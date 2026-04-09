Гайд по Линнее в Genshin Impact: лучшие отряды и сборка персонажа

Гайд по Линнее в Genshin Impact: как играть, лучшие команды, сборка на урон, отряды, лучшее оружие и артефакты

Иван Мику
Саппорт для самой сильной сильной команды в игре.

Вместе с обновлением 6.5 в Genshin Impact появился новый персонаж — гео-лучница по имени Линнея. Героиня усиливает реакцию Лунной кристаллизации и станет отличным дополнением к Цзы Бай, хотя в других командах может быть менее эффективна.

Хотя спектр возможностей Линнеи в Геншин Импакт очень ограничен, в своих лучших отрядах Пророчица чудес будет приносить очень много пользы — квартет с её участием может вносить самый большой урон в игре. Сегодня мы разбираемся, как этого добиться, и ищем иные варианты применения нового сап-дд.

Линнея, Пророчица чудес
Консультант Гильдии искателей приключений
Элемент: гео (камень)
Оружие: стрелковое (лук)
Редкость: пять звёзд

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Как получить Линнею в Genshin Impact

Новый пятизвёздочный персонаж доступен в баннере молитвы событий ограниченное время — три недели с релиза новой версии. Таким образом, выбить Линнею можно только с 8 по 28 апреля 2026 года.

Стоит отметить, что вместе с новым героем в баннере будут доступны четырёхзвёздочные Иллуги, Ноэлль и Айно: все трое отлично сочетаются с Линнеей и могут играть с ней в одной команде. Покрутив молитву, вы уже сможете собрать себе полноценный отряд.

После завершения баннера Линнея долгое время будет недоступна для получения. Придётся ждать повторной молитвы — обычно рераны открывают через несколько месяцев, так что это может случиться только зимой 2026-2027 годов.

Фото: HoYoverse

Как играть за Линнею: роль и способности персонажа

Линнея — гео-герой с механикой Лунной кристаллизации. Она может наносить хороший урон с позиции сап-дд, баффать главного дамагера и лечить команду с помощью ультимейта. При этом играть за Пророчицу чудес очень легко.

Элементальный навык (кнопка Е) — призывает маленького спутника, который наносит урон врагам и объектам поблизости. Есть два способа применения — обычный даёт стабильный урон долгое время, а если быстро нажать на клавишу несколько раз, Луми будет бить сильнее, но меньше времени. Разницы по сумме урона почти нет, поэтому выбор зависит от ситуации: в долгом сражении лучше первый вариант, а добить соперника проще со второго.

Ультимейт (Q) — восстанавливает здоровье членам отряда. Способность не наносит урона, поэтому применять её стоит только по необходимости, чтобы вылечить союзников. Чаще всего это не нужно, поэтому можно отложить ульту и сократить ротацию.

Обе способности работают от показателя защиты. Линнея получает много защиты за прокачку уровня, также её можно повысить через артефакты — проблем с этим быть не должно. Пассивные таланты девушки повышают мастерство стихий союзников (бонус масштабируется от её защиты и также работает с героями Нод-Края). Вдобавок они снижают сопротивление врагов к гео.

По сути, это всё! Чтобы реализовать Линнею в бою, нужно собрать много защиты, а в ходе сражения призывать Луми с Е-шки и не забывать лечить союзников — остальные баффы сработают пассивно.

Фото: HoYoverse

Созвездия Линнеи в Genshin Impact

Линнея не требует больших вложений и отлично работает даже без созвездий. С1 даёт совсем небольшой прирост и менее важно, чем сигнатурное оружие. Лучшие созвездия — С2 (почти 30% дополнительного урона отряда) и С6, остальные внимания и вложений не стоят.

СозвездиеОписаниеПрирост
урона
C1Даёт дополнительные заряды навыка и увеличивает урон Лунной кристаллизации.+4%
С2Повышает крит. урон всех союзников гидро- и гео-стихий, а также крит. урон Луми.+29%
С3Повышает уровень навыка на 3 (максимальный — 15).+32%
С4Повышает защиту всех героев в отряде на 25%.+37%
С5Повышает уровень ультимейта на 3 (максимальный — 15).+37%
С6Дополнительные заряды с С1, которые можно потратить за один раз.+69%
Фото: HoYoverse

Прокачка Линнеи: материалы и боссы

Для возвышения героя и увеличения уровня Линнеи понадобятся следующие предметы:

  • осколки, фрагменты, куски и драгоценные камни топаза Притхива — гео-камни с различных боссов и врагов;
  • 18 потрёпанных, 30 безупречных и 36 заиндевевших мандатов — материалы с убийства Фатуи в открытом мире (больше всего в Нод-Крае);
  • 46 перьев Падшего созерцателя — новый босс в Терновом порту Мондштадта;
  • 168 эфирокрылых мотыльков — диковинка в открытом мире, можно собрать в Терновом порту;
  • 421 книга опыта и 1 653 000 моры.

На урон Линнеи влияет лишь элементальный навык: ульт можно усилить, только если не хватает хила, а на обычные атаки не стоит тратить ресурсы вовсе. Для прокачки одного таланта до 10-го уровня требуются эти материалы:

  • 3 Учения, 21 Указание и 38 Философий о Скитании — книги из подземелье «Опрокинутое гнездо» в Нод-Крае, которое открыто в среду, субботу и воскресенье;
  • 6 потрёпанных, 21 безупречный и 31 заиндевевший мандат — материалы с Фатуи в открытом мире;
  • 4 Еретических эликсира — падает с еженедельного босса Дотторе;
  • 1 Корона прозрения;
  • 1 653 000 моры.
Фото: HoYoverse

Лучшее оружие и артефакты

Все таланты персонажа работают от защиты, поэтому это главный показатель при сборке Линнеи. Однако урон реакции Лунная кристаллизация также зависит от крит. шанса, крит. урона и мастерства стихий, поэтому на них тоже стоит обратить внимание. Атака и бонус гео-урона для Пророчицы чудес бесполезны.

