Гайд по Линнее в Genshin Impact: лучшие отряды и сборка персонажа

Вместе с обновлением 6.5 в Genshin Impact появился новый персонаж — гео-лучница по имени Линнея. Героиня усиливает реакцию Лунной кристаллизации и станет отличным дополнением к Цзы Бай, хотя в других командах может быть менее эффективна.

Хотя спектр возможностей Линнеи в Геншин Импакт очень ограничен, в своих лучших отрядах Пророчица чудес будет приносить очень много пользы — квартет с её участием может вносить самый большой урон в игре. Сегодня мы разбираемся, как этого добиться, и ищем иные варианты применения нового сап-дд.

Линнея, Пророчица чудес

Консультант Гильдии искателей приключений

Элемент: гео (камень)

Оружие: стрелковое (лук)

Редкость: пять звёзд

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Как получить Линнею в Genshin Impact

Новый пятизвёздочный персонаж доступен в баннере молитвы событий ограниченное время — три недели с релиза новой версии. Таким образом, выбить Линнею можно только с 8 по 28 апреля 2026 года.

Стоит отметить, что вместе с новым героем в баннере будут доступны четырёхзвёздочные Иллуги, Ноэлль и Айно: все трое отлично сочетаются с Линнеей и могут играть с ней в одной команде. Покрутив молитву, вы уже сможете собрать себе полноценный отряд.

После завершения баннера Линнея долгое время будет недоступна для получения. Придётся ждать повторной молитвы — обычно рераны открывают через несколько месяцев, так что это может случиться только зимой 2026-2027 годов.

Баннер события Genshin Impact 6.5 (Луна 6) — Линнея и три союзника для неё Фото: HoYoverse

Как играть за Линнею: роль и способности персонажа

Линнея — гео-герой с механикой Лунной кристаллизации. Она может наносить хороший урон с позиции сап-дд, баффать главного дамагера и лечить команду с помощью ультимейта. При этом играть за Пророчицу чудес очень легко.

Элементальный навык (кнопка Е) — призывает маленького спутника, который наносит урон врагам и объектам поблизости. Есть два способа применения — обычный даёт стабильный урон долгое время, а если быстро нажать на клавишу несколько раз, Луми будет бить сильнее, но меньше времени. Разницы по сумме урона почти нет, поэтому выбор зависит от ситуации: в долгом сражении лучше первый вариант, а добить соперника проще со второго.

Ультимейт (Q) — восстанавливает здоровье членам отряда. Способность не наносит урона, поэтому применять её стоит только по необходимости, чтобы вылечить союзников. Чаще всего это не нужно, поэтому можно отложить ульту и сократить ротацию.

Обе способности работают от показателя защиты. Линнея получает много защиты за прокачку уровня, также её можно повысить через артефакты — проблем с этим быть не должно. Пассивные таланты девушки повышают мастерство стихий союзников (бонус масштабируется от её защиты и также работает с героями Нод-Края). Вдобавок они снижают сопротивление врагов к гео.

По сути, это всё! Чтобы реализовать Линнею в бою, нужно собрать много защиты, а в ходе сражения призывать Луми с Е-шки и не забывать лечить союзников — остальные баффы сработают пассивно.

В бою от Линнеи может потребоваться только одна кнопка Е раз в 20 секунд Фото: HoYoverse

Созвездия Линнеи в Genshin Impact

Линнея не требует больших вложений и отлично работает даже без созвездий. С1 даёт совсем небольшой прирост и менее важно, чем сигнатурное оружие. Лучшие созвездия — С2 (почти 30% дополнительного урона отряда) и С6, остальные внимания и вложений не стоят.

