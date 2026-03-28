«Женщины будут на равных с мужчинами». Глава ФКС – о будущем киберспорта в России

На прошлых выходных в «Лужниках» прошёл Суперкубок Медиа Кибер Лиги — турнира по Dota 2 и Counter-Strike 2, объединившего соревнования про-игроков и шоу-матчи. В ходе ивента нам удалось пообщаться с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом.

Он рассказал нам о ближайших национальных турнирах, развитии российских дисциплин и возвращении российской команды на турниры сборных.

— Давайте начнём с текущего ивента. Какое отношение к нему имеет ФКС России и какую роль выполняет? И насколько это поможет задачам федерации по развитию массового киберспорта?

— Наша федерация выступает соорганизатором и партнёром данного мероприятия. Лично для меня это некий эксперимент — мы пытаемся в рамках одного мероприятия скомбинировать шоу в формате медиатурниров и соревнования профессионалов.

В целом мы никогда не боялись экспериментировать, собственно, чем сейчас и занимаемся. Насколько это будет успешно, в том числе через призму развития массового спорта, — покажет время.

Мой прогноз благоприятный. Потому что уже сейчас есть большое количество отзывов от людей, которые на киберспорт смотрели немного предвзято, а теперь меняют свою точку зрения.

Кто-то видит среди выступающих здесь медийных персон известных им людей. Для кого-то в целом удивительно, что такие серьёзные люди могут заниматься киберспортом. А кто-то, наоборот, приводит сюда детей и говорит: вот смотри – твой любимый блогер, а он киберспортом занимается. Ну и так далее.

— Теперь к ивентам федерации. Первый турнир года — Школьная лига – пройдёт на этих выходных. Насколько я понимаю, в этом году с ним тоже связаны определённые изменения, киберспорт в школах развивается?

— Здесь тоже мы немного экспериментируем. Традиционно Школьная лига у нас проходила осенью, в этом году мы перенесли её на весну. Отчасти это связано с рекомендациями министерства, так как осенью дети сильнее загружены, и сейчас более благоприятное время. Мы, в свою очередь, смотрим, пробуем.

Если говорить в общем о киберспорте в школах — мы участвуем в различных государственных программах, в том числе в президентских школьных соревнованиях, и мнение многих родителей и учителей трансформируется к лучшему.

Более того, не пропала наша работа: например, мы каждый год выезжали со съёмочной группой в родной регион, родную школу победителей Школьной лиги, снимали про них небольшой фильм и потом этот фильм показывали. Естественно, это тоже оказало свое влияние.

— Какие ещё большие турниры планирует ФКС России в 2026 году?

— С учётом фактора высокой динамики нашего мира, сейчас сложно говорить, что и когда будет. Но в любом случае первое в наших планах, естественно, провести чемпионат и Кубок России. Второе — наши студенческие соревнования. Третье — уже традиционные соревнования стран БРИКС, которые в этом году мы планируем провести в расширенном формате БРИКС+. И, конечно, мы готовимся к международным соревнованиям на Дальнем Востоке, которые проходят по поручению Владимира Владимировича Путина.

Также в наших планах в этом году провести женские соревнования. Не знаю, следили вы или нет, но будет приказ, что теперь официально можно проводить соревнования исключительно среди женщин. Ранее у нас в киберспорте была категория, где выступали и те, и те — теперь у нас есть законные основания проводить полностью женские турниры. И мы очень хотим это сделать.

Как и в прошлом году, «Сбер» сформирует свою команду, будет её тренировать, поддерживать, и этот коллектив будет участвовать в турнирах — в частности, в Кубке России. Помимо этого, мы рассматриваем возможность проведения и других турниров, в том числе международных студенческих соревнований.

Естественно, наша сборная готовится к участию в различных турнирах. Полагаем, что с учётом смены президента Международной федерации киберспорта IESF — теперь это снова Влад Маринеску, который всегда был достаточно дружественным по отношению к России — в этом году не будет препятствий для того, чтобы наша сборная участвовала в турнирах IESF.

— То есть в этом году стоит ждать Россию на чемпионате мира IESF?

