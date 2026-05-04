Промокоды Standoff 2 в мае 2026 года

Промокоды Standoff 2 на май 2026: рабочие на ножи, скины, золото

Георгий Глазов
Коды Standoff 2 на май 2026 года
Что можно получить бесплатно в шутере.

В Standoff 2 иногда появляются бесплатные промокоды, которые позволяют раздобыть награды без траты денег. Их очень мало, и они имеют ограниченный срок активации — каждый код у игроков на вес золота. В этом гайде мы указали все рабочие варианты на апрель 2026 года. А ещё в игре доступна премиальная валюта — голда. Также добавим немного информации о том, как её получить.

Рабочие промокоды Standoff 2

  • BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;
  • NOESCAPE — 2 ящика «Valor»;
  • SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;
  • SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;
  • SO2DEC3 — ящик «Dynasty»;
  • SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити «X Mark»;
  • SO2MCHROSE — 30 ед. граффити «Hasta la Vista»;
  • SO2VOXWIN — 30 ед. граффити «Winter Tale»;
  • Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».
Как активировать промокод в Standoff 2

  1. Откройте игру.
  2. Используйте значок пистолета в левой части экрана.
  3. Нажмите на «Магазин».
  4. Используйте кнопку «Промокод».
  5. Введите рабочий промокод.
  6. Активируйте «Применить».

Если все шаги пройдены верно, то появится информационное сообщение об успехе.

Как получить голду в Standoff 2

В «Стэндофф 2» многие вещи можно получить за голду — редкую валюту, на которую можно обменять реальные деньги. Для её получения существует несколько альтернативных способов:

  1. Активация промокодов. Очень редкий вариант для самых внимательных игроков.
  2. Выполнение заданий. Получайте серебро за успешное выполнение миссий и покупайте за эту валюту кейсы. В некоторых из них может попасться золото.
  3. Участие в мероприятиях. Голду иногда выдают разработчики за участие в некоторых акциях.
  4. Продажа скинов. В игре можно продавать редкие скины и получать голду, но всегда будьте бдительны и не тратьте реальные деньги понапрасну.
  5. Использование сторонних приложений. Некоторые приложения в Google Play и App Store могут выдавать голду за выполнение действий.

Никогда не передавайте свои данные от Standoff 2 другим людям, не скачивайте непроверенные программы, не используйте читы и другие нечестные методы, не посещайте подозрительные сайты и чаты. Нарушение правил игры может привести к бану и потере всех данных и денег.

