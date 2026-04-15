Почти Сол Гудман из мира IT. Впечатления от сериала «Дерзость»

Джонатан Глэтцер был среди сценаристов «Наследников» и «Лучше звоните Солу». Он не определял лицо этих шоу, не писал в одиночку ворох серий и не был главной звездой в комнате писателей. Однако Глэтцер почти 10 лет работал над одними из лучших сериалов в истории и получал заслуженные «Эмми».

Когда сценарист пришёл к AMC с идеей собственного шоу, мгновенно получил одобрение. Так и появилась «Дерзость» — история о состоятельных айтишниках, в которой есть нотки как «Наследников», так и «Сола». Но это не значит, что речь о драмеди из высшей лиги.

«Дерзость»: главное о сериале

Название: «Дерзость» (The Audacity).

Автор: Джонатан Глэтцер.

Актёры: Билли Магнуссен, Сара Голдберг, Зак Галифианакис и другие.

Дата выхода: 14 апреля 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: драма, мелодрама, криминал.

Страна: США.

«Дерзость»: где смотреть?

14 апреля в «Амедиатеке» вышел первый эпизод. График — одна серия в неделю. Финал намечен на 31 мая. Есть официальная русская озвучка.

Видео размещено на YouTube-канале «В рейтинге». Права на видео принадлежат AMC.

Если бы Сол Гудман пошёл в IT

Дункан Парк построил IT-компанию, которая анализирует пользователей с помощью ИИ. Себя он считает гением, но со стороны больше походит на простофилю и не умеет держать язык за зубами. Когда другой гигант хотел купить его компанию, мужчина преждевременно хвастался сделкой и поднял стоимость акций. А когда переговоры сорвались, то понял: цена вот-вот обвалится и сделает героя неудачником.

Что теперь делать? Крутиться со скоростью синего ёжика. То есть искать спасение, судорожно исправлять ошибки, бессовестно врать и манипулировать. Ещё можно нарушить закон и угрозами выбить инсайдерские сведения. За такое и посадить могут, но айтишник считает себя непревзойденным комбинатором.

Тот самый Дункан Фото: AMC

Описание выше подходит для комедии, где вечно происходит всякая несуразица, а одна решённая проблема перерастает в десяток новых. Первое время сериал и правда забавный: Дункан до ужаса неловкий, наступает на свои же вилы и вступает в юморные перепалки с каждым встречным. При этом атмосфера вполне расслабленная, а тревожные темы подаются с юмором.

Допустим, перед Дунканом оказывается пугающий ИИ, который за мгновение узнает всё и о ком угодно, а герой первым делом использует его для незначительных глупостей. С кем же спала бывшая жена и сколько зарабатывает этот поганец? Выглядит забавно, хотя сама ситуация жуткая.

«Дерзость» Фото: AMC

Чем дольше идёт эпизод, тем менее шутливым становится. К финалу вообще превращается в драматический триллер — с испуганными лицами, слезами на глазах и героем, который из наивного жулика становится хищником и истинным подонком.

Дункан Парк чем-то напоминает Сола Гудмана. Он обожает махинации, манипулирует и креативно решает проблемы. Вот только речь о более злой и дерзкой версии адвоката из Альбукерке. Кажется, что друзей у него нет по понятным причинам. Что само понятие морали ему не знакомо. Что не существует границ, которые он не переступит.

Поначалу Дункан не кажется ярким персонажем. Да, он полон детских травм, ведёт причудливые диалоги и чем-то напоминает героя «Киностудии». При этом искромётности Сета Рогена в образе нет. Однако в концовке айтишник оказывается пугающим и вместе с этим интересным. Вот почему первое время скучаешь, а к финалу говоришь: «Вот теперь стало круто, дайте следующий эпизод».

Эти ребята чем-то очень заняты, но вообще не цепляют Фото: AMC

Минус «Дерзости» в том, что Джонатан Глэтцер перенял медлительность «Наследников» и «Лучше звоните Солу». Это не проблема для сериалов из высшей лиги. Потому что в тех же «Наследниках» — великий каст и занятный сеттинг с огромными корпорациями и интригами. В «Соле» — давно полюбившийся герой, и следить за ним любопытно даже во время мелкого шулерства в подворотнях.

Тем временем «Дерзость» за час еле сдвигается с места и только берётся за раскрытие первого персонажа. При этом истории об айтишниках давно приелись, на бо́льшую часть действующих лиц пока что плевать, звёздный Зак Галифианакис забегает в кадр на пару минут, а по-настоящему яркое событие происходит лишь в финале.

Пока что Галифианакис только полежал на ковре Фото: AMC

Можно ли сделать вступление ярче? Другие шоураннеры положительно кивнут. Взгляните на «Лэндмена» от Тейлора Шеридана. Там герой в первые минуты попадает в столь безумную ситуацию и так лихо из неё выкручивается, что шоу мгновенно пленит. Затем ещё и усиливает эффект драмой, смертями и гениальными монологами про нефть.

Неудивительно, что «Лэндмен» бьёт рекорды. А побьёт ли их «Дерзость»? Несмотря на высокий потенциал, верится в это с трудом.

«Дерзость»: стоит ли смотреть?

Джонатан Глэтцер выпустил слишком уж неторопливый сериал. Это не проблема, если умело распорядиться размеренностью — очаровать персонажами, погрузить в сеттинг и пару раз удивить. Однако в первом эпизоде «Дерзости» удивительный момент всего один, и тот в самом финале.

Хотя потенциал есть. Герой в концовке раскачался, сочетание драмы и чёрной комедии работает, а диалоги написаны талантливо. Поэтому на «Дерзость» можно обратить внимание — при условии, что шоу об айтишниках вас ещё не утомили.

Оценка начала «Дерзости» — 7 из 10

Понравилось

Любопытный главный герой.

Мощный финал эпизода.

Баланс между драмой и чёрной комедией.

Не понравилось