Созвездие Описание Прирост

урона C1 Даёт дополнительные заряды навыка и увеличивает урон Лунной кристаллизации. +4% С2 Повышает крит. урон всех союзников гидро- и гео-стихий, а также крит. урон Луми. +29% С3 Повышает уровень навыка на 3 (максимальный — 15). +32% С4 Повышает защиту всех героев в отряде на 25%. +37% С5 Повышает уровень ультимейта на 3 (максимальный — 15). +37% С6 Дополнительные заряды с С1, которые можно потратить за один раз. +69%

Лишние примогемы можно потратить на сигну или С2 — далее вложений стоит только С6 Фото: HoYoverse

Прокачка Линнеи: материалы и боссы

Для возвышения героя и увеличения уровня Линнеи понадобятся следующие предметы:

осколки, фрагменты, куски и драгоценные камни топаза Притхива — гео-камни с различных боссов и врагов;

18 потрёпанных, 30 безупречных и 36 заиндевевших мандатов — материалы с убийства Фатуи в открытом мире (больше всего в Нод-Крае);

46 перьев Падшего созерцателя — новый босс в Терновом порту Мондштадта;

168 эфирокрылых мотыльков — диковинка в открытом мире, можно собрать в Терновом порту;

421 книга опыта и 1 653 000 моры.

На урон Линнеи влияет лишь элементальный навык: ульт можно усилить, только если не хватает хила, а на обычные атаки не стоит тратить ресурсы вовсе. Для прокачки одного таланта до 10-го уровня требуются эти материалы:

3 Учения, 21 Указание и 38 Философий о Скитании — книги из подземелье «Опрокинутое гнездо» в Нод-Крае, которое открыто в среду, субботу и воскресенье;

6 потрёпанных, 21 безупречный и 31 заиндевевший мандат — материалы с Фатуи в открытом мире;

4 Еретических эликсира — падает с еженедельного босса Дотторе;

1 Корона прозрения;

1 653 000 моры.

Материалы для прокачки Линнеи в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Лучшее оружие и артефакты

Все таланты персонажа работают от защиты , поэтому это главный показатель при сборке Линнеи. Однако урон реакции Лунная кристаллизация также зависит от крит. шанса, крит. урона и мастерства стихий , поэтому на них тоже стоит обратить внимание. Атака и бонус гео-урона для Пророчицы чудес бесполезны.

Рекомендуемые характеристики:

защита — 2000 и более, для полной реализации всех бонусов;

— 2000 и более, для полной реализации всех бонусов; крит.шанс и крит. урон собираем в соотношении 1:2, при этом нужно минимум 60% шанса. Крит. урон — чем больше, тем лучше;

собираем в соотношении 1:2, при этом нужно минимум 60% шанса. Крит. урон — чем больше, тем лучше; мастерство стихий — 250-300 для дополнительных баффов Лунного кристалла;

— 250-300 для дополнительных баффов Лунного кристалла; восстановление энергии — 130-150 единиц, если намерены часто нажимать ульту. Если лечение нужно редко, можно пропустить этот стат.

Бонус гео-урона для Линнеи работать не будет Фото: HoYoverse

Выбор оружия будет совсем простым. Сигнатурный лук из баннера оружия даёт примерно 10% бонуса к урону — это эффективнее, чем C1. Если его нет, то можно использовать трёхзвёздочную Рогатку: для Линнеи совсем немного хуже, чем более редкие варианты для стрелков.

Золотая клятва льда (пять звёзд) — сигна даёт ощутимый прирост, но он не так заметен, как на дамагерах, поэтому выбивать этот лук необязательно;

— сигна даёт ощутимый прирост, но он не так заметен, как на дамагерах, поэтому выбивать этот лук необязательно; Аква симулякрум, Элегия погибели, Полярная звезда, Небесное крыло (все — пять звёзд) — различное стрелковое оружие с хорошими бонусами к нужным статам;

— различное стрелковое оружие с хорошими бонусами к нужным статам; Рогатка (три звезды) — лучший бесплатный вариант, который лишь на несколько процентов хуже вариантов выше;

— лучший бесплатный вариант, который лишь на несколько процентов хуже вариантов выше; Крюк силка (четыре звезды) — лук на восстановление энергии, который можно бесплатно скрафтить в Нод-Крае.