Рекомендуемые характеристики:

  • защита — 2000 и более, для полной реализации всех бонусов;
  • крит.шанс и крит. урон собираем в соотношении 1:2, при этом нужно минимум 60% шанса. Крит. урон — чем больше, тем лучше;
  • мастерство стихий — 250-300 для дополнительных баффов Лунного кристалла;
  • восстановление энергии — 130-150 единиц, если намерены часто нажимать ульту. Если лечение нужно редко, можно пропустить этот стат.
Фото: HoYoverse

Выбор оружия будет совсем простым. Сигнатурный лук из баннера оружия даёт примерно 10% бонуса к урону — это эффективнее, чем C1. Если его нет, то можно использовать трёхзвёздочную Рогатку: для Линнеи совсем немного хуже, чем более редкие варианты для стрелков.

  • Золотая клятва льда (пять звёзд) — сигна даёт ощутимый прирост, но он не так заметен, как на дамагерах, поэтому выбивать этот лук необязательно;
  • Аква симулякрум, Элегия погибели, Полярная звезда, Небесное крыло (все — пять звёзд) — различное стрелковое оружие с хорошими бонусами к нужным статам;
  • Рогатка (три звезды) — лучший бесплатный вариант, который лишь на несколько процентов хуже вариантов выше;
  • Крюк силка (четыре звезды) — лук на восстановление энергии, который можно бесплатно скрафтить в Нод-Крае.

У Линнеи два наиболее полезных сета — выбор оптимального зависит от вашего отряда. Из старых наборов лучше всего подойдёт Золотая труппа, а на старте можно собрать вариант 2+2.

  • Рассветная песнь звезды и луны — лучший набор в большинстве случаев, повышает урон Линнеи;
  • Серенада шелковой луны — более саппортский вариант (например, в отряде с Коломбиной и Цзы Бай, где четвёртый союзник не может носить этот сет;
  • Золотая труппа — старый сет из Фонтейна, который работает в среднем на 10% хуже;
  • Кокон сладких грёз и Эмблема рассечённой судьбы — вариант для сборки 2+2 артефакта на защиту.

Выбор характеристик в артефактах будет выглядеть так:

ПредметОсновная характеристикаДополнительные характеристики
Цветок жизниHPКрит. урон
Крит. шанс
Защита (%)
Мастерство стихий
Восстановление энергии
Перо смертиЗдоровьеКрит. урон
Крит. шанс
Защита (%)
Мастерство стихий
Восстановление энергии
Пески времениЗащита (%)Крит. урон
Крит. шанс
Мастерство стихий
Восстановление энергии
Кубок пространстваЗащита (%)Крит. урон
Крит. шанс
Мастерство стихий
Восстановление энергии
Корона разумаКрит. шанс или
Крит.урон		Крит. урон
Крит. шанс
Защита (%)
Мастерство стихий
Восстановление энергии
Фото: HoYoverse

Лучшие отряды Линнеи: как собрать команду

Пророчица чудес наносит урон и усиливает одну реакцию — Лунная кристаллизация, поэтому играет в отрядах только с дамагерами гео-стихии.

Лучше всего способности Линнеи сочетаются с двумя героями: Цзы Бай и Коломбиной. Если собрать всю троицу вместе, можно получить сильнейший отряд в Genshin Impact — последним союзником для них станет Иллуги или Горо.

Линнея хорошо показывает себя и в командах, где только один бисовый тиммейт (либо Цзы Бай, либо Коломбина) — хотя в этом случае урон отряда будет заметно ниже. В других сочетаниях от неё почти нет смысла, и это, пожалуй, главный минус персонажа.

Вот самые эффективные отряды Линнеи в Genshin Impact — от лучшего к самым бюджетным. Последняя команда составлена из трёх бесплатных персонажей и самой гео-лучницы.

Цзы БайКоломбинаИллугиЛиннея
Цзы БайКоломбинаГоро
Фурина		Линнея
Цзы БайАйно
Кокоми
Фурина		Иллуги
Горо		Линнея
Итто
Ноэлль
Навия		КоломбинаИллуги
Горо		Линнея
Нёвиллет
Аято
Арлекино		КоломбинаИллуги
Горо
Нин Гуан		Линнея
НоэлльАйноКачинаЛиннея

Ротация команды с Линнеей в Genshin Impact

Играть за Линнею очень просто. После активации персонажа достаточно нажать элементальный навык (Е) и при необходимости вылечить команду с ультимейта. Затем персонаж уходит с поля, а вы наносите урон и накладываете баффы за остальных героев в отряде. На этом всё — в следующий раз Линнею нужно будет вывести на поле примерно через 20 секунд, когда закончится действие Е-шки.

Новый герой действительно очень прост в исполнении и эффективен в бою, хотя и актуален в очень маленьком количестве отрядов. Если у вас есть гео-дамагер и Коломбина, Линнея станет прекрасным выбором и добавит много урона — но в остальных случаях лучше накопить примогемы на кого-то другого.

