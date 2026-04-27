Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России

После 2022-го российская игровая индустрия сильно изменилась. Раньше деньги из Steam выводились на карту любого банка, западные издатели охотно рекламировались и видели огромный потенциал среди россиян, а мировые фонды сами стучались к разработчикам и предлагали деньги.

Теперь же команды открывают юрлица на условном Кипре, называют себя интернациональными и всячески маскируются — и всё равно не избегают проблем. Лично знаю разработчика, который потратил время и деньги на юрлицо в Армении, а потом получил от американского партнера ответ: «Мы подумали, что работать с русскими рискованно для репутации».

Тем временем получить деньги в России — сложная задача. Есть ИРИ и издатели вроде HeroCraft, которым хватит местного юрлица. Вот только их ресурсы скромны, а претендуют на них тысячи команд. И даже избранным денег хватит на занятные инди, но не на АА-игру.

Поэтому сам факт существования «Войны миров: Сибирь» просто радует . Это дорогая по нашим меркам сюжетная игра, а команда сидит в Москве и финансируется «Плюс Студией». Неудивительно, что многие задались вопросом: «А «Война миров» вообще существует?»

Да, существует. И мы в неё поиграли.

«Война миров: Сибирь»: главное об игре

Название: «Война миров: Сибирь».

Разработчик: «Мгла».

Дата выхода: 2027 год.

Жанр: сюжетное приключение.

Русский язык: текст и озвучка.

Платформа: ПК.

«Война миров: Сибирь»: как поиграть?

Сначала игра выйдет на ПК, но консольный релиз тоже в планах. Информации о цене и системных требованиях пока нет. Разработчики говорят, что понадобится ПК, сопоставимый по мощности с актуальным поколением консолей. То есть уровня RTX 3070, 16 Гб ОЗУ и Ryzen 5 3600.

Опасаются сравнений с The Last of Us, но их не избежать

1896 год, альтернативная Российская империя. Недавно инопланетяне атаковали Британию, теперь же добрались до Петрограда, где по улицам отныне шагают треноги. Они огромные, крушат округу и после артиллерийских залпов максимум завалятся на землю — чтобы потом подняться и продолжить сеять хаос. Ещё инопланетный туман сводит людей с ума, местные собираются в банды и мародёрствуют, народ плюёт на дефицит еды и спешно бежит из города.

Вы же обычный студент, который просто хочет выжить и не запятнать совесть. Вот только в условиях тотального хаоса это невыносимо трудно. Даже в демо, где я дотошно изучал каждый уголок и провозился примерно час, студент многое пережил: видел ужасы атакованного города, панически убегал от пришельцев, дрался с бандитами и впервые в жизни убил.

После плейтеста я спросил у разработчиков: «Вашу игру скоро сравнят с западными хитами. Как отнесётесь к этому?» Они ответили, что опасаются параллелей и не хотели бы их видеть. Полагаю, что дело в ожиданиях аудитории, которые вырастут из-за громких сравнений, однако именно через них удобно описать суть «Войны миров».

Если судить по пробной версии, это действительно The Last of Us в сеттинге Российской империи. Интерфейс, внимание к деталям и базовые механики, где стелс чередуется со сражениями на топорах и перестрелками, — всё напоминает о блокбастере Naughty Dog. На месте и нарастающий тревожный звук, когда враги ещё не раскрыли вас, но заметили тень, крадущуюся к ближайшему укрытию.

Опишу игровую ситуацию. Студент заходит на склад, где полно врагов с пистолетами и дубинами. Он маневрирует между укрытиями, не попадается на глаза и душит одного негодяя за другим. Бандиты же находят тела, вскрикивают «Гриша, твою мать, что с тобой?» и внимательнее патрулируют местность. В конце концов, замечают героя и несутся в бой. Студент зрелищно колотит пару мародёров дубиной — естественно, с суровыми добиваниями. Затем достаёт пушку, стреляет по головам и отступает, чтобы спрятаться и снова стать тихим ниндзя.

Это классическое столкновение для сюжетных игр, но очень приятное. Потому что враги адекватны, анимации топовые, а местность полна деталей. Карты империи и картины на стенах, кружки и тарелки на столах, граммофоны и стилизованные газеты на тумбах. Все объекты хочется рассмотреть, всех врагов — эффективно уничтожить. При этом всерьёз жаловаться не на что, лишь камера при скрытных добиваниях пару раз брала неуклюжий ракурс.

В рамках демо разработчики умело жонглируют динамикой. Вот вы неторопливо бредёте по улице и слушаете перебранки жильцов: они пакуют вещи, жалуются на дефицит еды или, отчаявшись, сидят на тротуаре и поют пьяные песни. А вот уже несётесь за грабителем, переворачиваете ящики и колотите его, повалив в грязь. Или же панически прячетесь от треноги и любуетесь, как махину расстреливают из пушек. Затем попадаете в засаду, когда вас настойчиво ищут, или же нокаутируете бандитов, которые пока о вас не знают.

Я бы охотно избежал сравнений, но The Last of Us работает по тем же принципам — и это ни разу не минус. Всё же выглядит «Война миров» здорово, а все механики отполированы: здесь весело вбивать в головы топоры, стрелять, прятаться, изучать локации и следить за кат-сценами. При этом сеттинг уникален. Вы ходите по Артиллерийскому переулку, изучаете знакомую архитектуру, смотрите на Неву и слушаете жалобы на царя, который вот-вот сбежит из города. Потрясающе ведь!

Когда я прошёл доступный контент, то слегка расстроился — хотелось играть дальше и добраться до той самой Сибири из названия. Но очень рад, что лично убедился: студия «Мгла» делает замечательное сюжетное приключение, и в демо оно уже идеально работает. Поэтому раньше ждал «Войну миров» с интересом, а теперь – почти с одержимостью.

«Война миров: Сибирь»: ждём?

Разработчики позвали в офис, просто чтобы показать: игра и правда существует. На деле же заставили ждать «Войну миров» с нетерпением. Как минимум в демо визуал и сеттинг впечатляют, стелс и бои отлично работают, а динамика, где мирные эпизоды соседствуют с драками, кат-сценами и погонями, превращает час за компьютером в мгновение. Поэтому теперь я крепко держу за «Войну миров» кулачки — и вам советую закинуть её в вишлисты.