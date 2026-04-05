Кишки, пельмени и магия: как вернулось аниме «Дорохедоро»

Обычно Mappa берётся за гарантированные массовые хиты. «Магическая битва» — беспрерывный эпик, где волшебники лупят друг друга и запечатываются. «Юри на льду» — очаровательная спортивная драма на понятные темы. «Сага о Винланде» — почти The Last of Us. То есть и прямолинейный экшен о мести, и философская исповедь о жизни без насилия.

У большинства аниме от Mappa изначально была огромная аудитория — как среди новых потенциальных зрителей, так и среди фанатов манги. Однако «Дорохедоро» — тот случай, когда студия рискнула. Там даже оригинал из-за специфической истории и грязного визуального стиля считался нишевым. Вот и аниме осталось зрелищем не для всех.

«Дорохедоро»: главное об аниме

Название: «Дорохедоро» (Dorohedoro).

Автор: Юитиро Хаяси.

Актёры озвучки: Ватару Такаги, Рэина Кондо, Кэнъю Хориути и другие.

Дата выхода второго сезона: 1 апреля 2026 года.

Сколько серий: 11 эпизодов (в сезоне).

Жанр: аниме, фэнтези, боевик.

Страна: Япония.

Второй сезон «Дорохедоро»: где смотреть?

1 апреля на Netflix и Crunchyroll вышли три эпизода второго сезона. Далее — по одной серии в неделю. Финал намечен на 27 мая. Официального перевода нет, но в Сети уже есть неофициальные озвучки.

Что за «Дорохедоро»?

В «Дорохедоро» две реальности. Первая — чистый и преуспевающий мир магов. Вторая — отвратительное место, которое называют Дырой. Там люди без способностей отчаянно выживают и страдают от налётов магов. Именно в Дыре последние оттачивают способности: к примеру, превращают местных в насекомых или ящеров.

Главный герой Кайман как раз стал антропоморфным ящером и заодно потерял память. Теперь он жаждет отомстить проклянувшему его злодею и в поисках использует силу, кровожадность и необъяснимую устойчивость к магии.

Главный фанат пельмешек Фото: Mappa

История «Дорохедоро» — это одно безумие, погоняемое другим. Внутри того же Каймана живёт таинственный человек. Из-за него герой сначала заглатывает голову очередного мага и получает от соседа ответ: этот бедолага трансформировал Каймана или нет? Независимо от ответа ящер покромсает волшебника, зальёт локацию кровью и вообще выдаст одни из самых жестоких сцен в аниме: например, оставит в зубах половину лица.

Ещё больше ненормальности в том, что минуту спустя Кайман отпустит шутку и припеваючи пойдёт за пельмешками. Подобная смена настроений — на каждом шагу. В «Дорохедоро» есть банда головорезов: они хладнокровно убивают людей, а затем напоминают весёлую и заботливую команду. Их босс превращает несчастных в грибы — и мгновение спустя закатывает милый пир. Естественно, с грибами на тарелке.

Гиперболизированные насилие и неадекватность — норма как для Дыры, так и для всего аниме. Здесь нормально переломать кости, превратить дружелюбного человека в беззащитную тварь или же сжечь кого-нибудь заживо. Потом — вернуться к рутине и обедать, намывать полы, иронизировать.

Аниме бывает очень жестоким Фото: Mappa

Основной сюжет тоже подают нестандартно. Весь первый сезон зрителя заваливали тайнами. Кто такой Кайман? Кто сделал его ящером? Что за создание в нём живёт? Почему его напарница очаровательна, однако временами странно себя ведёт? Что происходит в мире магов? В чём тайна Дыры? Откуда в истории демоны? Эти вопросы бесконечны. Вот только ответят вам на парочку и при этом завалят новыми секретами.

Мне после первого сезона всё было непонятно, но вроде бы интересно — поэтому в руках оказалась оригинальная манга. После прочтения скажу: впечатляющих сюжета, драмы и идей от «Дорохедоро» не ждите. Там древние боги, множественные личности, путешествия во времени, вполне ожидаемые предательства и правила, которые придумали будто на ходу.

