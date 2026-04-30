Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»

В 2024-м в прокат вышел байопик «Руки вверх» об одноимённой группе. Его снимали под чутким контролем Сергея Жукова, также музыкант сыграл взрослую версию себя. В итоге в фильме не было ни одного спорного момента — ни ругани внутри коллектива, ни споров за права. Герои всегда были правы, мудро себя вели и конфликты решали с супергеройской уверенностью.

Так и вышло, что «Руки вверх» сработали как приторное любовное признание, но оказались сомнительным фильмом, где человек со стороны весь сеанс тяжело вздыхал. Этот же человек мог ничего не знать об Алане Тьюринге, Роберте Оппенгеймере или Робби Уильямсе — и при этом посмотреть байопик о них и получить удовольствие. Потому что режиссёры исследовали тёмные стороны персонажей, накидывали сложную драму и к своему герою относились с уважением, но без заискивающего благоговения.

Причём здесь «Майкл»? Всё просто: если отбросить культурное влияние артиста, то фильм о нём — скорее «Руки вверх», чем условная «История Робби Уильямса». То есть поклонники улыбнутся и будут пританцовывать под Billie Jean и Smooth Criminal, а вот остальным в кинотеатре делать нечего.

«Майкл»: главное о фильме

Название: «Майкл» (Michael).

Автор: Антуан Фукуа.

Актёры: Джаафар Джексон, Колман Доминго, Майлз Теллер и другие.

Дата выхода в России: 28 мая 2026 года (официально).

Жанр: биография, музыка, драма.

Страна: США.

«Майкл»: где смотреть?

Официальные показы в России начнутся 28 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Lionsgate.

Легенда без всяких но

За окном тёмный вечер, а Майкл ещё совсем юн и хотел бы читать о приключениях Питера Пена в Неверленде. Однако тиран-отец зовёт его с братьями и велит репетировать, пока дети не свалятся с ног. По его мнению, в жизни есть лишь проигравшие и победители. Чтобы стать последними, нужно выкладываться на полную — даже когда ты в начальной школе.

Дальше начнётся путь, где Майкл одерживает одну победу за другой и кадр за кадром всё сильнее походит на ангела. Он самый талантливый, добрый и благостный человек на свете. Если возьмётся за новый трек, то напишет хит на все времена. Если окажется в больнице, то позже пожертвует ей весь гонорар. Если встретит человека, который лишил его детства, то исцелит любовью. И никогда-никогда не сделает ничего плохого.

В биографии Майкла Джексона были странные моменты? Конечно, и все о них знают. Обвинения в растлении не привели к приговору: один раз разоблачитель сам отозвал иск, в другом случае присяжные встали на сторону артиста. Однако тема до сих пор горячая, в 2019-м даже вышла скандальная документалка, где Джексона четыре часа ругали за все грехи — бог знает, обоснованно или нет.

Возможно, музыкант виновен лишь в том, что лишился детства и всю жизнь пытался его вернуть. Но полностью игнорировать конфликт — сомнительное решение, которое делает «Майкла» не байопиком, а фанатским реверансом. Абсолютно позитивная структура связана с тесным участием наследников: Принц Джексон выступил продюсером и почти каждый день ходил на съёмки, а Джаафар Джексон исполнил главную роль. Так и получилось семейно одобренное кино, где в изначальной версии был акт о тёмных моментах, но потом его вычеркнули.

При просмотре вспоминается «История Робби Уильямса», в создании которой тоже участвовал сам музыкант. Вот только своих грехов он не боялся: герой фильма – гений и при этом надломленный мерзавец, вопиющий наглец и вообще наркозависимый. Следить за таким персонажем интереснее, а финал его истории доводит до слёз — всё же Уильямс прошёл сквозь ад, очистился и наконец обрёл покой.

В то же время смотреть «Майкла» как байопик трудно, так как тебе два часа говорят: «Восхищайся!» У меня самого был затёртый диск с клипами артиста, однако бесконечное благоговение утомило. Да, Майкл Джексон гениален. Да, его вклад в поп-культуру неоценим. Просто любому фильму нужен сильный конфликт, а любому герою — хотя бы капля тьмы.

В качестве пробежки по карьере «Майкл» работает отменно. Джаафар Джексон так здорово играет дядю, что местами их легко спутать. Движения, грим, манеры — всё достоверно. В кадре полно выступлений, записей на студии, съёмок клипов и лучших песен. Вы услышите Billie Jean и Smooth Criminal, увидите тот самый танец из Thriller, окунётесь в создание первого альбома. Поклонникам такое понравится: они уже наставили высоких оценок и набивают впечатляющую кассу.

Но если от узнаваемых мелодий вы не ходите по кухне лунной походкой, то станете искать многогранный сюжет и запоминающихся персонажей. И самый запоминающийся здесь не сам Майкл, а его отец. Потому что в нём есть черты, которые не прописали для главного героя, — противоречивость, скандальность и внутренняя тьма.

«Майкл»: стоит ли смотреть?

«Майкл» — отнюдь не качественная биографическая драма, а признание в любви к музыке, культурному влиянию и самому артисту. Если вы фанатеете по Джексону, то не заметите проблем и насладитесь легендарными хитами, танцами и ангельским характером кумира. Если же Майкл для вас не небожитель, а человек, то фильм скорее утомит. Всё же от байопиков обычно ждёшь не поклонения, а всестороннего исследования личности.

Оценка «Майкла» — 6,5 из 10

Понравилось

Джаафар Джексон идеально сыграл дядю.

В качестве длинного клипа фильм хорош.

Не понравилось