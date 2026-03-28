Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Дмитрий Смит – о киберспорте в России, новых турнирах и женских лигах

«Женщины будут на равных с мужчинами». Глава ФКС – о будущем киберспорта в России
Иван Мику
Дмитрий Смит
Комментарии
Президент Федерации киберспорта рассказал «Чемпионату» о планах на ближайшее будущее.

На прошлых выходных в «Лужниках» прошёл Суперкубок Медиа Кибер Лиги — турнира по Dota 2 и Counter-Strike 2, объединившего соревнования про-игроков и шоу-матчи. В ходе ивента нам удалось пообщаться с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом.

Он рассказал нам о ближайших национальных турнирах, развитии российских дисциплин и возвращении российской команды на турниры сборных.

Материалы по теме
Лучшие киберспортивные клубы России
— Давайте начнём с текущего ивента. Какое отношение к нему имеет ФКС России и какую роль выполняет? И насколько это поможет задачам федерации по развитию массового киберспорта?
— Наша федерация выступает соорганизатором и партнёром данного мероприятия. Лично для меня это некий эксперимент — мы пытаемся в рамках одного мероприятия скомбинировать шоу в формате медиатурниров и соревнования профессионалов.

В целом мы никогда не боялись экспериментировать, собственно, чем сейчас и занимаемся. Насколько это будет успешно, в том числе через призму развития массового спорта, — покажет время.

Мой прогноз благоприятный. Потому что уже сейчас есть большое количество отзывов от людей, которые на киберспорт смотрели немного предвзято, а теперь меняют свою точку зрения.

Кто-то видит среди выступающих здесь медийных персон известных им людей. Для кого-то в целом удивительно, что такие серьёзные люди могут заниматься киберспортом. А кто-то, наоборот, приводит сюда детей и говорит: вот смотри – твой любимый блогер, а он киберспортом занимается. Ну и так далее.

— Теперь к ивентам федерации. Первый турнир года — Школьная лига – пройдёт на этих выходных. Насколько я понимаю, в этом году с ним тоже связаны определённые изменения, киберспорт в школах развивается?
— Здесь тоже мы немного экспериментируем. Традиционно Школьная лига у нас проходила осенью, в этом году мы перенесли её на весну. Отчасти это связано с рекомендациями министерства, так как осенью дети сильнее загружены, и сейчас более благоприятное время. Мы, в свою очередь, смотрим, пробуем.

Если говорить в общем о киберспорте в школах — мы участвуем в различных государственных программах, в том числе в президентских школьных соревнованиях, и мнение многих родителей и учителей трансформируется к лучшему.

Более того, не пропала наша работа: например, мы каждый год выезжали со съёмочной группой в родной регион, родную школу победителей Школьной лиги, снимали про них небольшой фильм и потом этот фильм показывали. Естественно, это тоже оказало свое влияние.

Фото: «Чемпионат»

— Какие ещё большие турниры планирует ФКС России в 2026 году?
— С учётом фактора высокой динамики нашего мира, сейчас сложно говорить, что и когда будет. Но в любом случае первое в наших планах, естественно, провести чемпионат и Кубок России. Второе — наши студенческие соревнования. Третье — уже традиционные соревнования стран БРИКС, которые в этом году мы планируем провести в расширенном формате БРИКС+. И, конечно, мы готовимся к международным соревнованиям на Дальнем Востоке, которые проходят по поручению Владимира Владимировича Путина.

Также в наших планах в этом году провести женские соревнования. Не знаю, следили вы или нет, но будет приказ, что теперь официально можно проводить соревнования исключительно среди женщин. Ранее у нас в киберспорте была категория, где выступали и те, и те — теперь у нас есть законные основания проводить полностью женские турниры. И мы очень хотим это сделать.

Как и в прошлом году, «Сбер» сформирует свою команду, будет её тренировать, поддерживать, и этот коллектив будет участвовать в турнирах — в частности, в Кубке России. Помимо этого, мы рассматриваем возможность проведения и других турниров, в том числе международных студенческих соревнований.

Естественно, наша сборная готовится к участию в различных турнирах. Полагаем, что с учётом смены президента Международной федерации киберспорта IESF — теперь это снова Влад Маринеску, который всегда был достаточно дружественным по отношению к России — в этом году не будет препятствий для того, чтобы наша сборная участвовала в турнирах IESF.

