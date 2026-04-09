Гайд по Линнее в Genshin Impact: лучшие отряды и сборка персонажа

Вместе с обновлением 6.5 в Genshin Impact появился новый персонаж — гео-лучница по имени Линнея. Героиня усиливает реакцию Лунной кристаллизации и станет отличным дополнением к Цзы Бай, хотя в других командах может быть менее эффективна.
Хотя спектр возможностей Линнеи в Геншин Импакт очень ограничен, в своих лучших отрядах Пророчица чудес будет приносить очень много пользы — квартет с её участием может вносить самый большой урон в игре. Сегодня мы разбираемся, как этого добиться, и ищем иные варианты применения нового сап-дд.
Консультант Гильдии искателей приключений
Элемент: гео (камень)
Оружие: стрелковое (лук)
Редкость: пять звёзд
Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте».
Как получить Линнею в Genshin Impact
Новый пятизвёздочный персонаж доступен в баннере молитвы событий ограниченное время — три недели с релиза новой версии. Таким образом, выбить Линнею можно только с 8 по 28 апреля 2026 года.
Стоит отметить, что вместе с новым героем в баннере будут доступны четырёхзвёздочные Иллуги, Ноэлль и Айно: все трое отлично сочетаются с Линнеей и могут играть с ней в одной команде. Покрутив молитву, вы уже сможете собрать себе полноценный отряд.
После завершения баннера Линнея долгое время будет недоступна для получения. Придётся ждать повторной молитвы — обычно рераны открывают через несколько месяцев, так что это может случиться только зимой 2026-2027 годов.
Баннер события Genshin Impact 6.5 (Луна 6) — Линнея и три союзника для неё
Как играть за Линнею: роль и способности персонажа
Линнея — гео-герой с механикой Лунной кристаллизации. Она может наносить хороший урон с позиции сап-дд, баффать главного дамагера и лечить команду с помощью ультимейта. При этом играть за Пророчицу чудес очень легко.
Элементальный навык (кнопка Е) — призывает маленького спутника, который наносит урон врагам и объектам поблизости. Есть два способа применения — обычный даёт стабильный урон долгое время, а если быстро нажать на клавишу несколько раз, Луми будет бить сильнее, но меньше времени. Разницы по сумме урона почти нет, поэтому выбор зависит от ситуации: в долгом сражении лучше первый вариант, а добить соперника проще со второго.
Ультимейт (Q) — восстанавливает здоровье членам отряда. Способность не наносит урона, поэтому применять её стоит только по необходимости, чтобы вылечить союзников. Чаще всего это не нужно, поэтому можно отложить ульту и сократить ротацию.
Обе способности работают от показателя защиты. Линнея получает много защиты за прокачку уровня, также её можно повысить через артефакты — проблем с этим быть не должно. Пассивные таланты девушки повышают мастерство стихий союзников (бонус масштабируется от её защиты и также работает с героями Нод-Края). Вдобавок они снижают сопротивление врагов к гео.
По сути, это всё! Чтобы реализовать Линнею в бою, нужно собрать много защиты, а в ходе сражения призывать Луми с Е-шки и не забывать лечить союзников — остальные баффы сработают пассивно.
В бою от Линнеи может потребоваться только одна кнопка Е раз в 20 секунд
Созвездия Линнеи в Genshin Impact
Линнея не требует больших вложений и отлично работает даже без созвездий. С1 даёт совсем небольшой прирост и менее важно, чем сигнатурное оружие. Лучшие созвездия — С2 (почти 30% дополнительного урона отряда) и С6, остальные внимания и вложений не стоят.
|Созвездие
|Описание
|Прирост
урона
|C1
|Даёт дополнительные заряды навыка и увеличивает урон Лунной кристаллизации.
|+4%
|С2
|Повышает крит. урон всех союзников гидро- и гео-стихий, а также крит. урон Луми.
|+29%
|С3
|Повышает уровень навыка на 3 (максимальный — 15).
|+32%
|С4
|Повышает защиту всех героев в отряде на 25%.
|+37%
|С5
|Повышает уровень ультимейта на 3 (максимальный — 15).
|+37%
|С6
|Дополнительные заряды с С1, которые можно потратить за один раз.
|+69%
Лишние примогемы можно потратить на сигну или С2 — далее вложений стоит только С6
Прокачка Линнеи: материалы и боссы
Для возвышения героя и увеличения уровня Линнеи понадобятся следующие предметы:
- осколки, фрагменты, куски и драгоценные камни топаза Притхива — гео-камни с различных боссов и врагов;
- 18 потрёпанных, 30 безупречных и 36 заиндевевших мандатов — материалы с убийства Фатуи в открытом мире (больше всего в Нод-Крае);
- 46 перьев Падшего созерцателя — новый босс в Терновом порту Мондштадта;
- 168 эфирокрылых мотыльков — диковинка в открытом мире, можно собрать в Терновом порту;
- 421 книга опыта и 1 653 000 моры.
На урон Линнеи влияет лишь элементальный навык: ульт можно усилить, только если не хватает хила, а на обычные атаки не стоит тратить ресурсы вовсе. Для прокачки одного таланта до 10-го уровня требуются эти материалы:
- 3 Учения, 21 Указание и 38 Философий о Скитании — книги из подземелье «Опрокинутое гнездо» в Нод-Крае, которое открыто в среду, субботу и воскресенье;
- 6 потрёпанных, 21 безупречный и 31 заиндевевший мандат — материалы с Фатуи в открытом мире;
- 4 Еретических эликсира — падает с еженедельного босса Дотторе;
- 1 Корона прозрения;
- 1 653 000 моры.