— Да, безусловно. С этой точки зрения мы эту работу не прекращаем. У нас проходят тренировочные сборы и так далее.

— В этом году дебютирует ещё один турнир — Esports Nations Cup 2026. И были слухи, что официальным представителем от России будет именно федерация. Насколько это правдивая информация?

— Я в целом не вижу здесь большого секрета. Ситуация следующая: да, мы подавали заявку, по этой заявке с нами связались и сказали, что в целом не видят больше каких-либо вариантов, кроме как работать с нами. Но намекнули, что на Россию будут наложены определённые ограничения.

При всём при этом есть официальная международная переписка между странами, в которой сказано, что Россия будет выступать на ENС абсолютно на равных с остальными. Более того, у организаторов даже есть презентация с российским флагом.

Поэтому здесь есть некая неопределённость. С одной стороны, по официальным документам Россия на равных со всеми. С другой стороны, есть намёки, что российская сборная будет несколько ограничена.

— На сайте ENC указано, что сборные России и Беларуси смогут выступать только в индивидуальных видах в нейтральном статусе.

— Да, это правда. Сейчас мы направили официальные письма для разъяснения по нашим государственным каналам. Ждём реакции относительно нашей страны.

— Вы упомянули турниры для девушек: насколько это важно? Женский киберспорт в целом сталкивается с разными проблемами...

— В шахматах женщины не могут обыграть мужчин, и некоторым кажется, что мозг женщин устроен иначе. И даже есть множество исследований на эту тему. Но мой личный опыт показывает, что это всего лишь вопрос времени, когда мужчины и женщины будут в киберспорте на равных. Дело в том, что исторически наше общество всегда негативно относилось к киберспорту — и если играл парень, то это ещё кое-как воспринималось, а девушек не пускали совсем.

Тем не менее, если мы посмотрим на другие страны, например, на ЮАР или на Бразилию, там одна-две девушки в команде совершенно нормальное явление. Помню даже бразильскую команду на турнире IESF, там девушка вообще была капитаном. С этой точки зрения, мне кажется, время расставит всё по своим местам.

Правда, здесь возникает вопрос: а зачем тогда делать отдельный женский спорт? Так вот, ответ здесь очень простой. Пока у нас не было возможности проводить исключительно женские соревнования, мы были ограничены в инструменте для продвижения киберспорта среди девушек.

Девушке гораздо сложнее найти в себе силы, чтобы участвовать в соревнованиях, играя против парней. Будет психологически проще соревноваться с такими же людьми, которые оказывались в таких же жизненных и игровых ситуациях.

Поэтому отдельные женские соревнования необходимы. Это не потому, что мы решили, что женщины в киберспорте никогда не достигнут мужского уровня. Наоборот. Мы считаем, что так вполне может случиться, и создаём инструменты, которые будут способствовать тому, чтобы как можно больше девушек были готовы попробовать свои силы в киберспорте.

— По поводу новых дисциплин. Dota и Counter-Strike как были, так и остаются главными дисциплинами — но какие ещё игры есть в сфере вашего внимания? И есть ли среди них российские проекты?

— Первое, что приходит на ум — это, конечно же, «Мир танков», по которому в прошлом году было много соревнований. В этом году снова будут турниры, уже достаточно высокий призовой фонд и так далее. Кстати, по «Миру танков» у нас подписано соглашение в рамках празднования Дня Победы — будет отдельный турнир в рамках «Диктанта Победы» с возможностью попасть на парад 9 мая.

Второе – это Standoff 2. Тоже отечественная игра, но уже мобильная. По ней тоже проходит много турниров как внутри России, так и международных. Соревнования по Standoff 2 также, например, проходят в Бразилии. А в Москве мэйджор принимала волейбольная арена «Динамо» на несколько тысяч зрителей. Для многих это удивительно — столько людей смотрят, как ребята сидят и играют в телефонах. Но это новое направление киберспорта, которое бурно развивается, и здесь российская игра занимает одну из ведущих позиций.

