Промокоды Standoff 2 в мае 2026 года

В Standoff 2 иногда появляются бесплатные промокоды, которые позволяют раздобыть награды без траты денег. Их очень мало, и они имеют ограниченный срок активации — каждый код у игроков на вес золота. В этом гайде мы указали все рабочие варианты на апрель 2026 года. А ещё в игре доступна премиальная валюта — голда. Также добавим немного информации о том, как её получить.
Рабочие промокоды Standoff 2
- BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;
- NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;
- NOESCAPE — 2 ящика «Valor»;
- SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;
- SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;
- SO2DEC3 — ящик «Dynasty»;
- SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити «X Mark»;
- SO2MCHROSE — 30 ед. граффити «Hasta la Vista»;
- SO2VOXWIN — 30 ед. граффити «Winter Tale»;
- Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».
Как активировать промокод в Standoff 2
- Откройте игру.
- Используйте значок пистолета в левой части экрана.
- Нажмите на «Магазин».
- Используйте кнопку «Промокод».
- Введите рабочий промокод.
- Активируйте «Применить».
Если все шаги пройдены верно, то появится информационное сообщение об успехе.
Как получить голду в Standoff 2
В «Стэндофф 2» многие вещи можно получить за голду — редкую валюту, на которую можно обменять реальные деньги. Для её получения существует несколько альтернативных способов:
- Активация промокодов. Очень редкий вариант для самых внимательных игроков.
- Выполнение заданий. Получайте серебро за успешное выполнение миссий и покупайте за эту валюту кейсы. В некоторых из них может попасться золото.
- Участие в мероприятиях. Голду иногда выдают разработчики за участие в некоторых акциях.
- Продажа скинов. В игре можно продавать редкие скины и получать голду, но всегда будьте бдительны и не тратьте реальные деньги понапрасну.
- Использование сторонних приложений. Некоторые приложения в Google Play и App Store могут выдавать голду за выполнение действий.
Никогда не передавайте свои данные от Standoff 2 другим людям, не скачивайте непроверенные программы, не используйте читы и другие нечестные методы, не посещайте подозрительные сайты и чаты. Нарушение правил игры может привести к бану и потере всех данных и денег.