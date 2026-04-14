Зендея вытягивает, а Сидни Суини затягивает. Как стартовал третий сезон «Эйфории»

Третий сезон «Эйфории» создавался в страданиях, которые день за днём всё сильнее походили на абсолютный кошмар. Сценарий постоянно переписывали, превращая драму в нуарный детектив, и встречали непонимание HBO. Вокруг шоураннера Сэма Левинсона разворачивался один скандал за другим: актёры жаловались на токсичную атмосферу, самодурство, чрезмерный контроль — и даже уходили из сериала. И не забудьте о забастовке сценаристов, смертях важных актёров и занятости главных звёзд на других проектах.

По этим причинам новый сезон ждали три года. Но стоило ли? Что ж, «Эйфория» сохранила некоторые достоинства, однако всерьёз изменилась — и не в лучшую сторону.

Третий сезон «Эйфории»: главное о сериале

Название: «Эйфория» (Euphoria).

Автор: Сэм Левинсон.

Актёры: Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и другие.

Дата выхода: 13 апреля 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: драма, мелодрама, криминал.

Страна: США.

Третий сезон «Эйфории»: где смотреть?

Третий сезон стартовал 13 апреля на HBO. График — один эпизод в неделю. Финал намечен на 1 июня. Официальной русской озвучки нет, только субтитры. Впрочем, в Сети уже есть неофициальные озвучки.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

Да починит святой дух всех сломленных

У каждого героя «Эйфории» была своя проблема: Ру глушила внутреннюю пустоту запрещёнными веществами, Нейт отчаянно пытался контролировать хоть что-нибудь, Мэдди боялась быть слабой и брошенной, а Кэсси выросла жутко неуверенной и свято верила: она никому не интересна, и сексуальность — единственный способ получить внимание.

Сериал объединяла внутренняя надломленность всех персонажей. Их боль росла из детских травм, нерешённых обид, безжалостной реальности и десятка других причин. Она подталкивала к сомнительным решениям и закручивала жизни в тугой узел, который как будто уже не распутать.

Порой эти страдания были странными и непонятными как минимум для российского зрителя. Но временами история выворачивала душу. Чего стоят эпизоды с Ру, которая побывала в плену у дилеров или одержимо бежала с реабилитации. Зрелище было жутким.

Сюжет стартует в Мексике Фото: HBO

К третьему сезону многое поменялось. После финала прошлой арки прошло пять лет, герои выпустились из старшей школы и колледжей и теперь строят взрослую жизнь. Театралка Лекси работает с опытным драматургом, потихоньку добивается успехов и избегает общения с Феско, который по сюжету осуждён на 30 лет. Мэдди работает с лидерами мнений и жалуется разве что на скромный доход. Джулс вообще стала содержанкой и породила уйму сплетен, хотя в кадре пока не появилась.

Тем временем Нейт и Кэсси живут вместе, вот-вот сыграют свадьбу и идеально описывают трансформацию «Эйфории». В первых сезонах они вызывали одновременно отвращение и симпатию. Нейт ещё в детстве узнал развратные тайны отца, к которым был не готов, — так потерял главную опору любого мальчика и сломал психику. Отец Кэсси вообще бросил семью, так что в нежном детстве она решила: тебя могут кинуть в любой момент, поэтому будь удобной и желанной. А парни в основном желали её тело.

Взгляните на новые проблемы пары. Нейт управляет бизнесом отца и не всегда справляется. Оказывается, строительство — тяжёлое дело, особенно в период кризиса. Кэсси такой расклад не устраивает: она живёт в роскошных условиях, однако будущий супруг не может спустить на цветы для свадьбы жалкие $ 50 тыс. Вот в её голове и зарождается идея: может, пойти на OnlyFans?

Обычный день Кэсси Фото: HBO

Вышел всего один эпизод, но изменения уже тревожные. Вспомните надрыв в финале второго сезона, когда накопленное за жизнь давление публично вырывается из Кэсси. В нём были ревность, страхи, чувство вины, стыд — поэтому надрыв сработал. Теперь же в героине если и осталась старая драма, то она хорошо прикрыта. Девушка открыто говорит: если ты не тянешь букеты на десятки тысяч долларов, то стоит ли играть свадьбу? И её путь на OnlyFans — не попытка получить внимание и одобрение, а способ заработка.

Понятно, что за стремлением к эффектной свадьбе по-прежнему кроются детские травмы. И понятно, что Кэсси всё ещё эксплуатирует сексуальность, потому что не видит в себе других сильных сторон. Просто подача этих арок сомнительна и плохо вовлекает. Раньше речь шла о проблемах обычных людей. В продолжении — о трудностях богатых, которые бесятся на пустом месте.

Пересекаются герои редко Фото: HBO

Хотя сердцем «Эйфории» осталась Ру, которая отрабатывает долг перед дилерами и творит страшные вещи. Её страдания понятны и ужасны, а играет Зендея невероятно. Опустившиеся уголки губ, потерянность в глазах и на удивление тёплая улыбка — всё это очаровывает. Драматичный финал эпизода вообще великолепен: когда слёзы и истерики сменяются эйфорией, без шуток впечатляешься.

Ру всегда была сложным человеком и не выбиралась из опасных ситуаций. Разница в том, что отныне она ищет спасение в религии. Всё верно, именно вера кажется центральной темой сериала. Потому что добрые христиане живут в глуши без гаджетов и вроде бы счастливы, а героиня переживает один кризис за другим. Может, ей тоже усесться за Библию, читать перед обедом молитву и положиться на бога?

К самой идее вопросов нет. Просто для «Эйфории» сценарный ход неожиданный и даже дикий. Та самая безнадёжная Ру, которая подменяла анализы, скандалила с семьёй и нигде не находила покоя, теперь едет на машине и слушает святые писания? Сомневаюсь, что фанаты рассчитывали на такое.

Ру ищет покой Фото: HBO

Продолжение толком не похоже на «Эйфорию», которую обсуждали в 2019-м и 2022-м. Это совсем другой сериал и практически перезагрузка. Не рассчитывайте на встречу с привычными Кэсси, Нейтом и Ру. Между сезонами персонажи изменились, позабыли о старых проблемах и обзавелись новыми.

Это нормально, ведь зрители растут, и герои — вместе с ними. Вопрос вот в чём: обновление цепляет так же хорошо? И именно из этого вопроса растут трудности как минимум первого эпизода. Из безоговорочно сильных сторон в нём только актёрская игра Зендеи, а всё остальное — на порядок слабее, чем раньше. Допускаю, что сезон со временем раскачается и вернёт былую драму. Однако, если честно, не сильно в это верю.

Третий сезон «Эйфории»: стоит ли смотреть?

Хотелось бы написать, что «Эйфория» вернулась, но на деле из производственного ада вышел другой сериал. У героев иные конфликты и мотивация, а у сквозной идеи — причудливый религиозный фундамент. При этом претензия не к самой перезагрузке, на которую отважно решился Сэм Левинсон. Просто новое оказалось не таким хлёстким, как старое.

Оценка начала третьего сезона «Эйфории» — 6 из 10

Понравилось

Изумительная игра Зендеи.

Драматичный финал эпизода.

Не понравилось