиночестве, путешествии далеко от Земли и герое, который то шутит, то впадает в апатию. Только не смотрите на заимствования, ведь история вышла самобытной, захватывающей и вообще одной из лучших на начало 2026-го.

«Проект «Конец света»: главное о фильме

Название: «Проект «Конец света» (Project Hail Mary).
Режиссёры: Фил Лорд, Кристофер Миллер.
Актёры: Райан Гослинг, Милана Вайнтруб, Кен Люн и другие.
Дата выхода: 20 марта 2026 года.
Жанр: фантастика, драма.
Страна: США.

«Проект «Конец света»: где смотреть?

Премьера в мировых кинотеатрах состоялась 20 марта. Неофициальные показы в России стартуют 26 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Amazon.

Умер Чак Норрис. 10 фильмов, за которые мы его никогда не забудем
Гослинг ещё не был таким трогательным

Грейс (Райан Гослинг) просыпается на космическом корабле. Его экипаж мёртв, а сам герой ничего не помнит. Где он? Как сюда попал? Почему выжил? Воспоминания разблокируются постепенно и оптимизма не добавляют. Оказывается, инопланетные микробы потихоньку гасят Солнце и вместе с этим убивают Землю. Грейс — единственная надежда их остановить. Вот только он не герой, не космонавт и, по его же словам, лишён гена мужества. Да и вообще совсем недавно был обычным школьным учителем.

Теперь ещё и учитель

Фото: Amazon

«Конец света» цепляет многим. В первую очередь ставкой на Гослинга. Если не считать флешбэков, то наш любимый водила — единственный человек в кадре. Причём играет он так, что напарники будто бы и не нужны: выдаёт фирменную обнадёживающую улыбку и впадает в депрессию, верит в свою миссию и безутешно рыдает, сосредоточенно проводит исследования и беззаботно попивает водку.

Фильм стал бенефисом Гослинга, ведь сюжет толкает его от одной любопытной сцены к другой — и у каждой своя эмоция. Вот герой прощается с космонавтами, которых зритель живыми и не видел. Однако делает это так, что пробирает до мурашек. А вот испытывает абсолютное одиночество, и ты тоже тоскуешь вместе с героем. При этом просто просишь продолжать, потому что смотреть на актёра в пиковой форме до безумия приятно.

Хотя главная эмоция как от Гослинга, так и от всей истории — нежность. Да, мир вот-вот погибнет, однако в «Конце света» нет надрыва «Интерстеллара» или напряжённости «Марсианина». За высокими ставками и сокрушительными потерями всегда маячит согревающая надежда.

Таких причудливых кадров в фильме мало

Фото: Amazon

Другой плюс в самой истории. Она одновременно простая и захватывающая. Почему мир умирает? Откуда взялась угроза? С какой стати некоторые звёзды зараза обходит стороной? В конце концов, как разобраться с этим бардаком? В эти задачки приятно вникать. Взять самого героя: поначалу удивляешься, как его вообще взяли на борт, а потом как понимаешь…

Конечно, не все научные объяснения и сюжетные повороты убедительны. Порой смотришь на колоссальный прорыв, который по-быстрому совершил Грейс, и возмущаешься. «Ну нельзя столь торопливо провернуть подобный трюк». Неудивительно, что фанаты романа уже ругают кино за упрощение. Но знаете что: на фоне всеобщего великолепия это мелкие придирки.

Поначалу герой вообще еле ходит

Фото: Amazon

«Концу света» можно простить что угодно — даже не из-за Гослинга, а из-за неожиданного броманса. Верно, посреди космоса герой всё же найдёт удивительного друга, и отношения с ним станут центром фильма. Они умилят, рассмешат и даже разобьют сердце.

Сами знаете фильмы, где пара героев весь хронометраж бегает вместе, а тебе плевать на обоих. Но знаете и другие примеры, когда феноменальный дуэт складывается даже из одинокого человека и волейбольного мяча. В этом плане «Конец света» довольно близок к «Изгою» и изящно показывает нестандартное партнёрство. Поэтому и болеешь за напарника не меньше, чем за самого Грейса.

Пострадать Грейсу тоже придётся

Фото: Amazon

Фильм длится 150 минут — и за это время вы увидите всего одну экшен-сцену и один большой взрыв. Вот только история так здорово сочетает высокие ставки с камерностью и жонглирует эмоциями, а Гослинг со спутником столь умилительны, что повода заскучать нет. Это первое по-настоящему большое кино в году и первый грандиозный повод выбраться на сеанс.

Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
«Проект «Конец света»: стоит ли смотреть?

За эпической сагой о конце света и самоубийственной миссии спряталось удивительно нежное камерное кино. Каждый кадр в нём — искренняя эмоция. Каждый взгляд — олицетворение надежды или потерянности. Каждая реплика — торжество осмысленности. Поэтому «Конец света» стоит смотреть. Главное не ждите от фильма типичного блокбастера, ведь в первую очередь это чувственная драма.

Оценка «Проекта «Конец света» — 8,5 из 10

Понравилось

  • Изумительная роль Гослинга.
  • Необычный напарник — не хуже самого героя.
  • Интригующая история.
  • Фильм полон надежды и тепла.