Даже не спрашивайте, что здесь происходит Фото: Mappa

Ради повествования аниме смотреть не стоит. Тогда ради чего? Наверное, ради абсурда, причудливого мира, где тёмное фэнтези смешали со стимпанком, и дикого баланса между жестокостью и лёгкостью. Стиль «Дорохедоро» либо захватит вас, либо вызовет отторжение. Потому что это не массовое произведение, а воплощение безумия. Вот и зрителю желательно иметь хотя бы каплю ненормальности.

Что со вторым сезоном «Дорохедоро»?

Когда-то манга «Дорохедоро» нашла свою аудиторию — не такую массовую, как у «Магической битвы», но преданную и громкую. Фанаты рассчитывали, что Mappa сохранит странный дух оригинала с сочетанием юмора, ужаса и абсурда, — и аниме полностью воплотило ожидания. Поэтому аниме считается успехом.

Правда, из-за загруженности Mappa ждать второй сезон пришлось шесть лет. Вот фанаты и терпели с горящими глазами и возбуждением, а заодно включали продолжение «Дорохедоро» в список главных аниме-релизов. Судя по первому эпизоду, их ожидания оправдаются. Перед нами всё то же дикое аниме с хаосом в истории, чёрным юмором и кровищей.

Сезон стартует в мире магов Фото: Mappa

Плохая новость: за шесть лет легко забыть уйму переплетённых сюжетных линий, а второй сезон стартует так, будто прошлая арка закончилась вчера. Однако есть и хорошая: история сразу набирает максимальную скорость.

Перед нами по-прежнему слишком много персонажей, все они заняты своими делами и пересекаются по минимуму. Вот только их приключения веселее, чем в первом сезоне. Да, они по-прежнему отвлекаются на обсуждение грибов и погружение в мифологию, которую полностью поймёт лишь самый вдумчивый зритель. Но веселье творят всё-таки чаще.

Больше персонажей богу персонажей Фото: Mappa

Взять первый эпизод, который идёт 25 минут и заваливает экшеном, тайнами, опасностями. Старый дом, где таится нечто страшное. Могучие герои, которые подходят к смерти ближе, чем когда-либо. Кровь, кишки и мясо, что обильно летят во все стороны. Зрелищные бои, где баланс сил меняется каждые два кадра. Красивая обнажённая дама, которая сейчас то ли всех убьёт, то ли погибнет. Огромный монстр, что прерывает раздумья и уже пожирает девицу.

Всё это эффектно, стремительно и с разным настроением, когда ты вопишь: «Давай, надери им зады» — и мгновение спустя молишь, чтобы этот же герой выбрался из патовой ситуации и выжил.

В некоторых эпизодах сериал всё же тормозит и фокусируется на мифологии, но и за этим любопытно следить. Потому что ты хотя бы поверхностно вник в устройство мира, привык к обилию героев и сюжетных линий и потихоньку складываешь пазл.

Визуал чаще грязный, чем приятный, как на кадре выше Фото: Mappa

Во втором сезоне «Дорохедоро» по-прежнему не становится массовым. Как и раньше, это нишевое произведение не для всех. Если вы не из тех, кто ценит смену настроений с хоррора до комедии и с безжалостного экшена до уютных посиделок на кухне, то аниме вряд ли понравится. Однако если «Дорохедоро» попадёт в вас, то доставит много удовольствия.

Второй сезон «Дорохедоро»: стоит ли смотреть?

«Дорохедоро» — аниме для сильных духом и ценителей необычного. Если описывать его одним эпитетом, то подойдёт «абсурдное». Потому что «Дорохедоро» причудливо чередует летящие во все сторон кишки и милое поедание пельмешек, тревожный хоррор и чёрный юмор. При этом рассказывает вроде бы одну историю, но вечно отвлекается на десяток сюжетных арок и настойчиво вводит новые. В результате «Дорохедоро» либо отпугнёт, либо приведёт в восторг. Однако рискнуть и запустить аниме всё-таки стоит.

Оценка первых эпизодов «Дорохедоро» — 7,5 из 10

Понравилось

Кровавый экшен

Необычные персонажи

Аниме умело меняет настроения.

Не понравилось