— То есть в этом году стоит ждать Россию на чемпионате мира IESF?
— Да, безусловно. С этой точки зрения мы эту работу не прекращаем. У нас проходят тренировочные сборы и так далее.

— В этом году дебютирует ещё один турнир — Esports Nations Cup 2026. И были слухи, что официальным представителем от России будет именно федерация. Насколько это правдивая информация?
— Я в целом не вижу здесь большого секрета. Ситуация следующая: да, мы подавали заявку, по этой заявке с нами связались и сказали, что в целом не видят больше каких-либо вариантов, кроме как работать с нами. Но намекнули, что на Россию будут наложены определённые ограничения.

При всём при этом есть официальная международная переписка между странами, в которой сказано, что Россия будет выступать на ENС абсолютно на равных с остальными. Более того, у организаторов даже есть презентация с российским флагом.

Поэтому здесь есть некая неопределённость. С одной стороны, по официальным документам Россия на равных со всеми. С другой стороны, есть намёки, что российская сборная будет несколько ограничена.

— На сайте ENC указано, что сборные России и Беларуси смогут выступать только в индивидуальных видах в нейтральном статусе.
— Да, это правда. Сейчас мы направили официальные письма для разъяснения по нашим государственным каналам. Ждём реакции относительно нашей страны.

Флаг России на официальном логотипе Esports Nations Cup 2026

Флаг России на официальном логотипе Esports Nations Cup 2026

Фото: ENC

— Вы упомянули турниры для девушек: насколько это важно? Женский киберспорт в целом сталкивается с разными проблемами...
— В шахматах женщины не могут обыграть мужчин, и некоторым кажется, что мозг женщин устроен иначе. И даже есть множество исследований на эту тему. Но мой личный опыт показывает, что это всего лишь вопрос времени, когда мужчины и женщины будут в киберспорте на равных. Дело в том, что исторически наше общество всегда негативно относилось к киберспорту — и если играл парень, то это ещё кое-как воспринималось, а девушек не пускали совсем.

Тем не менее, если мы посмотрим на другие страны, например, на ЮАР или на Бразилию, там одна-две девушки в команде совершенно нормальное явление. Помню даже бразильскую команду на турнире IESF, там девушка вообще была капитаном. С этой точки зрения, мне кажется, время расставит всё по своим местам.

Правда, здесь возникает вопрос: а зачем тогда делать отдельный женский спорт? Так вот, ответ здесь очень простой. Пока у нас не было возможности проводить исключительно женские соревнования, мы были ограничены в инструменте для продвижения киберспорта среди девушек.

Девушке гораздо сложнее найти в себе силы, чтобы участвовать в соревнованиях, играя против парней. Будет психологически проще соревноваться с такими же людьми, которые оказывались в таких же жизненных и игровых ситуациях.

Поэтому отдельные женские соревнования необходимы. Это не потому, что мы решили, что женщины в киберспорте никогда не достигнут мужского уровня. Наоборот. Мы считаем, что так вполне может случиться, и создаём инструменты, которые будут способствовать тому, чтобы как можно больше девушек были готовы попробовать свои силы в киберспорте.

Женский турнир ФКС России по MLBB

Женский турнир ФКС России по MLBB

Фото: ФКС России

— По поводу новых дисциплин. Dota и Counter-Strike как были, так и остаются главными дисциплинами — но какие ещё игры есть в сфере вашего внимания? И есть ли среди них российские проекты?
— Первое, что приходит на ум — это, конечно же, «Мир танков», по которому в прошлом году было много соревнований. В этом году снова будут турниры, уже достаточно высокий призовой фонд и так далее. Кстати, по «Миру танков» у нас подписано соглашение в рамках празднования Дня Победы — будет отдельный турнир в рамках «Диктанта Победы» с возможностью попасть на парад 9 мая.

Второе – это Standoff 2. Тоже отечественная игра, но уже мобильная. По ней тоже проходит много турниров как внутри России, так и международных. Соревнования по Standoff 2 также, например, проходят в Бразилии. А в Москве мэйджор принимала волейбольная арена «Динамо» на несколько тысяч зрителей. Для многих это удивительно — столько людей смотрят, как ребята сидят и играют в телефонах. Но это новое направление киберспорта, которое бурно развивается, и здесь российская игра занимает одну из ведущих позиций.

