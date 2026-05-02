Бесплатные коды для игры «Мир танков» в мае 2026 года

В мае в «Мире танков» можно активировать несколько промокодов и открыть бесплатные предметы для своего аккаунта. В этом гайде указана вся информация о получении бесплатных призов в игре. Мы расскажем о промокодах, табель-календаре, вступительных призах для новичков и призовой коробке.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в мае 2026 года)

COSMOSDAY26MT — 2D-стиль «Созвездие СССР», 1 день Премиум-аккаунта, 2 личных резерва: +50% к опыту за бой на 1 час 2 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

BP43P1HMT — аренда Объект 274а со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

25O8UFZMT — аренда Т-54 первый образец со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв;

6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв.

Больше новых промокодов для игры «Мир танков» нет, однако игрокам стоит рассчитывать на появление призов ко Дню Победы. Также можно подписаться на официальный чат-бот студии в VK. А все новички могут использовать инвайт-коды с дополнительными наградами. Вот они:

MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2.5 миллионов серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового-премиум аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

С 1 мая обновился табель-календарь, поэтому в течение месяца игроки смогут забирать полезные предметы. Для этого нужно совершить несколько простых действий:

откройте страницу табель-календаря;

нажмите на открытый день;

запустите «Мир танков» для сохранения предметов на аккаунте.

Важно: за один день можно добыть только один предмет. При пропуске игроки смогут продолжить с того же момента. «Перепрыгнуть» награды не получится.

Награды за май:

100 золота;

100 бонов;

25 000 серебра;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Продувка воздуховодов», «Без резких движений», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели», «Долг превыше всего»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

1 день Премиум-аккаунта;

3 декали «Счастливый напильник»;

2D-стиль «Знамя Победы»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Зов сокола».

«Призовая коробка» — ещё один бонусный способ получения бесплатных призов. Перейдите по ссылке, нажмите кнопку «К подаркам» и войдите в игру. Внутри «коробки» спрятаны премиум-аккаунт, боевые миссии и купоны на скидку в игровом магазине. Какой предмет получит, игрок зависит от последней даты входа в игру.