Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут

Помните, как начался четвёртый сезон «Пацанов»? Ничего сюжетно важного не происходило, герои вот уже десятый раз искали уязвимость Хоумлендера, а развлекали зрителя разве что приевшейся шуткой про задницы. В отзывах тогда писали: «Если сюжет не раскачается, то я его брошу!»

К счастью, сериал и правда разогнался. Через Хоумлендера, который спустился в ту самую лабораторию. Через самых кровожадных овечек на свете. Через Бутчера, ставшего героем «Бойцовского клуба». В результате «Пацанов» снова хвалили — и всё равно помнили о скомканном начале.

С финальным сезоном всё иначе. Конфликты требуют решения, ставки максимальные — поэтому веселье начинается с первых минут. Пожалуй, столь яркого начала в «Пацанах» ещё не было.

Пятый сезон «Пацанов»: главное о сериале

Название:

Автор: Эрик Крипке.

Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие.

Дата выхода: 8 апреля 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Пятый сезон «Пацанов»: где смотреть?

8 апреля на Amazon вышли два эпизода. Дальше — по одному в неделю. Финал намечен на 20 мая. Официальной русской озвучки нет, но в Сети уже есть неофициальные.

Пристегнитесь, остановок не будет

У «Пацанов» было хобби — натягивать нерв до предела, а затем восстанавливать статус-кво. Вот герои разъярённо смотрят друг на друга и закатывают рукава, а вот после причудливого сценарного хода снова ходят вокруг да около. Однако на финальной прямой резину больше не тянут.

Команда соберётся, но сначала многое переживёт Фото: Amazon

Ещё в первом сезоне Хоумлендер бросил пассажиров падающего самолёта и засветился на провокационном видео. Дальше герои только и делали, что угрожали врагу сливом, — и теперь наконец опубликовали ролик.

А в третьем сезоне стартовал открытый конфликт лидера «Семёрки» с Поездом-А. Драма долго развивалась, меняла характер скоростного супера, вынуждала его скрываться и бояться расправы. Теперь же арка достигла захватывающей кульминации.

Тему вируса, который выкосит людей со способностями, подняли ещё в спин-оффе «Поколение Ви». Затем потратили уйму времени, чтобы обсудить все моральные дилеммы, посадить на цепь вирусолога и упустить его. И лишь в новых эпизодах вирус полноценно вступает в игру.

Легенда вернулась Фото: Amazon

Так и получается, что в первых же эпизодах происходит всё, чего мы долго ждали. Умирают важные персонажи, Бутчер открыто дерётся с Хоумлендером, кровь льётся рекой, напряжение колоссальное, и даже Солдатик возвращается — причём эпично и с парой сюрпризов.

Другие плюсы тоже на месте. Монологи Энтони Старра хочется слушать бесконечно, ведь они традиционно сочетают боль и неуверенность со вспыльчивостью и кровожадностью. Бутчер безупречно ходит по грани между харизматичным подонком и тотальным негодяем не лучше Хоумлендера.

Солдатик похищает каждую сцену — за счёт хлёстких фраз, непоколебимой уверенности и яркого образа. Отдельный поклон в сторону Кимико, которая сильно изменилась между сезонами и стала ещё очаровательнее.

И да, шутки про задницы, фекалии и причинные места никуда не делись. Поэтому «Пацаны» остаются безумным сериалом, где в одной сцене трагичные смерти и колоссальное напряжение, а в другой — дикая чернуха.

Хоумлендер всё ещё жалкий и кровожадный Фото: Amazon

Пока что пятый сезон кажется лучшим из всех, потому что:

ружья, которые развесили много лет назад, стреляют;

конфликты решают кулаками, а не переговорами;

герои умирают, а не цепляются за жалость сценариста;

потрясающие персонажи и диалоги по-прежнему на месте.

Вот почему после клиффхэнгера во втором эпизоде хочется сразу увидеть продолжение. Нет сомнений, что там дикого веселья будет не меньше. Так держать, «Пацаны», наконец вы стали лучшей версией себя!

Пятый сезон «Пацанов»: стоит ли смотреть?

Если опасались, что финальному сезону понадобится время на раскачку, то смело выдыхайте. Первые эпизоды — сконцентрированный драйв со смертями, экшеном и ружьями, которые наконец стреляют. Если динамика не снизится, то конец «Пацанов» будет грандиозным.

Оценка первых эпизодов финального сезона — 8,5 из 10

