Чем будет удивлять iPhone Fold: первая революция смартфонов Apple с iPhone X

Apple спустя несколько переносов и общий уход трендов на нетипичные формы смартфонов наконец-то готовится к запуску первого революционного iPhone со времён iPhone X. На минуточку, «десятке» в этом году стукнет девять лет, а все последующие яблочные телефоны были лишь эволюционными шагами от той революции.

Поэтому сейчас у многих прикованы взгляды к iPhone Fold (если верить слухам, то новинку назовут iPhone Ultra). Это второе большое переосмысление формфактора Айфонов, которое может стать основой будущего всей линейки устройств. Похоже, этот большой шаг начнётся уже в этом году.

Материалы по теме На iPhone теперь можно запустить игры с Xbox 360 — вышла альфа-версия эмулятора

Концепт iPhone Fold Фото: X/Apple Hub

iPhone Fold: что известно

Слухи про разработку складных iPhone ходили давно: ещё когда конкуренты на Android запускали свои экспериментальные линейки и набивали шишки на устройствах первого поколения. Однако Apple традиционно для себя не торопилась, лишь экспериментируя и проводя лабораторные тесты, при этом дожидаясь снижения цен на комплектующие и улучшения самого формфактора, чтобы его стоимость не была заоблачной.

Вот что известно про смартфон из разных утечек и сообщений журналистов:

в открытом состоянии будет соотношение сторон 4:3 — как у iPad. Функционально в раскрытом виде у смартфона будет множество дополнительных функций из планшетов Apple;

размер в закрытом состоянии — 5,5 дюйма. В открытом — 7,8 дюймв (чуть меньше iPad Mini, у которого 8,3 дюйма);

одна из причин долгой разработки — это попытка решить проблему «складки» посреди экрана, которая очень заметна у складных смартфонов;

смартфон будет в титановом корпусе, в котором были только iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iProne 16 Pro Max. В iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max от титанового корпуса отказались, но при этом он использовался в iPhone Air, поэтому неудивительно, что он останется и в iPhone Fold;

будет две основные камеры, а не три, как у моделей Pro и Pro Max. Пришлось отказаться от телеобъектива;

другим компромиссом станет отказ от Face ID: из-за тонкости смартфона в него просто не вмещается система камер TrueDepth, которая требуется для работы Face ID. Поэтому владельцам складного Айфона предстоит довольствоваться сенсорным отпечатком пальца для защиты (Touch ID);

все модели будут только с eSim: физических симок не будет.

Фото макетов iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold и iPhone 18 Pro Фото: X/Sonny Dickson

Важно! Всё выше — утечки, слухи, сообщения журналистов. К релизу что-то может измениться или оказаться неправдивым. Поэтому относиться к информации всё равно стоит с осторожностью до публичного объявления со стороны самой Apple.

iPhone Fold: дата выхода

Революционный смартфон должен выйти в этом году. Насколько известно, в этом году нас ждёт неожиданные изменения линейки iPhone — к примеру, в сентябре не будет стандартных iPhone 18, которые теперь планируют выпускать весной.

В сентябре точно ожидаются iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, тогда как дата выхода iPhone Fold пока остаётся загадкой: его могут выпустить как одновременно с «Прошками», так и задержать на несколько месяцев. Информация на этот счёт разнится.

Впрочем, многое указывает на сентябрьский релиз: создатели аксессуаров для техники Apple уже начали получать первые образцы новой линейки устройств — и там как раз оказалось три модели: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone. Так что одновременный релиз этих смартфонов вероятен.

Концепт iPhone Fold Фото: IGB

iPhone Fold: цена

Несмотря на оптимизации и улучшение производственных потоков, стоимость iPhone Fold всё равно ожидается высокой: даже самый оптимистичный аналитик начинает прогнозировать цены от $ 1800, а большинство ожидают не меньше $ 2000. Для примера, iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ стоит $ 1200.