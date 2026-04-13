Жёсткая тюремная драма с Петровым. Почему стоит смотреть «Коммерсанта»?

Чудесное кино — как по качеству, так и по истории создания.

В наших краях стать молодым режиссёром и отправить кино в прокат — такая же нетривиальная задача, как пройти самую сложную игру на барабанах, без экипировки и с 10 кадрами в секунду. Потому что фонды поддерживают, мягко скажем, не всех, а выделиться на фестивалях и привлечь заметного продюсера невыносимо трудно. Особенно когда ты талантлив и энергичен, но только пришёл в индустрию и никого не знаешь.

Поэтому сам факт, что 23 апреля в прокат выйдет «Коммерсант», — чудо. Этот фильм — дипломная работа одного из братьев Кравчуков. На главной роли братья видели Александра Петрова и, вероятно, без особых ожиданий отправили сценарий агенту актёра. И внезапно получили ответ: «Александр хочет с вами встретиться». Чуть позже Петров согласился на роль и заодно выступил креативным продюсером. А когда с тобой такая звезда, искать поддержку и финансирование в разы проще.

При этом «Коммерсант» — не просто воплотившаяся мечта двух молодых ребят, но и удивительно качественная драма.

«Коммерсант»: главное о фильме

Название: «Коммерсант»

Авторы: Фёдор Кравчук, Никита Кравчук.

Актёры: Александр Петров, Михаил Тройник, Хаски и другие.

Дата выхода: 23 апреля 2026 года.

Жанр: драма.

Страна: Россия.

«Коммерсант»: где смотреть?

Показы в России начнутся 23 апреля. Цифровая версия выйдет ориентировочно летом.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат компании «Наше кино».

На свободе и в тюрьме есть как люди, так и нелюди

Москва, 90-е годы. Главный герой Андрей — успешный банкир с просторной квартирой, дорогой машиной и любящей семьёй. У него вроде есть всё, но любой успех всего лишь разжигает аппетит — особенно если добиться большего можно быстро.

Во вступлении Андрей соглашается на мутную авантюру и вскоре попадает в тюрьму. Теперь его дом — забитая преступниками камера, вместо изысканного ужина — мерзкая похлёбка, а напротив — не любящая супруга, а убийца, которому ты не нравишься.

Покой быстро сменится кошмаром Фото: «Наше кино»

«Коммерсант» основан на автобиографическом романе «Сажайте, и вырастет». Его автор Андрей Рубанов тоже занимался предпринимательством и ровно так же угодил за решётку. Говорят, в книге он фокусировался не на тюремных порядках, а на личной трансформации. Той самой, когда с глаз спадает пелена, а ты понимаешь, что в жизни на самом деле важно.

В фильме эта трансформация подана сурово — с предательствами, ощущением абсолютного отчаяния и мрачной атмосферой. На зрителя фильм давит не хуже, чем на самого героя, так что солидную часть хронометража приговариваешь: «Какой же мрак». При этом рейтинг «18+» полностью оправдан избиениями, кровью и смертями.

Вот только братья Кравчуки — не новые Звягинцевы. Они рассказывают пугающую историю, наказывают героя за ошибки и настойчиво погружают во тьму. Однако к финалу вы не назовёте фильм страшным. Скорее светлым и обнадёживающим.

У рэпера Хаски тоже яркая роль Фото: «Наше кино»

В чём идея «Коммерсанта»? В том, что любой может совершить ошибку, а потом – измениться и починить свою жизнь. Что у каждого найдётся нечто священное и придающее сил — например, семья или вера. Что люди и нелюди найдутся как на свободе, так и в тюрьме. Что даже при величайшем соблазне лучше не лезть в сомнительные авантюры — ни одной ногой, ни даже одним пальцем.

Если вдуматься, то Кравчуки поднимают очевидные темы. Все мы знаем о любви, принципах, человечности и прочих вещах, которые важнее денег. Эти ценности вечны, и говорить о них будут до тех пор, пока существует само искусство. Вопрос в другом: талантливо ли донесли мысль и вызывает ли история чувства? В обоих случаях ответ положительный.

В «Коммерсанте» есть моменты, которые напоминают нокаутирующий удар. Есть и те, когда на глаза наворачиваются слёзы, сердце охватывает покой и хочется поскорее вернуться домой к близким. Всё это за скромные 1,5 часа, которые пролетают мгновенно.

Петров справился блестяще Фото: «Наше кино»

Возможно, дело в ставке на реальную историю или в мастерстве режиссёров. Они талантливо меняют настроение, балансируют между мраком и светом и здорово подсвечивают детали. Не зря Андрей Рубанов, прототип главного героя, на пресс-показе признался: смотреть на тюремную камеру ему было неуютно, уж больно она похожа на настоящую. Вот почему жизни в «Коммерсанте» не меньше, чем кино.

Отдельное уважение Александру Петрову, который снова ввязался в эксперимент и выдал одну из лучших ролей в карьере. Его персонаж допускает кошмарные ошибки и внутренне растёт, срывает ярость и отпускает грехи, бывает сломленным и уверенным, смотрит с апатией и любовью. При этом образ Петрова не такой причудливый, как в «Камбэке», и лишён эксцентричности Весельчака У.

Перед нами не ангел, не злодей и будто бы не герой фильма. Это обычный человек. И именно в его обыденности, за которой стоит понятная душераздирающая история, кроется особая сила.

А вот семье героя стоило уделить больше времени Фото: «Наше кино»

Конечно, в фильме есть минусы, и заключены они как будто в хронометраже. С одной стороны, сеанс пролетает незаметно. С другой — некоторые моменты хотелось бы смаковать дольше. К примеру, главная опора героя — его семья. Однако любимой женщине посвящено преступно мало времени, поэтому и «химии» между персонажами нет. Как и важнейшие процессы вроде адаптации к тюрьме слишком стремительны.

Портит ли это впечатления от «Коммерсанта»? Нет, это отличный фильм, который заслуживает поддержки.

«Коммерсант»: стоит ли смотреть?

Братья Кравчуки сняли замечательную драму. «Коммерсант» одновременно давит и лелеет надежду, огорчает и оставляет воодушевляющее послевкусие. При этом замечательно выглядит, вызывает эмоции и заставляет аплодировать Александру Петрову. Такие фильмы заслуживают поддержки.

Оценка «Коммерсанта» — 8 из 10

Понравилось

Фильм полон чувственности.

Замечательная игра Петрова.

Атмосферный визуал и внимание к деталям.

Не понравилось