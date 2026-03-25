Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

«Сорвиголова: Рождённый заново», второй сезон — обзор: старт без раскачки и возвращение к уровню Netflix

Вот это старт: «Сорвиголова» наконец разогнался по-настоящему
Святослав Лецкий
«Сорвиголова: Рождённый заново» второй сезон
Комментарии
Новый сезон стартует мощно: жестокие бои, высокий риск и Кингпин у власти.

Когда «Сорвиголова» восстал из пепла и вернулся в сольном сериале, то потребовал много времени на раскачку. Мэтт Мёрдок долго страдал и отказывался носить костюм. Кингпин много серий подряд косплеил добряка, пока снова не стал бандитом. Драки были занятными, но иногда с театральной хореографией и сомнительными эффектами.

Только ближе к финалу сериал стал если не лучшей, то хотя бы хорошей версией себя. И вот замечательная новость: второй сезон «Сорвиголовы» начинается сразу на пике.

Материалы по теме
«Сорвиголова: Рождённый заново»: главное о сериале

Название: «Сорвиголова: Рождённый заново» (Daredevil: Born Again).
Автор: Дарио Скардапане.
Актёры: Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Винсент Д’Онофрио и другие.
Дата выхода: 25 марта 2026 года (второй сезон).
Сколько серий: восемь эпизодов.
Жанр: боевик, триллер, драма.
Страна: США.

Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново»: где смотреть?

25 марта на Disney+ вышел первый эпизод. Дальше — по одной серии в неделю. Финал намечен на 13 мая. Официальной русской озвучки нет, но в Сети уже есть неофициальные.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

Материалы по теме
Сорвиголова по-настоящему вернулся

Если спросите моё мнение, то «Сорвиголова» — лучшее шоу с героями Marvel. Прошло уже семь лет, а я до сих пор помню лонгшот, где герой еле стоял на ногах посреди коридора и всё равно ломал лица. Или бойню в тюрьме, где Каратель раскидал толпу отморозков. Или схватки с Меченым, который даже степлер превращал в оружие.

Конфуз вот в чём: авторы «Рождённого заново» взяли старых героев и продолжили историю, но потратили уйму времени, чтобы по-настоящему их вернуть. Кингпин вроде на месте, но обязанности мэра Нью-Йорка исполняет справедливо — и лишь к финалу становится бандитом у власти. Мёрдок тоже никуда не делся, однако со злом борется в суде — и далеко не сразу надевает дьявольский костюм.

Вроде мэр, но всё ещё Кингпин

Фото: Disney

Поэтому и приятно, что второй сезон — эпик без раскачки. Сорвиголова с первых кадров ломает руки и вышибает зубы, а Кингпин уже превратил Нью-Йорк в тоталитарное государство, где властям можно лишь улыбаться и рукоплескать. Пока по новостям говорят о городе, который похорошел при Фиске, в реальности люди исчезают и умирают, а копы творят беспредел.

Новый сезон — это сразу напряжение и высокие ставки. Потому что все козыри в руках врага, Каратель заперт в камере, а герои прячутся и действуют как партизаны. Отныне против них не какой-то мафиози. Против них — сама власть с её безграничными ресурсами, манипуляцией мнением и зловещей хитростью. Да, они могут подделать улики, пересажать бунтарей и прикрыться борьбой с терроризмом — и что вы им сделаете? Вот и кажется, что такого опасного врага у Сорвиголовы ещё не было.

Вопли посреди боя пугают до жути

Фото: Disney

Первый эпизод интересно смотреть в том числе ради истории. Как остановят Фиска? Что за харизматичный мистер Чарльз ворвался к нему в офис? С какой силой вообще связался Кингпин?

Но ещё в 50 минут уместили много экшена. Удивительных лонгшотов пока нет, зато бои всегда жестокие, кровавые и приземлённые. В них нет двойных сальто, только эффективные хлёсткие удары. Нет нежностей, только открытые переломы и стекающая кровь. Нет никаких гарантий: стоит однажды ошибиться, как рядовые копы повалят Сорвиголову на землю и отпинают.

Поскорее бы эту встречу

Фото: Disney

Всё это настолько круто, что к финалу эпизода думаешь: «Хочу ещё!» Тем более впереди много сюрпризов. В сериале уже упомянули Валентину де Фонтейн, через которую сюжет, судя по всему, поведут от уличных разборок до важных для киновселенной. Среди героев появится потрясающая Джессика Джонс, и это её первое появление в основной киновселенной Marvel. И не забудьте о Меченом: он уже чуть ли не самый интригующий персонаж сериала.

В итоге «Рождённый заново» если не вернул «Сорвиголову» с Netflix, то сильно приблизился к тому же уровню. А это уже уважаемо.

Материалы по теме
Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново»: стоит ли смотреть?

Если любили оригинальный сериал Netflix, то и «Рождённый заново» понравится. Ко второму сезону история раскачалась, стала жестокой и напряжённой. Теперь в ней интересно всё: политические хитрости Фиска, кровавые поединки, намёки на важные для MCU события. Если дальше качество не упадёт, то мы получим лучший сериал Marvel.

Оценка начала второго сезона «Сорвиголовы» — 8,5 из 10

Понравилось

  • Кровавые бои
  • За злодействами Фиска интересно следить
  • Сюжет на удивление цепляет.

Не понравилось

  • Всё ещё ждём брутальные лонгшоты.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android