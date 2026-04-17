Возвращение в Москву, новый герой, только трагедия. Первые подробности Metro 2039

4A Games и Deep Silver спустя семь лет после выхода Metro: Exodus представили продолжение серии, которое получило лаконичное название Metro 2039. Новинка станет мягким перезапуском серии: история Артёма теперь позади, а главными действующими лицами окажутся новые персонажи.

Metro 2039: информация об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: 4A Games.

Издатель: Deep Silver.

Дата выхода: декабрь-2026 – февраль-2027.

Жанр: шутер, хоррор.

Перевод: неизвестно. Metro 2039.: ПК, PS5, Xbox Series.: 4A Games.: Deep Silver.: декабрь-2026 – февраль-2027.: шутер, хоррор.: неизвестно.

Трейлер Metro 2039

Права на видео принадлежат Deep Silver. Дмитрий Глуховский признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

О чём будет Metro 2039

После Metro: Exodus разработчики решили вернуться к истокам — в московское метро. Ставка вновь будет сделана на клаустрофобные ужасы и тягучую атмосферу, по которой запомнились первые две игры серии — Metro 2033 и Metro Last Light: «Мы возвращаемся в туннели и вспоминаем о том, что делает серию Metro особенной».

Главным героем выступает новый персонаж — Странник. Его история в игре начинается за пределами Москвы, но из-за неизвестного прошлого, призраки которого постоянно настигают героя в его кошмарах, он решает вернуться в мегаполис. В дебютном трейлере мы видим один из пугающих снов героя, в котором он «утопает» из-за своих переживаний.

Одним из главных нововведений станет озвучка протагониста: в отличие от Артёма, который разговаривал только на загрузочных экранах, Странник будет разговаривать во время игры.

Разработчики признаются, что не намерены романтизировать сеттинг или превращать его в парк развлечений, где игрока просто веселят: «Серия Metro всегда была трагичным взглядом на действия человечества».

Metro 2039 Фото: Deep Silver

Геймплейно Metro 2039, похоже, не собирается переизобретать велосипед: разработчики показали короткий ролик, который выглядит как ранние игры серии, где игроки пробираются по разрушенным локациям и противостоят огромным монстрам. Нас ждёт знакомый шутер от первого лица с элементами выживания: сменой фильтров, крафтингом и пулями в виде валюты.

4A Games, в отличие от многих крупных разработчиков, не отказалась от собственного движка — Metro 2039 создаётся на новой версии 4A Engine. Новинка сделает ещё больший упор на современные технологии, включая трассировку лучей, которой активно хвасталось переиздание Metro: Exodus для ПК, PS5 и Xbox Series.

Metro 2039 Фото: Deep Silver

Когда выйдет Metro 2039

До выхода осталось недолго: игра заявлена к выходу зимой, то есть с декабря 2026-го по февраль 2027-го. Если учитывать издателя Deep Silver (Dead Island 2, Kingdom Come: Deliverance 2) стоит рассчитывать на релиз именно в районе февраля.