Почти «Игра престолов» о Руси: каким получился сериал «Князь Андрей»

Обычно в топах российских чартов специфические сериалы. Криминал о 90-х в духе «Лихих», истории о маньяках вроде «Тайги» либо же глянцевые мыльные оперы с названиями «Жизнь по вызову» или «Бедные смеются, богатые плачут».

Однако на этой неделе на первом месте историческая сага о Руси — с массовыми баталиями, интригами и неожиданными смертями. «Князя Андрея» есть за что поругать, но лучше всё-таки с удовольствием посмотреть. Потому что это дорого, красиво и свежо для нашего рынка.

«Князь Андрей»: главное о сериале

Название: «Князь Андрей».

Режиссёр: Давид Ткебучава.

Актёры: Александр Голубев, Александр Балуев, Сергей Безруков и другие.

Дата выхода: 16 марта 2026 года.

Сколько эпизодов: восемь серий.

Жанр: драма, история.

Страна: Россия.

«Князь Андрей»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на «Кинопоиске» и «Смотрим».

Видео доступно на YouTube-канале Melor Film. Права на видео принадлежат компании «Кинопоиск».

После сериала хочется погрузиться в историю

Если заглянете в отзывы, то наверняка найдёте там критику «Князя Андрея». Ругают в основном за историческую недостоверность — и порой вполне заслуженно. Уже во вступительной сцене показывают Ростов Великий, который, по мнению CGI-специалиста, стоит на Дону. Возможно, этот специалист не знал, что в России больше одного Ростова, а коллеги проглядели ошибку. Причины не важны, ведь шутки из интернета не стереть.

Таких ошибок хватает, так что учить историю по сериалу не стоит. Крестьяне здесь чистые до блеска и в опрятной одежде, конфликты упрощены, герои выдают неестественные для эпохи реплики, а Андрей почти автономен и плевать хотел на вече.

Князь Андрей Фото: «Россия 1»

Только не подумайте, что я обложился книгами и легко ловил сериал на несоответствиях. Нет, я рядовой зритель и об ошибках узнал от интернет-историков. А потом так увлёкся, что сел читать о князе Андрее, Юрии Долгоруком и всей эпохе. Согласитесь, копаться в этой теме интереснее, чем в «что значит «чушпан» на криминальном сленге?» и «на убийствах какого маньяка основан очередной триллер?». Хотя бы за это шоу стоит похвалить.

Впрочем, даже в монументальных разборах вы не всегда найдёте истину. К примеру, почти в завязке убивают важного персонажа. За что? Одни историки уверяют, что он задумал покушение. Другие — что просто не проявил должного уважения. Никто не знает абсолютной правды ни об этом, ни о многих других событиях XII века. Сериал всего лишь предлагает свою трактовку. Допускаю, что порой она недостоверна, но всегда захватывает.

У Сергея Безрукова яркая роль Фото: «Россия 1»

О чём вообще сериал? О жизни Андрея Боголюбского, одного из ключевых правителей Древней Руси XII века. В восемь эпизодов уместили его становление и путь к власти, бесконечные войны и многоходовые интриги, укрепление православия и превращение Владимира в политический центр, любовь и трагическую смерть.

«Князь Андрей» охватывает целую эпоху. В процессе опускает детали, упрощает характеры, а дальновидных политиков превращает в импульсивных подонков. Вот только сериал всё равно цепляет. Декорации роскошные, костюмы великолепные, а история напомнит о романах Джорджа Мартина. Войны здесь выигрываются не силой, а хитростью и рискованной смелостью. К власти приходит не главный авторитет и великий мечник, а тот, кто знает чужие слабости и пользуется возможностями. Да и ваши харизматичные любимцы могут не дожить до следующего эпизода.

До полноценного титула нашей «Игры престолов» новинка, конечно, не дотягивает. Местами не хватает тонкости, ведь герои вместо замысловатого танца и двойных смыслов часто говорят в лоб, а потом сокрушаются, ломая столы и срывая ярость. Ещё чаще не хватает противоречивости: реального Боголюбского нередко называют жестоким тираном, однако экранный тяготеет к однозначному добру. Пусть он и пачкает руки, но всегда во имя всего хорошего и назло всему плохому.

Экшена тоже достаточно Фото: «Россия 1»

Об актёрской игре тоже спорят, однако мне она однозначно понравилась. Просто действо в сериале обычно размеренное и без театральных возгласов. Герои говорят спокойно, редко рыдают или светятся от счастья, а в бой идут с решимостью вместо страха в глазах. И в этом спокойствии есть что-то живое. Всё же речь о суровой эпохе, когда погибнуть можно в любой момент — от заговора, залётного половца или болезни. Для героев это норма, поэтому вместо гиперболизированных реакций у них внутренняя напряжённость. Но такая, что чувствуется через экран.

Хотя эта размеренность не мешает динамике. В один эпизод умещаются хитрые интриги и сложные переговоры, боевые сцены и любовь, завораживающие виды и бесчисленные угрозы. В результате сериал всерьёз увлекает. Да, он не дотягивает до условной «Игры престолов» или «Викингов», однако уж точно не уступает «Последнему королевству». А для нашего рынка это однозначная победа.

«Князь Андрей»: стоит ли смотреть?

Выйди «Князь Андрей» где-нибудь на HBO, оказался бы в категории «выше среднего». Но для нашего рынка, где ежемесячно выходят триллеры о маньяках и криминальные драмы о 90-х, такое шоу — однозначная победа. Столь симпатичную и интригующую сагу нужно ценить и поощрять. Быть может, после неё кто-нибудь заинтересуется не терминологией из «Слова пацана», а историей Древней Руси. Ведь в плане интриг и конфликтов она не уступит романам Мартина.

Оценка «Князя Андрея» — 8 из 10

Понравилось

Зрелищные батальные сцены.

Восхитительный визуал.

Интриги и внезапные смерти.

Не понравилось