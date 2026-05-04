Промокоды Standoff 2 в мае 2026 года

В Standoff 2 иногда появляются бесплатные промокоды, которые позволяют раздобыть награды без траты денег. Их очень мало, и они имеют ограниченный срок активации — каждый код у игроков на вес золота. В этом гайде мы указали все рабочие варианты на апрель 2026 года. А ещё в игре доступна премиальная валюта — голда. Также добавим немного информации о том, как её получить.

Рабочие промокоды Standoff 2

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;

NOESCAPE — 2 ящика «Valor»;

SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;

SO2DEC3 — ящик «Dynasty»;

SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити «X Mark»;

SO2MCHROSE — 30 ед. граффити «Hasta la Vista»;

SO2VOXWIN — 30 ед. граффити «Winter Tale»;

Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Откройте игру. Используйте значок пистолета в левой части экрана. Нажмите на «Магазин». Используйте кнопку «Промокод». Введите рабочий промокод. Активируйте «Применить».

Если все шаги пройдены верно, то появится информационное сообщение об успехе.

Как получить голду в Standoff 2

В «Стэндофф 2» многие вещи можно получить за голду — редкую валюту, на которую можно обменять реальные деньги. Для её получения существует несколько альтернативных способов:

Активация промокодов. Очень редкий вариант для самых внимательных игроков. Выполнение заданий. Получайте серебро за успешное выполнение миссий и покупайте за эту валюту кейсы. В некоторых из них может попасться золото. Участие в мероприятиях. Голду иногда выдают разработчики за участие в некоторых акциях. Продажа скинов. В игре можно продавать редкие скины и получать голду, но всегда будьте бдительны и не тратьте реальные деньги понапрасну. Использование сторонних приложений. Некоторые приложения в Google Play и App Store могут выдавать голду за выполнение действий.

Никогда не передавайте свои данные от Standoff 2 другим людям, не скачивайте непроверенные программы, не используйте читы и другие нечестные методы, не посещайте подозрительные сайты и чаты. Нарушение правил игры может привести к бану и потере всех данных и денег.