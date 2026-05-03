Промокоды Roblox в мае 2026 года

Промокоды Roblox — способ мотивации игроков. Однако в последние годы разработчики платформы отказались от выпуска новых предметов через них и запустили магазин с кучей бесплатных предметов. Сегодня мы расскажем, какие промокоды ещё доступны, отметим несколько вариантов в отдельных играх и подскажем, как забрать вещи в несколько кликов.
Рабочие промокоды Roblox на май 2026 года:
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Это все рабочие промокоды от разработчиков Roblox. Ниже мы отметили варианты из популярных игр на платформе.
Axia:
VALENTINES — OP зелья;
SKYLANDS — 5 зелий эволюции;
ELDEROAK — 1 формула жизни.
Case Paradise:
welcome — пряники;
release — пряники;
update — пряники;
secret — пряники.
Make a Military Army:
RELEASE – 500 гемов.
Obby For Free UGC:
500K — 10 000 очков;
450K — 10 000 очков.
Wrestle:
CASHCASE — 100 денег.
Dungeon Blast:
Shrine — 100 гемов.
Fishing Island:
FISHLAND — подарки;
MSTBRN — подарки.
Soda Simulator:
FreeGems — 150 гемов.
Military Tycoon:
bugfixesyay — 1 дневной ящик;
seasonpush — сезонные очки;
loadsofdiamonds — 50 алмазов;
heatofthemoment — 500 сезонных очков;
summertime — буст денег;
warfund — 25 000 денег;
betterperformance — 50 алмазов;
frontlines — пак солдатов;
seasonrush — 1000 сезонных очков;
nukenation — буст денег.
The Apocalypse:
yippe50M — комплект исследователя.
Spare Change — кредиты.
Touch Grass — комплект фермера.
Money — 50 кредитов;
PG — бесплатные награды.Gives you free rewards.
Mini Mart Together:
GoodGame — пятиминутный баф;
Together — пятиминутный баф.
Brainrotted Basketball:
ILOVE67 — 7 обычных спинов;
67 — 6 счастливых спинов.
Sorcerer Ascent:
FirstShutdown — 1500 очков;
SorryForBugs — 1500 очков;
RELEASE!!! — 1500 очков.
2 Player Battle Tycoon:
Christmas — 100 алмазов.
Airport Simulator:
PALANGA — 1000 денег.
Arise Crossover:
EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
URRANK — билеты, пыль, зелья;
HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.
A Dusty Trip:
DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
S7GONESOON — 800 пыльных монет.
Death Ball:
COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
DRPLAGUE — 500 кристаллов;
GHOSTMODE — 500 кристаллов;
OGISHERE — 500 кристаллов;
RANKEDFFA — 500 кристаллов.
Da Hood:
DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.
Death in the Box:
XMAS25 — 2 спина.
Desert Detectors:
Allen — 70 монет;
David — 50 опыта;
Pyramids — 200 опыта.
Drill Digging Simulator:
3MFavorites — 3 победы;
Driller — 250 000 денег;
EASTER — 100 пасхальных жетонов.
Feed Your Toilet:
1MVISITS — 1 миллион денег.
Fish It:
CRYSTALS — зелье удачи;
BLAMETALON — получайте зелье удачи;
SORRY — эксклюзивная нажива.
Hunty Zombies:
400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.
Island of Move:
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
Mansion of Wonder:
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.
Murder Mystery 2:
Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.
Plants vs Brainrots:
BASED — пять тысяч денег.
FROZEN — ледяная граната.
STACKS — зелье удачи.
Race Clicker:
FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
Roblox Doors:
SCREECHSUCKS — 25 ручек.
Roblox Mining Simulator 2:
FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем.
Toy Clicking Simulator:
BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
Warrior Simulator:
ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.
Zombie Strike:
ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
- Откройте раздел «Marketplace» на сайт Roblox.
- Нажмите на кнопку «Any Price».
- В пункте «Max» укажите «0» без кавычек.
- Подтвердите выбор кнопкой «Apply».
- Открывайте карточки предметов и нажимайте кнопки «Buy» и «Get Now», чтобы зафиксировать их на аккаунте.
Если хотите надеть предмет сразу, то воспользуйтесь кнопкой «Customize».