Материалы для прокачки Линнеи в Genshin Impact
Лучшее оружие и артефакты
Все таланты персонажа работают от защиты, поэтому это главный показатель при сборке Линнеи. Однако урон реакции Лунная кристаллизация также зависит от крит. шанса, крит. урона и мастерства стихий, поэтому на них тоже стоит обратить внимание. Атака и бонус гео-урона для Пророчицы чудес бесполезны.
Рекомендуемые характеристики:
- защита — 2000 и более, для полной реализации всех бонусов;
- крит.шанс и крит. урон собираем в соотношении 1:2, при этом нужно минимум 60% шанса. Крит. урон — чем больше, тем лучше;
- мастерство стихий — 250-300 для дополнительных баффов Лунного кристалла;
- восстановление энергии — 130-150 единиц, если намерены часто нажимать ульту. Если лечение нужно редко, можно пропустить этот стат.
Бонус гео-урона для Линнеи работать не будет
Выбор оружия будет совсем простым. Сигнатурный лук из баннера оружия даёт примерно 10% бонуса к урону — это эффективнее, чем C1. Если его нет, то можно использовать трёхзвёздочную Рогатку: для Линнеи совсем немного хуже, чем более редкие варианты для стрелков.
- Золотая клятва льда (пять звёзд) — сигна даёт ощутимый прирост, но он не так заметен, как на дамагерах, поэтому выбивать этот лук необязательно;
- Аква симулякрум, Элегия погибели, Полярная звезда, Небесное крыло (все — пять звёзд) — различное стрелковое оружие с хорошими бонусами к нужным статам;
- Рогатка (три звезды) — лучший бесплатный вариант, который лишь на несколько процентов хуже вариантов выше;
- Крюк силка (четыре звезды) — лук на восстановление энергии, который можно бесплатно скрафтить в Нод-Крае.
У Линнеи два наиболее полезных сета — выбор оптимального зависит от вашего отряда. Из старых наборов лучше всего подойдёт Золотая труппа, а на старте можно собрать вариант 2+2.
- Рассветная песнь звезды и луны — лучший набор в большинстве случаев, повышает урон Линнеи;
- Серенада шелковой луны — более саппортский вариант (например, в отряде с Коломбиной и Цзы Бай, где четвёртый союзник не может носить этот сет;
- Золотая труппа — старый сет из Фонтейна, который работает в среднем на 10% хуже;
- Кокон сладких грёз и Эмблема рассечённой судьбы — вариант для сборки 2+2 артефакта на защиту.
Выбор характеристик в артефактах будет выглядеть так:
|Предмет
|Основная характеристика
|Дополнительные характеристики
|Цветок жизни
|HP
|Крит. урон
Крит. шанс
Защита (%)
Мастерство стихий
Восстановление энергии
|Перо смерти
|Здоровье
|Крит. урон
Крит. шанс
Защита (%)
Мастерство стихий
Восстановление энергии
|Пески времени
|Защита (%)
|Крит. урон
Крит. шанс
Мастерство стихий
Восстановление энергии
|Кубок пространства
|Защита (%)
|Крит. урон
Крит. шанс
Мастерство стихий
Восстановление энергии
|Корона разума
|Крит. шанс или
Крит.урон
|Крит. урон
Крит. шанс
Защита (%)
Мастерство стихий
Восстановление энергии
Если часто используете ультимейт, можно также выбрать часы с бонусом восстановления энергии
Лучшие отряды Линнеи: как собрать команду
Пророчица чудес наносит урон и усиливает одну реакцию — Лунная кристаллизация, поэтому играет в отрядах только с дамагерами гео-стихии.
Лучше всего способности Линнеи сочетаются с двумя героями: Цзы Бай и Коломбиной. Если собрать всю троицу вместе, можно получить сильнейший отряд в Genshin Impact — последним союзником для них станет Иллуги или Горо.
Линнея хорошо показывает себя и в командах, где только один бисовый тиммейт (либо Цзы Бай, либо Коломбина) — хотя в этом случае урон отряда будет заметно ниже. В других сочетаниях от неё почти нет смысла, и это, пожалуй, главный минус персонажа.
Вот самые эффективные отряды Линнеи в Genshin Impact — от лучшего к самым бюджетным. Последняя команда составлена из трёх бесплатных персонажей и самой гео-лучницы.
|Цзы Бай
|Коломбина
|Иллуги
|Линнея
|Цзы Бай
|Коломбина
|Горо
Фурина
|Линнея
|Цзы Бай
|Айно
Кокоми
Фурина
|Иллуги
Горо
|Линнея
|Итто
Ноэлль
Навия
|Коломбина
|Иллуги
Горо
|Линнея
|Нёвиллет
Аято
Арлекино
|Коломбина
|Иллуги
Горо
Нин Гуан
|Линнея
|Ноэлль
|Айно
|Качина
|Линнея
Ротация команды с Линнеей в Genshin Impact
Играть за Линнею очень просто. После активации персонажа достаточно нажать элементальный навык (Е) и при необходимости вылечить команду с ультимейта. Затем персонаж уходит с поля, а вы наносите урон и накладываете баффы за остальных героев в отряде. На этом всё — в следующий раз Линнею нужно будет вывести на поле примерно через 20 секунд, когда закончится действие Е-шки.
Новый герой действительно очень прост в исполнении и эффективен в бою, хотя и актуален в очень маленьком количестве отрядов. Если у вас есть гео-дамагер и Коломбина, Линнея станет прекрасным выбором и добавит много урона — но в остальных случаях лучше накопить примогемы на кого-то другого.