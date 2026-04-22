10 советов по Windrose, которые спасут вас в пиратстве

Windrose — пиратское приключение и главный игровой сюрприз апреля. Пиковый онлайн превысил 220 тысяч человек, 83% отзывов — положительные, повсюду шутки в сторону Skull and Bones, которая метила в АААА и с треском уступила инди-игре из Узбекистана.

Впрочем, Windrose может как повеселить, так и привести в ужас. Особенно если вы умрёте вдали от базы и поймёте: возвращение за лутом займёт невыносимо много времени. Этого легко избежать, если изучите наши советы.

Windrose: как поиграть?

В Steam игра продаётся за 1399 рублей (Россия), 7600 тенге (Казахстан), $ 15 (СНГ, Турция).

Без друзей любой пират сойдёт с ума

В игре есть одиночный режим, где все задачи лягут лишь на ваши плечи. Вот только речь о классической выживалке с обилием гринда. Уже во вступлении вы встретите задание в духе «соберите 100 древесины, 20 гвоздей, 20 тряпок и 10 верёвок».

При этом квест — вдали от вашей базы, а без печи вы не скрафтите все нужные предметы. Так что стройте новую берлогу и расширяйте список необходимых материалов. И не забудьте, что требования всё время растут.

Задачи понятны, но отнимают много времени. Это нормально для фанатов выживалок, однако случайные игроки, которые запустили Windrose ради пиратской романтики, быстро утомятся. Зато с друзьями дело пойдёт быстрее: один побежал к медной шахте, другой — рубит деревья и превращает их в уголь, третий — охотится на кабанов и добывает шкуры для прокачки. Прохождение в кооперативе — не категоричное требование, но серьёзное пожелание.

Новый остров — новая база

Если погибнете от выстрела пирата или удара кабана, то потеряете все ресурсы. Чтобы вернуть их, нужно вернуться на место смерти. Это не проблема, когда вы очнулись на том же острове и пробежали сотню метров. Но сокрушительная трагедия, если лут остался на острове вдали.

Поэтому примите правило. Приплыл на новый остров и решил его исследовать? Построй палатку и активируй её как точку возрождения. Иначе нельзя!

Новая база — новая точка быстрого перемещения

Одной из первых построек на острове должна быть точка для быстрого перемещения. Трудность в том, что для неё нужен колокольчик. Крафтится он из медных слитков, они, в свою очередь, запекаются в печи из медной руды, а залежи последней есть не везде.

Чтобы избежать лишней суеты, желательно путешествовать с десятком слитков или же с готовым колокольчиком. Так вы быстро построите телепорт и свяжете новый остров с основным. Всего на карте может быть 10 телепортов. В начале игры это много, а позже появятся острова, которые вам уже не нужны. Так что при необходимости удалите старый телепорт и постройте новый в другом месте. Всё же ресурсы после разрушения постройки возвращаются.

Важно: колокол можно строить исключительно на берегу у базы.

Собирайте вообще всё — особенно первое время

Доступ к новым постройкам открывается по-разному: через найденные в пещере чертежи, продвижение по сюжету и улучшение верстаков. Но чаще — через новые ресурсы. Допустим, вы бежите по острову и видите новый причудливый цветок. Как только сорвёте его, получите доступ к новой ветке технологий.

Та же ситуация с переработанным металлом, редкой древесиной или кристаллами. Так что любую новую вещицу стоит закинуть в рюкзак.

Как расширить инвентарь?

В Windrose не будет ситуации, когда в вашем рюкзаке есть место на всё. Слишком уж много в мире ресурсов. Однако даже пара лишних слотов бесценна.

Вы расширите инвентарь на основном верстаке. Сначала ищите там рваный мешок из парусины, потом — рюкзак матроса. Со временем появятся рецепты больших сумок. Пожалуй, именно расширением инвентаря нужно заниматься первым делом.

Оптимизация сундуков сэкономит время

На вылазке пригодятся еда, зелья, бинты, патроны и инструменты вроде лопаты. Всё остальное сложите в сундуки — к слову, одни из самых удобных в выживалках. При строительстве и крафте учитываются все ресурсы в сундуках, а дрова из рюкзака одним нажатием сортируются к дровам из хранилища.

Будет ещё удобнее, если последуете двум советам:

как только откроете медные слитки, наделайте из них гвоздей и постройте продвинутые сундуки. В них больше места, а вам пригодится каждый слот;

распределяйте предметы по типам: в один закиньте готовую еду и ингредиенты, в другой — базовые ресурсы или товар на продажу. Для удобства можете поставить у сундуков доски с символами куриной ножки или дерева. Так вы быстрее сориентируетесь и сэкономите время.

Кабаны — ваша главная цель в начале игры

Для прокачки любой стартовой экипировки — будь то штаны, клинок или рюкзак — понадобятся шкуры кабана. Эти звери станут самым желанным противником, которого вы будете выискивать на любом острове. Вот только кабанов мало: иногда можно пробежать всю сушу и встретить пять штук. Вам тем временем нужны десятки шкур.

На моём стартовом острове были две точки интереса с руинами. Одну охраняли агрессивные додо, а другую — толпа кабанов. Три зверя стояли внутри руин, ещё четыре ходили поблизости. В итоге я прибегал к руинам, вырезал кабанов и отвлекался на другие дела. Минут через 10 возвращался на место, где кабаны уже возродились. Трёх забегов хватало, чтобы прокачать всю экипировку хотя бы на один уровень.

На базе должны быть украшения

Мало застроить базу сундуками и верстаками. Ещё вам понадобятся предметы из раздела «Украшения». Речь об удобных кроватях, столах, пивных кружках, скамейках с видом на море и шкафах. Каждая вещица повышает уровень комфорта и со временем даёт бонусы. При высоком комфорте на базе:

HP восстанавливается быстрее;

баффы от еды держатся дольше;

верстаки работают шустрее.

Иногда прокачку придётся сбрасывать

Оружие в Windrose привязано к конкретной характеристике. Если предпочитаете быструю саблю, то прокачивайте ловкость. Если размахиваете тяжёлой дубиной, то вложите очки в силу.

Но бывает так, что у вас в руках лежит кувалда, а теперь в сундуке нашлась редкая рапира с эффектом условного кровотечения. Естественно, вам выгодно сменить простое оружие на навороченное — только не забудьте перекроить билд. К счастью, это абсолютно бесплатно.

Таланты тоже распределяются заново. Если вы использовали саблю, то наверняка качали режущий удар. Однако с рапирой вкладывайте очки в колющий.

Позаботьтесь о прочности корабля

Корабль вы получите после серии сюжетных заданий. Далее вам надо его прокачать. Это происходит на верфи или в мастерской, куда вы приносите уйму ресурсов и получаете улучшение.

Вероятно, вам захочется вложиться в мощные пушки, но лучше с этим подождать. Потому что высокий урон бесполезен, если ваше судно живёт 10 секунд. Я бы советовал придерживаться таких приоритетов: