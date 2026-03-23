«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»

Помните «Марсианина» с Мэттом Деймоном в главной роли? Одинокий герой вдали от Земли, отчаянные попытки выжить и засадить Марс картошкой, юмор и настойчивость, которые не позволяют сдаться. Фильм называли одним из лучших в 2015 году: он собрал кассу и отличные отзывы, а Деймон получил авторитетные награды.

Причина не только в актёрской игре или режиссуре Ридли Скотта. Дело ещё и в оригинальном романе Энди Вейера. «Проект «Конец света» основан на книге того же автора — и она снова об одиночестве, путешествии далеко от Земли и герое, который то шутит, то впадает в апатию. Только не смотрите на заимствования, ведь история вышла самобытной, захватывающей и вообще одной из лучших на начало 2026-го.

«Проект «Конец света»: главное о фильме

Название: «Проект «Конец света» (Project Hail Mary).

Режиссёры: Фил Лорд, Кристофер Миллер.

Актёры: Райан Гослинг, Милана Вайнтруб, Кен Люн и другие.

Дата выхода: 20 марта 2026 года.

Жанр: фантастика, драма.

Страна: США.

«Проект «Конец света»: где смотреть?

Премьера в мировых кинотеатрах состоялась 20 марта. Неофициальные показы в России стартуют 26 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Amazon.

Гослинг ещё не был таким трогательным

Грейс (Райан Гослинг) просыпается на космическом корабле. Его экипаж мёртв, а сам герой ничего не помнит. Где он? Как сюда попал? Почему выжил? Воспоминания разблокируются постепенно и оптимизма не добавляют. Оказывается, инопланетные микробы потихоньку гасят Солнце и вместе с этим убивают Землю. Грейс — единственная надежда их остановить. Вот только он не герой, не космонавт и, по его же словам, лишён гена мужества. Да и вообще совсем недавно был обычным школьным учителем.

Фото: Amazon

«Конец света» цепляет многим. В первую очередь ставкой на Гослинга. Если не считать флешбэков, то наш любимый водила — единственный человек в кадре. Причём играет он так, что напарники будто бы и не нужны: выдаёт фирменную обнадёживающую улыбку и впадает в депрессию, верит в свою миссию и безутешно рыдает, сосредоточенно проводит исследования и беззаботно попивает водку.

Фильм стал бенефисом Гослинга, ведь сюжет толкает его от одной любопытной сцены к другой — и у каждой своя эмоция. Вот герой прощается с космонавтами, которых зритель живыми и не видел. Однако делает это так, что пробирает до мурашек. А вот испытывает абсолютное одиночество, и ты тоже тоскуешь вместе с героем. При этом просто просишь продолжать, потому что смотреть на актёра в пиковой форме до безумия приятно.

Хотя главная эмоция как от Гослинга, так и от всей истории — нежность. Да, мир вот-вот погибнет, однако в «Конце света» нет надрыва «Интерстеллара» или напряжённости «Марсианина». За высокими ставками и сокрушительными потерями всегда маячит согревающая надежда.

Фото: Amazon

Другой плюс в самой истории. Она одновременно простая и захватывающая. Почему мир умирает? Откуда взялась угроза? С какой стати некоторые звёзды зараза обходит стороной? В конце концов, как разобраться с этим бардаком? В эти задачки приятно вникать. Взять самого героя: поначалу удивляешься, как его вообще взяли на борт, а потом как понимаешь…

Конечно, не все научные объяснения и сюжетные повороты убедительны. Порой смотришь на колоссальный прорыв, который по-быстрому совершил Грейс, и возмущаешься. «Ну нельзя столь торопливо провернуть подобный трюк». Неудивительно, что фанаты романа уже ругают кино за упрощение. Но знаете что: на фоне всеобщего великолепия это мелкие придирки.

Фото: Amazon

«Концу света» можно простить что угодно — даже не из-за Гослинга, а из-за неожиданного броманса. Верно, посреди космоса герой всё же найдёт удивительного друга, и отношения с ним станут центром фильма. Они умилят, рассмешат и даже разобьют сердце.

Сами знаете фильмы, где пара героев весь хронометраж бегает вместе, а тебе плевать на обоих. Но знаете и другие примеры, когда феноменальный дуэт складывается даже из одинокого человека и волейбольного мяча. В этом плане «Конец света» довольно близок к «Изгою» и изящно показывает нестандартное партнёрство. Поэтому и болеешь за напарника не меньше, чем за самого Грейса.

Фото: Amazon

Фильм длится 150 минут — и за это время вы увидите всего одну экшен-сцену и один большой взрыв. Вот только история так здорово сочетает высокие ставки с камерностью и жонглирует эмоциями, а Гослинг со спутником столь умилительны, что повода заскучать нет. Это первое по-настоящему большое кино в году и первый грандиозный повод выбраться на сеанс.

«Проект «Конец света»: стоит ли смотреть?

За эпической сагой о конце света и самоубийственной миссии спряталось удивительно нежное камерное кино. Каждый кадр в нём — искренняя эмоция. Каждый взгляд — олицетворение надежды или потерянности. Каждая реплика — торжество осмысленности. Поэтому «Конец света» стоит смотреть. Главное не ждите от фильма типичного блокбастера, ведь в первую очередь это чувственная драма.

Оценка «Проекта «Конец света» — 8,5 из 10

Понравилось