Есть и другие наработки, соревновательные головоломки — игра «Пираты и пазлы», в которой есть киберспортивный модуль. Естественно, не стоит забывать про классику — «Тетрис». Ещё есть интересная отечественная разработка, которую создал наш коллега Алексей Талан, — Storm Chess, версия шахмат, где все ходят одновременно. Она задействована в наших школьных соревнованиях и позволила большому числу школьников заново открыть для себя шахматы.

— Сейчас у многих возникают проблемы с мобильным интернетом и не только. Как это влияет на деятельность федерации? Стоит ли ждать сайтов и проектов ФКС России в «белых списках»?
— Одним из наших стратегических партнёров всегда был и остаётся VK, который и так входит в «белые списки», поэтому, например, с серверами по Counter-Strike 2, которые у них подняты, проблем нет. Точно так же, если говорить о турнирных платформах, это VK Play.

Мы скорее страдаем от того, что в ряде регионов отключается интернет, а в Москве иногда нет связи в центре. Но здесь мы в такой же ситуации, как и все остальные граждане нашей страны. Поэтому на нас это влияет не больше и не меньше, чем на других.

— Недавно Минспорта раскрыло данные по популярности разных видов спорта, и киберспорт не попал в топ, видимо, набрав менее 1 млн человек, которые постоянно им занимаются...
— Здесь вопрос — как считать. Как говорили в Советском Союзе, есть ложь, наглая ложь и статистика. Если мы возьмём статистику, к которой у всех, даже у коллег из Минспорта, много вопросов, то по ней киберспортом в России занимается существенно меньше миллиона человек.

Если же мы обратимся к различным исследованиям, то этот показатель намного выше. Более того, некоторые исследования говорят, что киберспорт вообще самый массовый. Поэтому здесь всё зависит от критериев оценки, как и что считать. В данном случае посчитали так.

Киберспорт не упомянут в топ-12 самых массовых видов в России

Киберспорт не упомянут в топ-12 самых массовых видов в России

Фото: Минспорта

Материалы по теме
Минспорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в России

— Мы уже поговорили про разные дисциплины, но отдельно хотел бы упомянуть StarCraft. Как вам актуальная версия игры, следите ли за метой сейчас?
— К своему стыду скажу, что уже практически перестал заниматься StarCraft. Последний раз погружался в эту историю, когда изучал соревнования в Южной Корее для ботов: то есть друг против друга играют не киберспортсмены, а программисты, которые пишут ботов.

StarCraft всегда была очень динамичной, очень изменчивой, никогда не утихали споры про баланс. Но, на мой взгляд, именно это и придаёт игре жизнь, заставляет придумывать новые подходы, экспериментировать. Я вижу, как наша сборная по StarCraft II занимается, как она готовится — ребятам это интересно, у них горят глаза, и уровень наших игроков растёт.

Это игра очень сложная, и такой же популярной, как некоторые другие, она не станет. StarCraft — это такая закрытая игра, даже с какой-то претензией на элитарность. Наверное, это самая требовательная к спортсмену дисциплина, которая требует и скорости реакции, и безумного APM, и при этом высокой скорости принятия решений и умения просчитывать варианты. Я очень долго могу говорить, это моё любимое занятие — но последний год практически не слежу за метой, просто не хватает времени.

— Тогда последний вопрос, возвращаясь к Суперкубку: могла бы StarCraft вписаться в такой формат?
— К моему огромному сожалению, нет. StarCraft непонятна для зрителя, и комментатору очень сложно объяснить происходящее новичкам. Я сегодня общался с одним из депутатов Государственной думы, рассказывал, что такое Counter-Strike 2 — он раньше с этим не сталкивался, однако ему всё более-менее оказалось понятно. Но если бы он приехал вчера, я бы устал объяснять ему, что такое Dota 2.

А объяснить, что такое StarCraft, ещё сложнее. Это всё-таки узкая история для ценителей таких сложных стратегических игр. Да, она безумно красивая и эстетичная, однако только для того человека, который понимает язык StarCraft. Представьте, что вам показали экзотический танец: это что-то интересное, красивое. Но если вы историк и знаете, как создавался танец, что он символизирует, то это начинает раскрываться совсем другими красками.

Со StarCraft то же самое — только времени рассказать эту историю во время соревнований просто не хватит. Всё слишком быстро, динамично… В общем, к сожалению, как шоу-дисциплина StarCraft не пойдёт.

Материалы по теме
Победы россиян, скандал с NAVI и драма LoL в Корее. 25 моментов 2025 года в киберспорте
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android