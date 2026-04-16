Новый лидер киберспорта России. Кто возглавил рейтинг клубов в начале 2026 года

В 2025 году «Чемпионат» запустил рейтинг киберспортивных клубов России, в котором сравнивал достижения организаций в разных дисциплинах и выявлял наиболее успешные мультигейминги страны.

Сегодня мы возвращаемся с обновлённой системой подсчёта и представляем топ-10 российских киберспортивных организаций по итогам первого квартала 2026 года. Мы проанализировали более 80 турниров по 25 популярным играм , которые прошли в январе-марте, и готовы представить обновлённый рейтинг отечественных клубов.

Какие клубы попали в рейтинг «Чемпионата»

Из-за нюансов текущей ситуации в мировом спорте и особенностей киберспортивной системы мы определяем в участники рейтинга те клубы, которые имеют два и более состава с игроками и менеджментом из России. Например, в наш список попала Team Spirit. Хотя сейчас клуб базируется в Белграде, во всех составах «драконов» у большинства игроков и руководящего состава есть российское гражданство.

Мы также осознанно не включаем в рейтинг клубы, представленные только в одной игре. Возможно, HOTU по CS 2 или L1GA Team из Dota 2 набрали бы больше баллов и могли бы войти в топ-10, но мы сосредоточились на мультигеймингах, предполагая, что у них более стабильная база. При этом теперь мы включаем в рейтинг клубы, даже если баллы на турнирах за последний квартал набрал только один состав .

Как мы считали очки

Клубы получали баллы за выступления на турнирах с 1 января по 31 марта 2026 года. Количество очков зависело от трёх факторов: от популярности киберспортивной игры в России и в мире, значимости турнира и результата команды.

Теперь дисциплины разделены на три уровня. Всего мы проанализировали 25 соревновательных игр, добавив в список все дисциплины с присутствием российских команд. Из нашего рейтинга пропали шутер Escape from Tarkоv: Arena, по которому больше не проводится турниров, и теряющий популярность Mortal Kombat 1. Вместо них в список включены три игры, по которым пройдут турниры на «киберспортивной Олимпиаде» Esports World Cup 2026.

Самые популярные игры : Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant и Mobile Legends: Bang Bang.

: Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant и Mobile Legends: Bang Bang. Популярные игры : Rocket League, PUBG, PUBG Mobile, Overwatch, Rainbow Six Siege, Apex Legends, «Мир Танков», Starcraft 2, Fortnite, Call of Duty.

: Rocket League, PUBG, PUBG Mobile, Overwatch, Rainbow Six Siege, Apex Legends, «Мир Танков», Starcraft 2, Fortnite, Call of Duty. Другие игры: Tekken 8, Street Fighter 6, Fatal Fury: City of Wolves, Honor of Kings, Warcraft III, EA Sports FC 26, Marvel Rivals, Free Fire, CrossFire, Standoff 2.

Мы также доработали систему распределения очков. Теперь за чемпионаты мира и топ-турниры команды получают больше очков , при этом баллы можно получить и на локальных чемпионатах. Разрыв между большими ивентами и тир-3 сценой стал меньше, чтобы показать значимость участия в ЧМ и мэйджорах относительно побед на небольших соревнованиях.

Самые

популярные игры Популярные

игры Другие

игры Чемпионаты мира 20-100 очков 10-60 1-20 Топ-турниры 10-60 1-20 1-5 Тир-2 турниры 1-20 2-5 (только

за топ-3) — Тир-3 турниры 2-5 (только

за топ-3) — —

10-е место: JUMBO Team (10 очков)

«Мир танков» — 10

Counter-Strike 2 — 0.

Известнейший тег в «Мире танков» недавно стал мультигеймингом, подписав состав по «Контре» — правда, баллов там набрать ещё не успел. Однако за счёт призовых мест на чемпионате «Кибергерои Москвы» и онлайн-ивенте MK26: Tournament #1 клуб смог обогнать два мультигейминга из топ-10 прошлого года – forZe Esports и CyberHero.

Вероятно, в будущем клуб продолжит сражаться за место в десятке лучших — на 2026 год уже запланированы новые турниры топ-серии «Битва чемпионов». С другой стороны, больше шансов будет и у конкурентов JUMBO Team за счёт начала сезона в Mobile Legends и Standoff.