У Линнеи два наиболее полезных сета — выбор оптимального зависит от вашего отряда. Из старых наборов лучше всего подойдёт Золотая труппа, а на старте можно собрать вариант 2+2.

Рассветная песнь звезды и луны — лучший набор в большинстве случаев, повышает урон Линнеи;

— лучший набор в большинстве случаев, повышает урон Линнеи; Серенада шелковой луны — более саппортский вариант (например, в отряде с Коломбиной и Цзы Бай, где четвёртый союзник не может носить этот сет;

— более саппортский вариант (например, в отряде с Коломбиной и Цзы Бай, где четвёртый союзник не может носить этот сет; Золотая труппа — старый сет из Фонтейна, который работает в среднем на 10% хуже;

— старый сет из Фонтейна, который работает в среднем на 10% хуже; Кокон сладких грёз и Эмблема рассечённой судьбы — вариант для сборки 2+2 артефакта на защиту.

Выбор характеристик в артефактах будет выглядеть так:

Предмет Основная характеристика Дополнительные характеристики Цветок жизни HP Крит. урон

Крит. шанс

Защита (%)

Мастерство стихий

Восстановление энергии Перо смерти Здоровье Крит. урон

Крит. шанс

Защита (%)

Мастерство стихий

Восстановление энергии Пески времени Защита (%) Крит. урон

Крит. шанс

Мастерство стихий

Восстановление энергии Кубок пространства Защита (%) Крит. урон

Крит. шанс

Мастерство стихий

Восстановление энергии Корона разума Крит. шанс или

Крит.урон Крит. урон

Крит. шанс

Защита (%)

Мастерство стихий

Восстановление энергии

Если часто используете ультимейт, можно также выбрать часы с бонусом восстановления энергии Фото: HoYoverse

Лучшие отряды Линнеи: как собрать команду

Пророчица чудес наносит урон и усиливает одну реакцию — Лунная кристаллизация, поэтому играет в отрядах только с дамагерами гео-стихии.

Лучше всего способности Линнеи сочетаются с двумя героями: Цзы Бай и Коломбиной. Если собрать всю троицу вместе, можно получить сильнейший отряд в Genshin Impact — последним союзником для них станет Иллуги или Горо.

Линнея хорошо показывает себя и в командах, где только один бисовый тиммейт (либо Цзы Бай, либо Коломбина) — хотя в этом случае урон отряда будет заметно ниже. В других сочетаниях от неё почти нет смысла, и это, пожалуй, главный минус персонажа.

Вот самые эффективные отряды Линнеи в Genshin Impact — от лучшего к самым бюджетным. Последняя команда составлена из трёх бесплатных персонажей и самой гео-лучницы.

Цзы Бай Коломбина Иллуги Линнея Цзы Бай Коломбина Горо

Фурина Линнея Цзы Бай Айно

Кокоми

Фурина Иллуги

Горо Линнея Итто

Ноэлль

Навия Коломбина Иллуги

Горо Линнея Нёвиллет

Аято

Арлекино Коломбина Иллуги

Горо

Нин Гуан Линнея Ноэлль Айно Качина Линнея

Ротация команды с Линнеей в Genshin Impact

Играть за Линнею очень просто. После активации персонажа достаточно нажать элементальный навык (Е) и при необходимости вылечить команду с ультимейта. Затем персонаж уходит с поля, а вы наносите урон и накладываете баффы за остальных героев в отряде. На этом всё — в следующий раз Линнею нужно будет вывести на поле примерно через 20 секунд, когда закончится действие Е-шки.

Новый герой действительно очень прост в исполнении и эффективен в бою, хотя и актуален в очень маленьком количестве отрядов. Если у вас есть гео-дамагер и Коломбина, Линнея станет прекрасным выбором и добавит много урона — но в остальных случаях лучше накопить примогемы на кого-то другого.