Есть и другие наработки, соревновательные головоломки — игра «Пираты и пазлы», в которой есть киберспортивный модуль. Естественно, не стоит забывать про классику — «Тетрис». Ещё есть интересная отечественная разработка, которую создал наш коллега Алексей Талан, — Storm Chess, версия шахмат, где все ходят одновременно. Она задействована в наших школьных соревнованиях и позволила большому числу школьников заново открыть для себя шахматы.

— Сейчас у многих возникают проблемы с мобильным интернетом и не только. Как это влияет на деятельность федерации? Стоит ли ждать сайтов и проектов ФКС России в «белых списках»?

— Одним из наших стратегических партнёров всегда был и остаётся VK, который и так входит в «белые списки», поэтому, например, с серверами по Counter-Strike 2, которые у них подняты, проблем нет. Точно так же, если говорить о турнирных платформах, это VK Play.

Мы скорее страдаем от того, что в ряде регионов отключается интернет, а в Москве иногда нет связи в центре. Но здесь мы в такой же ситуации, как и все остальные граждане нашей страны. Поэтому на нас это влияет не больше и не меньше, чем на других.

— Недавно Минспорта раскрыло данные по популярности разных видов спорта, и киберспорт не попал в топ, видимо, набрав менее 1 млн человек, которые постоянно им занимаются...

— Здесь вопрос — как считать. Как говорили в Советском Союзе, есть ложь, наглая ложь и статистика. Если мы возьмём статистику, к которой у всех, даже у коллег из Минспорта, много вопросов, то по ней киберспортом в России занимается существенно меньше миллиона человек.

Если же мы обратимся к различным исследованиям, то этот показатель намного выше. Более того, некоторые исследования говорят, что киберспорт вообще самый массовый. Поэтому здесь всё зависит от критериев оценки, как и что считать. В данном случае посчитали так.

— Мы уже поговорили про разные дисциплины, но отдельно хотел бы упомянуть StarCraft. Как вам актуальная версия игры, следите ли за метой сейчас?

— К своему стыду скажу, что уже практически перестал заниматься StarCraft. Последний раз погружался в эту историю, когда изучал соревнования в Южной Корее для ботов: то есть друг против друга играют не киберспортсмены, а программисты, которые пишут ботов.

StarCraft всегда была очень динамичной, очень изменчивой, никогда не утихали споры про баланс. Но, на мой взгляд, именно это и придаёт игре жизнь, заставляет придумывать новые подходы, экспериментировать. Я вижу, как наша сборная по StarCraft II занимается, как она готовится — ребятам это интересно, у них горят глаза, и уровень наших игроков растёт.

Это игра очень сложная, и такой же популярной, как некоторые другие, она не станет. StarCraft — это такая закрытая игра, даже с какой-то претензией на элитарность. Наверное, это самая требовательная к спортсмену дисциплина, которая требует и скорости реакции, и безумного APM, и при этом высокой скорости принятия решений и умения просчитывать варианты. Я очень долго могу говорить, это моё любимое занятие — но последний год практически не слежу за метой, просто не хватает времени.

— Тогда последний вопрос, возвращаясь к Суперкубку: могла бы StarCraft вписаться в такой формат?

— К моему огромному сожалению, нет. StarCraft непонятна для зрителя, и комментатору очень сложно объяснить происходящее новичкам. Я сегодня общался с одним из депутатов Государственной думы, рассказывал, что такое Counter-Strike 2 — он раньше с этим не сталкивался, однако ему всё более-менее оказалось понятно. Но если бы он приехал вчера, я бы устал объяснять ему, что такое Dota 2.

А объяснить, что такое StarCraft, ещё сложнее. Это всё-таки узкая история для ценителей таких сложных стратегических игр. Да, она безумно красивая и эстетичная, однако только для того человека, который понимает язык StarCraft. Представьте, что вам показали экзотический танец: это что-то интересное, красивое. Но если вы историк и знаете, как создавался танец, что он символизирует, то это начинает раскрываться совсем другими красками.

Со StarCraft то же самое — только времени рассказать эту историю во время соревнований просто не хватит. Всё слишком быстро, динамично… В общем, к сожалению, как шоу-дисциплина StarCraft не пойдёт.