9-е место: CYBERSHOKE (27 очков)

Counter-Strike 2 — 22

Standoff 2 — 5.

Киберспортивный клуб на базе проекта с серверами продолжает активно поддерживать составы по двум популярным шутерам. Ростер по «Контре» за последние три месяца несколько раз светился на больших онлайн-турнирах, включая два этапа CCT Season 3 и BC.Game Masters Championship. Впервые очки в рейтинг принёс молодёжный состав CYBERSHOKE Prospects.

Сезон в российском шутере только начинается, поэтому пока клуб успел заработать баллы только на одном ивенте серии Epic Standoff 2 — Jumble Rumble. Возможно, к середине 2026 года клуб даже усилит свои позиции, но на большой прогресс в рейтинге надеяться не стоит — до топ-организаций CYBERSHOKE очень далеко.

8-е место: Magic (34 очка)

Counter-Strike 2 — 34

Mobile Legends: Bang Bang — 0.

Ещё один новичок в нашем топ-10 — молодая организация, которая зимой открыла ростер по CS2, а перед стартом главной региональной лиги в MLBB подписала и состав по мобильной MOBA. Хотя ни одного турнира по ней доиграть не успела — все очки принёсла команда по Counter-Strike.

Состав Magic по шутеру пока ещё далёк от топ-сцены, однако уже прошёл на PGL Astana 2026 и выиграл онлайн-турнир CCT Season 3 European Series #14, в финале оказавшись сильнее BetBoom с Бумычем. Коллектив AW только начал свой путь, но к новому сезону может укрепиться на тир-2, если сохранит текущее сочетание игроков.

7-е место: 1win (53 очка)

Counter-Strike 2 — 31

Dota 2 — 22.

После неудачи с Deadlock известная БК остановилась на двух составах по популярным играм. Оба не претендуют на высокие места, однако время от времени мелькают на европейской сцене и на своём уровне даже поддерживают какую-то стабильность, оставаясь в нижней части нашего рейтинга.

За последние три месяца 1win отметилась двумя выходами в финал — по одному в каждой дисциплине. На CCT Series 2 Season 8 по «Доте» коллектив уступил только перуанской paiN Gaming, а в Counter-Strike остановился в шаге от ESL Challenger S51: EU Cup #2. До тир-1 обеим командам в их текущей форме пока далеко — для этого нужны серьёзные перемены.

6-е место: BetBoom Team (131 очко)

Dota 2 — 81

Counter-Strike — 50.

Другая организация под тегом букмекерской конторы впервые оказалась вне топ-5 нашего рейтинга. В 2025 году этих баллов было бы достаточно, но теперь суперклубов стало больше, и на этот раз BB Team — худшая в этом сегменте.

Команда по Dota 2 отметилась лишь третьим местом на PGL Wallachia Season 7, провалив все остальные топ-турниры начала года. Ростер по CS вышел на июньский мэйджор, однако до апреля ни разу не добирался до больших LAN-турниров или значимых титулов. Клуб переживает не лучшие времена, но всё ещё перспективен, особенно в Dota 2 — в следующий раз BetBoom вполне может оказаться выше.

5-е место: Team Yandex (177 очков)

Dota 2 — 177

Mobile Legends: Bang Bang — 0.

Известная IT-компания пришла в киберспорт ещё осенью, но статус мультигейминга обрела только несколько недель назад. Ростер по MLBB пока не закончил ни одного турнира, однако уже претендует на топовые позиции в СНГ-регионе, а команда по Dota 2 пока в одиночку заработала достаточно очков, чтобы поднять клуб сразу в топ-5 нашего рейтинга.

Состав Team Yandex в начале года трижды попал в топ-3 на крупных турнирах: это победа на PGL Wallachia S7, выход в финал ESL One Bigmingham 2026 и третье место на BLAST SLAM VI. Если команда сохранит свою форму, то при поддержке подразделения по Mobile Legends Яндекс в следующий раз может бороться и за более высокое место.

