Бонус-коды Мира танков май-2026: табель-календарь, промокоды, действительные, актуальные, бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в мае 2026 года
Георгий Глазов
Бесплатные коды «Мира танков»
А также табель-календарь до конца месяца.

В мае в «Мире танков» можно активировать несколько промокодов и открыть бесплатные предметы для своего аккаунта. В этом гайде указана вся информация о получении бесплатных призов в игре. Мы расскажем о промокодах, табель-календаре, вступительных призах для новичков и призовой коробке.

Материалы по теме
Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в мае 2026 года)

  • COSMOSDAY26MT — 2D-стиль «Созвездие СССР», 1 день Премиум-аккаунта, 2 личных резерва: +50% к опыту за бой на 1 час 2 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;
  • BP43P1HMT — аренда Объект 274а со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • 25O8UFZMT — аренда Т-54 первый образец со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв;
  • 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв.
Больше новых промокодов для игры «Мир танков» нет, однако игрокам стоит рассчитывать на появление призов ко Дню Победы. Также можно подписаться на официальный чат-бот студии в VK. А все новички могут использовать инвайт-коды с дополнительными наградами. Вот они:

  • MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2.5 миллионов серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;
  • IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;
  • TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
  • LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового-премиум аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
  • MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
  • TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
  • RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;
  • TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;
  • TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв.
Материалы по теме
Первый ремейк в истории Ubisoft. Все подробности Assassin's Creed Black Flag Resynced
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь

С 1 мая обновился табель-календарь, поэтому в течение месяца игроки смогут забирать полезные предметы. Для этого нужно совершить несколько простых действий:

  • откройте страницу табель-календаря;
  • нажмите на открытый день;
  • запустите «Мир танков» для сохранения предметов на аккаунте.
Важно: за один день можно добыть только один предмет. При пропуске игроки смогут продолжить с того же момента. «Перепрыгнуть» награды не получится.

Награды за май:

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 25 000 серебра;
  • 2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
  • 1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
  • 6 предбоевых инструкций («Продувка воздуховодов», «Без резких движений», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели», «Долг превыше всего»);
  • 2 малых ремкомплекта;
  • 2 малых огнетушителя;
  • 2 малые аптечки;
  • 2 демонтажных набора;
  • 1 день Премиум-аккаунта;
  • 3 декали «Счастливый напильник»;
  • 2D-стиль «Знамя Победы»;
  • 1 случайное игровое имущество;
  • 1 контейнер «Зов сокола».
«Призовая коробка» — ещё один бонусный способ получения бесплатных призов. Перейдите по ссылке, нажмите кнопку «К подаркам» и войдите в игру. Внутри «коробки» спрятаны премиум-аккаунт, боевые миссии и купоны на скидку в игровом магазине. Какой предмет получит, игрок зависит от последней даты входа в игру.

