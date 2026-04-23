FalleN уходит из Counter-Strike. Как он изменил киберспорт и стал легендой

FalleN завершает карьеру в Counter-Strike: история легенды бразильского CS

Илья Корпылёв
Он выиграл мэйджоры, создал сцену и вырастил поколение игроков. Это его история.

34-летний бразильский киберспортмен Габриэль FalleN Толедо взял микрофон на сцене Farmasi Arena в Рио-де-Жанейро и сказал простую вещь: в конце 2026 года он завершает карьеру.

И после этих слов начались овации стоя. Его жена выбежала на сцену. Данил molodoy Голубенко, его ученик в FURIA, стоял и плакал. Один из лучших снайперов в истории Counter-Strike прощался с игрой — и делал это так, как делал всё остальное в карьере: не после провала, а в самый сильный момент.

FalleN на IEM Rio 2026

Фото: HLTV

FalleN начал играть в 2003 году. К концу 2026-го, когда он официально завершит карьеру, Габриэлю будет 35 лет. За это время он сыграл больше 1200 профессиональных матчей, участвовал в 17 мэйджорах, заработал около $ 1,5 млн призовых. Но всё это — просто цифры. Главное в его карьере вообще не измеряется статистикой.

Когда FalleN только выходил на серьёзную сцену, никакой бразильской системы в CS не существовало. Были таланты — способные, голодные до результата ребята. Но не было нормальных организаций, понятного пути наверх, ощущения, что регион вообще способен конкурировать с европейцами и американцами. Бразильцев знали, однако не воспринимали всерьёз. FalleN стал первым, кто начал это менять — не только своей игрой, но и тем, как он думал о сцене в целом. Он строил составы, учил игроков, объяснял CS аудитории, которая только начинала следить за игрой. По его собственным словам, он занимался обучающим контентом ещё с 2011 года — задолго до того, как стал международной звездой. Именно поэтому сообщество CS называет его Профессором.

FalleN жмёт руку dupreeh на MLG XGames Aspen 2015

Фото: HLTV

Настоящий взрыв случился в 2015-2016 годах. Сначала Luminosity Gaming, потом SK Gaming — бразильское ядро с FalleN в центре. Команда начала обыгрывать всех подряд, и мировой Counter-Strike больше не мог позволить себе игнорировать бразильских игроков. А потом пошли мэйджоры: на MLG Columbus 2016 Luminosity разгромила Natus Vincere в финале со счётом 2:0. ESL One Cologne 2016 — уже под тегом SK Gaming команда взяла второй мэйджор подряд. Два титула в один год. По итогам того сезона FalleN занял второе место в топ-20 HLTV и собрал четыре MVP — и всё это в роли одновременно снайпера и капитана.

После таких побед Бразилию стали воспринимать как страну чемпионов. Тысячи молодых ребят увидели, что путь наверх реально существует, и увидели это на примере своего капитана, своего языка и своей сцены. Именно в этот момент один игрок поднял целый регион. Неудивительно, что после объявления об уходе Александр s1mple Костылев сказал, что FalleN — одна из пяти личностей, что помогли росту CS настолько, насколько это вообще возможно. А Илья m0NESY Осипов не раз называл его своим кумиром. Это дорогого стоит.

FalleN на MLG Columbus 2016

Фото: HLTV

При этом карьера FalleN не была красивой прямой линией без падений. После пика 2016-2017 годов настали другие времена. С MIBR он доходил до полуфиналов крупных турниров, но прежней стабильности уже не было. Потом была Liquid — тяжёлый год, вылет из топ-10 HLTV, провал на мэйджоре в Стокгольме без выхода из группы. Именно тогда, в конце 2021-го, он впервые по-настоящему заговорил об уходе:

Хочу я того или нет, моя карьера подходит к концу. Мне уже 30, я играю с 13 — почти 18 лет.

После этого появился состав с говорящим названием Last Dance. Потом Imperial, красивый почти выход в плей-офф мэйджора в Антверпене. А затем — домашний Rio Major 2022, где команда вылетела 0-3. Разработчики даже написали прощальный пост в соцсетях, предполагая, что видят его последнюю игру. Но FalleN остался.

FalleN и molodoy на PGL Astana 2025

Фото: HLTV

Переход в FURIA летом 2023 года сначала выглядел как риск. По слухам, трансфер обошёлся клубу более чем в $ 700 тыс. Первые месяцы давались тяжело — рейтинг с трудом держался на единице, дебютный ивент в Кельне оказался провален. Критики хватало. Однако потом произошло то, что очень хорошо показывает масштаб игрока: он не стал держаться за старую роль только ради привычного образа. Сначала играл со снайперкой, совмещал AWP и капитанство, а потом вообще отдал AWP молодому игроку, чтобы больше сосредоточиться на лидерстве.

В итоге FURIA под его руководством выиграла BLAST Rivals 2025 Season 2 и IEM Chengdu 2025, добралась до финала IEM Krakow 2026, и сейчас команда стоит третьей в мире.

Победа FURIA на IEM Chengdu 2025

Фото: HLTV

Вот почему объявление на IEM Rio 2026 получилось таким правильным по времени. FalleN мог уйти в 2021-м — после провала в Liquid. Мог уйти в 2022-м — после болезненного домашнего мэйджора. Мог уйти в 2023-м — после тяжёлых первых месяцев в FURIA. Однако он уходит в 2026-м, когда его команда — одна из лучших в мире и реально борется за большие титулы.

Впереди у него ещё несколько крупных турниров, включая два мэйджора. Третий титул сделал бы его карьеру почти недосягаемой для большинства других игроков, и эта цель не выглядит пустой романтикой — FURIA действительно способна на это. Параллельно ему нужно подготовить клуб к жизни без него: найти человека, которому можно передать лидерскую функцию, систему, голос команды.

FalleN начал в 2003 году, когда никакой бразильской сцены не существовало. Он создал школу, собрал составы, выиграл мэйджоры и показал всему миру, что Бразилия — целая культура Counter-Strike. Когда в конце 2026 года он завершит карьеру, у CS не станет одного из самых важных людей за всю её историю. Но сцена, которую он когда-то поднимал, уже научилась жить и расти сама. И это, пожалуй, самый сильный аргумент в пользу того, что он всё сделал правильно.

Материалы по теме
«У меня нет намерения становиться тренером». FalleN — о планах после завершения карьеры