4-е место: Virtus.pro (178 очков)

Dota 2 — 30

Starcraft 2 — 23

Mobile Legends: Bang Bang — 20

Apex Legends — 18

«Мир танков» — 16

Rocket League — 16

Tekken 8 — 16

Fortnite — 8

Fatal Fury: City of Wolves — 8

Call of Duty — 7

Honor of Kings — 5

Counter-Strike 2 — 4

Overwatch — 3

PUBG — 2

PUBG Mobile — 2

Marvel Rivals — 0

Standoff — 0

Crossfire — 0

Free Fire — 0.

Самый известный мультигейминг России переживает сложные времена. Команда по Counter-Strike разрушена и сейчас будет собираться, по сути, с нуля, а ростер по Dota 2 лишь иногда мелькает на мировой арене — единственным успехом стал выход на ESL One Bigmingham 2026, где «мишки» не смогли пройти в плей-офф.

Однако за счёт активности в большинстве популярных дисциплин Virtus.pro остаётся в топе даже сейчас. Участие в ЧМ по MLBB, топ-2 на главном турнире по Tekken, успехи корейца Classic в SC2 — эти и другие достижения позволили VP добраться до четвёртого места, лишь на один балл опередив Team Yandex. А ведь составы по Marvel Rivals и Free Fire даже не начали сезон: летом очков в активе клуба станет ощутимо больше.

3-е место: PARIVISION (250 очков)

Counter-Strike 2 — 170

Dota 2 — 80.

Клуб во второй раз в истории входит в топ-3 лучших клубов страны. И если в середине 2025 года это было связано с яркой серией состава по «Доте», то теперь его главным достижением становится топ-4 на ESL One Bigmingham. Команда продолжает держаться в мировом топе, но отстаёт от лидеров и пока ни разу в 2026-м не попадала в тройку лучших.

Зато неожиданно ярко показал себя ростер по CS2. Пятёрка Jame выиграла BLAST Bounty Winter 2026, а затем смогла закрепиться среди грандов, добравшись до полуфинала BLAST Open Spring 2026 и финала PGL Cluj-Napoca 2026. Теперь PARIVISION нужно сохранить темп, а если форму наберут ещё и дотеры, то в следующий раз организация может подняться выше.

2-е место: Team Spirit (296 очков)

Dota 2 — 128

Counter-Strike 2 — 105

Mobile Legends: Bang Bang — 63.

«Драконы» вновь теряют лидерство в нашем рейтинге — оба ведущих ростера испытывают проблемы, и только команда по MLBB заняла пятое-шестое место на чемпионате мира в Джакарте. Когда-то самый успешный тег региона в Dota 2 и Counter-Strike 2 в начале года таковым не является, уступая главному конкуренту в обеих играх.

Ростер по «Доте» ни разу за три месяца не поднялся в топ-3 (кроме финала онлайн-ивента FISSURE Universe S8). Команда по CS 2 заняла третье место на Intel Extreme Masters Kraków 2026, однако на остальных турнирах вылетала слишком рано. Даже так Team Spirit сильна и опережает почти все другие клубы, но для первого места нужно набирать форму хотя бы в одной из игр.

1-е место: Aurora Gaming (492 очка)

Mobile Legends: Bang Bang — 171

Dota 2 — 145

Counter-Strike 2 — 142

Warcraft 3 — 18

Apex Legends — 16

PUBG — 0

Fortnite — 0.

Лидером рейтинга «Чемпионата» в начале 2026 года становится Aurora Gaming — впервые в истории наших наблюдений. Больше всего баллов принёс клубу успех на чемпионате мира по MLBB, где один состав организации занял пятое-шестое место, а второй забрал главный трофей: такое в киберспорте бывает крайне редко.

Однако и без Mobile Legends клуб опередил бы Team Spirit, только отрыв был бы не таким огромным. Команда по Dota 2 добралась до финала DreamLeague S28 и стабильно заходила в топ-8 на остальных больших турнирах, а в CS2 можно отметить второе место на ESL Pro League Season 23 и полуфинал BLAST Open Spring 2026. Кроме того, победы в «Варкрафте» продолжает собирать легендарный Happy, а клуб уже готовит расширение в виде трёх новых ростеров по battle-royale — Fortnite Apex Legends и PUBG.

Итоговая таблица результатов команд