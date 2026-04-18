Почему продолжение «Клиники» — лучший ситком года (с оговоркой)

Я уже расхваливал перезапуск «Клиники» в статье о первых эпизодах и объяснял свою любовь. В студенческие годы именно чудачества Джей Ди, причудливая ругань доктора Кокса и задорные танцы Тёрка создали для меня самый уютный сериал в жизни. Возвращение этих героев — словно путешествие в молодость, когда солнце светило ярче, а сайты в интернете запускались без бубна.

Когда весь сезон вышел, окончательно прояснилось: Зак Брафф и компания снова натянули врачебные халаты именно для зрителей вроде меня. Потому что за последние годы вышли ситкомы смешнее и драматичнее, и с ходу я не отвечу на вопрос: «Я не фанат, стоит смотреть?» Но если вы любили сериал когда-то, то и сейчас будете довольны — пусть и не станете смеяться в голос или безудержно рыдать.

«Клиника»: главное о сериале

Название: «Клиника» (Scrubs).

Авторы: Билл Лоуренс, Асим Батра.

Актёры: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и другие.

Дата выхода: 26 февраля 2026 года.

Сколько серий: девять эпизодов.

Жанр: комедия, драма.

Страна: США.

«Клиника»: где смотреть?

Все девять эпизодов уже вышли на ABC. Официальной озвучки нет, но в Сети полно неофициальных. В версии от Red Head Sound звучат те самые голоса с MTV.

Видео размещено на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат ABC.

Очень хорошо, но не так искромётно

О сюжете новой «Клиники» вы знаете сами. По стечению обстоятельств Джей Ди оказывается в «Святом сердце», встречает доктора Кокса, которому приходится тяжело в эпоху заботы о чувствах, и становится главным врачом. А после трогательного вступления начинает обычную жизнь: возится с пациентами, принимает сложные решения, много шутит и изредка грустит.

Возвращение в эту рутину — праздник для фанатов. Джей Ди и Эллиот снова то скандалят, то нежно переглядываются. Тёрк всё ещё кажется взрослым ребёнком, побаивается властной Карлы и бережно хранит от неё секрет: по выходным он не хирург, а фанат «Подземелий и драконов». И даже Тодд ходит по коридорам, выдавая знаменитую пятюню.

Да, в «Клинике» многое поменялось. Там больше нет Уборщика, грубить и отпускать пошлые шутки отныне запрещено, а у доктора Кокса — минимум экранного времени. Последний факт — особенно страшный удар, но даже он не мешает сериалу быть уютным домом, в который ты вернулся после трудного странствия.

На доктора Кокса особо не рассчитывайте

Ностальгичность ничем не заглушить. Однако как быть, если у вас никогда не было нежных чувств к героям? В таком случае вы вряд ли назовёте перезапуск волшебным.

Если забыть о девятом сезоне, «Клиника» всегда держала уровень и сохраняла очаровательность. При этом периодически подкидывала великие моменты. Первая встреча с Уборщиком и злополучная монетка, арка Бена и его болезнь, забеги по коридорам с криком «орёл» и музыкальные выступления Теда. Эти эпизоды были не просто классными — они врезались в память.

Тем временем в новом сезоне замечательные начало и финал, однако бо́льшую часть времени он остаётся приятным. Есть достойная драма, но вы вряд ли пустите над ней слезу. Есть качественные шутки, но не безудержно смешные. Есть любопытные размышления о компромиссах, долге и даже ИИ — но ни одно из них не дотянется до эпизода «Мои последние слова». Того самого, где Тёрк и Джей Ди отменили планы и провели вечер с умирающим пациентом.

Здорово видеть их вместе

Вот Тёрк и Джей Ди смотрят друг на друга и понимают: их совместные планы никому не сломать. В кадре тут же появляется Карла, угрожает жизнью без секса — и этим рушит весёлый дружеский вечер. Забавно ли это? Да. Улётно ли? Нет.

А вот Джей Ди мечтает быть лучшим главврачом всех времён и в первый же вечер теряет иллюзии. Потому что даже при полной власти не может спасти всех пациентов и порадовать всех друзей — из-за ограничений в бюджете, во времени и из-за других причин. Это хорошая драма? Безусловно, но снова не до мурашек.

Теперь герой встречает очаровательную арфистку и оказывается с ней в постели. Вот только пару мгновений спустя она становится новым личным врагом Джея Ди. Дама любопытная? Да, однако в качестве забавного антагониста точно недотягивает до Уборщика.

Джей Ди и Тёрк словно и не расставались

Весь перезапуск «Клиники» вот такой — всегда приятный и никогда не гениальный. Однако это не мешает мне назвать новые истории из «Святого сердца» лучшим ситкомом последних лет. Потому что ни «Киностудия», ни «Газета» не возвращали беззаботного паренька, который переживает разве что о завтрашнем экзамене и всё равно до рассвета слушает, как Джей Ди вопит: «Я орёл».

Перезапуск «Клиники»: стоит ли смотреть?

Если в прошлом вы не фанатели от «Клиники», то перезапуск вряд ли впечатлит. В сезоне хватает качественных юмора и драмы, но недостаёт хлёстких и запоминающихся фраз. Зато старые поклонники будут счастливы с первой и до последней серии. Как иначе, если любимцы вернулись в те самые коридоры, снова спасают жизни и подкалывают друг друга?

Для старых зрителей это сериал на девять баллов. Для новых — где-то на семь. Наверное, между этими цифрами и прячется оценка, которую заслуживает возвращение «Клиники».

Оценка перезапуска «Клиники» — 8 из 10

Понравилось

Сериал по-прежнему очаровательный и уютный.

Новая встреча с героями молодости — счастье.

Не понравилось