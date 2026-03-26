Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»

Компания HBO представила дебютный тизер сериала «Гарри Поттер». В нём показали первый взгляд на будущее шоу, которое перезапустит культовую сагу Warner Bros.

Давайте разбираться, что именно мы увидели и что нового ждёт фанатов оригинальных фильмов с Дэниелом Рэдклиффом.

Название:

Автор: Франческа Гардинер.

Актёры: Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон, Аластер Стаут и другие.

Дата выхода: декабрь 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: фантастика, драма, фэнтези.

Видео размещено на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Тяжелое детство Гарри покажут в деталях

В самом начале тизера авторы делают особую ставку на тяжёлое детство Гарри Поттера. 10-летний сирота живёт дома у тёти и дяди, ходит в самую обычную школу и подвергается тирании со стороны единственных родственников.

Дома мальчику угрожает тётя — она пытается убедить его в том, что никакой магии не существует, хотя всё происходящее указывает на обратное. В школе к Гарри пристают хулиганы во главе с его двоюродным братом Дадли — все эти события наверняка покажут в первом эпизоде.

Обратите внимание: сцены из обычной жизни Гарри сняты в холодных, безрадостных тонах.

Тётя Петунья пытается убедить Гарри, что магии не существует Фото: HBO

Конечно же, всё меняется, когда Гарри получает то самое письмо с приглашением в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Мальчик знакомится с полукровкой Хагридом, первым человеком в своей жизни, который относится к нему с теплотой и восхищением.

Вместе они отправляются в Косой переулок, сперва побывав в лондонском метро. Многие подобные мелочи вырезали из фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Хагрид в исполнении Ника Фроста очень похож на воплощение героя от Робби Колтрейна Фото: HBO

Хогвартс, квиддич и волшебная атмосфера — на месте

Следом в тизере делают большую ставку на знакомство Гарри с Роном и Гермионой, а также на их первое посещение Хогвартса. От похода с Хагридом до прибытия в величественный замок, полного самых разных существ и великих волшебников.

Профессор Альбус Дамблдор Фото: HBO

Конечно же, в экранизации «Философского камня» покажут игру в квиддич. Самый юный ловец в истории явно нервничает перед поединком со Слизерином, который закончится самым неожиданным образом. В хорошем смысле.

Первый выход на поле Фото: HBO

В сериале, как и в книге, будет два матча по квиддичу. Третий поединок Гарри пропустил, потому что в тот момент лежал в больничном крыле после встречи с Волан-де-Мортом.

На самый финал зрителям оставили кадры с поездом Хогвартс-экспресс и первый взгляд на Северуса Снейпа, преподавателя зельеварения и одного из самых комплексных героев Поттерианы. Его роль исполняет чернокожий актёр Паапа Эссьеду, который обещал показать своего персонажа с новой стороны.

Именно эта роль стала точкой споров фанатов «Гарри Поттера». В оригинальной саге Снейпа играл Алан Рикман, который узнал историю своего персонажа задолго до выхода «Даров смерти».

Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа ещё сможет удивить фантаов Фото: HBO

В остальном нас ждут многие другие моменты из оригинальной книги Джоан Роулинг, включая полтергейста Пивза, которого не было в саге от Warner Bros. В тизере не показали персонажа, магию и волшебных существ — работа над спецэффектами для сериала явно только началась.

Сериал внезапно стартует в конце 2026 года

В HBO долгое время настаивали, что первый сезон «Гарри Поттера» выйдет в начале 2027 года. Однако в первом же тизере эту информацию опровергли — шоу официально стартует на Рождество 2026 года .

Судя по всему, в компании решили сделать ставку на новогодний период, с которым традиционно ассоциируется «Философский камень». При этом шоу почти наверняка запустят с одного эпизода, а остальные серии выйдут в январе-феврале 2027 года.

Структура первого сезона пока остаётся неясной. Судя по всему, в некоторых эпизодах нас ждут флешбэки — ожидается, что в них покажут Драко Малфоя, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер в их обычной жизни.

Рон, Гарри и Гермиона прогуливаются по окрестностям Хогвартса Фото: HBO

Уже сейчас можно сказать, что нас ждёт самая проработанная экранизация в истории «Гарри Поттера». В уровне HBO сомневаться не приходится — это всё ещё главный поставщик качественной фантастики на сегодняшний день.