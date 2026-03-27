Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом

19 марта стартовала седьмая часть «Невероятных приключений ДжоДжо», самого поехавшего аниме в истории. У него даже даты выхода странные. Первый эпизод уже доступен, а когда будет второй? Никто не знает.

Однако начало вышло настолько мощным, что сразу залетело в топы: 9,7 балла на IMDB, 9,2 балла на MyAnimeList (больше только у «Фрирен»). Так в чём вообще феномен «ДжоДжо» и конкретно новой арки «Гонка «Стальной шар»?

«Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»: главное об аниме

Название: «Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» (Steel Ball Run: JoJo no Kimyou na Bouken).

Автор: Тосиюки Като.

Актёры озвучки: Кадзуюки Окицу, Томокадзу Сугита, Унсё Исидзука и другие.

Дата выхода: 19 марта 2026 года.

Сколько серий: неизвестно.

Жанр: фэнтези, боевик, приключения.

Страна: Япония.

«Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»: где смотреть?

19 марта на Netflix вышел первый эпизод. Дальнейший график ещё не объявили. Официальной русской озвучки нет, но в Сети уже полно неофициальных.

В чём феномен «ДжоДжо»?

Любое аниме заигрывает с разными жанрами, но при этом остаётся в рамках. Допустим, «Человек-бензопила» — это комбо из чёрного юмора, отчаяния и эпических сражений. А «Клинок, рассекающий демонов» — это улётные баталии, милые шутки и слёзы, когда кто-то умирает.

Тем временем для «ДжоДжо» границ не существует. Сегодня аниме напоминает классическое приключение, завтра — тюремную драму, а послезавтра — хоррор, триллер о мафии или роуд-муви. Из «Стального шара» вообще вышел спортивный экшен.

«Гонка «Стальной шар» Фото: Netflix

Какой бы жанр ни обкатывало аниме, не сомневайтесь: будет ярко и безумно. Даже герои «ДжоДжо» — словно ожившие греческие скульптуры и воплощения гигачада. Огромные мышцы, идеальный пресс, квадратные челюсти и абсолютная крутость.

Эти ребята толком не похожи на людей, в них всё выкручено на максимум — в том числе эмоциональность. Если грустно, то они ревут навзрыд. Если вступают в бой, то используют самые вычурные приёмы. Если ведут диалог, то словно стоят на сцене театра. Что бы они ни делали, выйдет странно, но очень хлёстко.

Пожалуй, именно в яркости и есть главная сила аниме. Оно породило героев с колоссальной фан-базой и бессчётное количество мемов. Вспомните тысячи роликов, которые заканчиваются многозначительным To be continued. Или фразу «Это был я, Дио», которую используют после любых предательств. Или комментарии, что любое проявление поп-культуры не иначе как отсылка на «ДжоДжо». Боже, герои аниме даже вишенку едят столь вычурно, что это становится мемом.

Та самая сцена с вишенкой Фото: Netflix

В конце концов, аниме интересное. Визуальный стиль причудливый, пафос и напряжение постоянно зашкаливают, а бои строятся на вопросе не «кто сильнее?», а «кто хитрее и креативнее применит способность?». Так и получается, что «ДжоДжо» не просто аниме – это уже культурный феномен.

Почему надо смотреть «Гонку «Стальной шар»?

В предыдущих шести частях была своя самостоятельная история. Там менялись главные герои, эпохи и жанры, однако речь шла о единой вселенной. Поэтому в кадре появлялись старые персонажи, герои вспоминали предков, а тема семьи оказывалась в центре сюжета.

Тем временем «Гонка «Стальной шар» — вообще другая вселенная. Да, архетипы узнаваемы, отсылки заложены даже в имена. Всё же трудно не узнать в Джонни Джостаре легендарного Джонатана Джостара. Однако «Гонку» можно смотреть без какой-либо подготовки. Для многих она уже стала точкой входа во франшизу.

Эпический маршрут Фото: Netflix

Сезон посвящён грандиозному заезду из одного конца Америки в другой. Приз впечатляет, напряжение колоссальное, а участники съехались со всего света. Причём одни скачут на лошади, другие едут на машине, третьи вообще просто бегут — в этом плане ограничений нет. Разнообразие даже среди условных жокеев. Вот этот полагается исключительно на удачу, а этот — на те самые «Стальные шары».

Эпизод идёт 50 минут, но в этом хронометраже столько событий, что хватило бы на половину сезона. Вы познакомитесь с новичками, вникнете в их личную драму, посочувствуете главному герою и заце́ните уйму стильного экшена. Казалось бы, это обычный заезд, однако там взрываются скалы, рушатся мосты, лидеры постоянно меняются, а способности применяются безбашенно. Если особенность героя — сильные ноги, ты прыгать он будет на сотню метров. Если персонаж просто удачлив, то вместо падения с обрыва свалится на чей-то скелет и помчится на нём, словно на скейте.

Визуал у аниме узнаваемый Фото: Netflix

А ещё за эти 50 минут проникаешься героями. Джонни Джостар кажется сложным, трагичным и при этом несгибаемым. Джайро Цеппели — воплощение харизмы и сборник философских цитат. Поколоко — ходячая комедия, ведь он ленив и мало что умеет, зато ему дьявольски везёт. Диего Брандо — мастеровит, умён и напоминает альтернативную версию Дио.

Персонажей показали много, но вот занятный факт: я запомнил всех. Потому что у каждого своя яркая черта, личный звёздный час и крутая внешность. В других аниме вы долго привыкаете к героям, а в «ДжоДжо» и часа не понадобится. Хочется срочно узнать, что будет дальше с этими ребятами. И очень жаль, что ждать придётся как минимум пару месяцев.

Новый Дио вообще не маскируется Фото: Netflix

«Гонка «Стальной шар»: когда выйдет второй эпизод?

Точной даты нет, и для «ДжоДжо» это странная норма. Если вспомнить прошлую часть, то её выпускали блоками по 12-14 серий. Иногда с перерывом в девять месяцев, иногда — в три.

Вероятно, со «Стальным шаром» будет похожий формат. Думаю, нас ждёт пара месяцев тишины, а летом выпустят 10-15 серий сразу.

«Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»: стоит ли смотреть?

«Стальной шар» — идеальная точка входа в «ДжоДжо». В стартовом эпизоде есть всё, за что любят франшизу: яркие герои, экшен, безумие и фирменный визуал. Если всегда посматривали на «ДжоДжо», но боялись подступиться, то время пришло!

Оценка первого эпизода «Гонки «Стальной шар» — 8,5 из 10

Понравилось

Яркие герои.

Улётный экшен.

Аниме в хорошем смысле безумное.

Не понравилось