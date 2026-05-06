«Чтобы нас не замочили». Авторы «Войны миров: Сибирь» — о «Смуте», деньгах и будущем игр

23 апреля, 10 часов утра. Я выхожу из станции метро «Бутырская» и иду к модному бизнес-центру, за которым маячит Останкинская башня. Я не выспался, прячусь от дождя и топаю по лужам — и всё равно в отличном настроении. Потому что вот-вот поиграю в «Войну миров: Сибирь» .

На входе встречает очаровательный маркетолог «Мглы» Аня Небольсина. Она предупреждает, что офис у команды скромный. Но это лишь по сравнению с прошлым, когда разработчики входили в состав 1С и сидели в отдельном здании с персональным зимним садом. На деле офис отличный: там ничего лишнего, только переговорки и десятки столов, за которыми кипит работа. Тут дорабатывают анимации или наполняют помещения деталями, там — жарко спорят о механиках.

Меня же интересует конкретный ПК, где уже запущена «Война миров». А потом — маленькая комнатка, куда скоро заглянут геймдиректор Андрей Шумаков и креативный продюсер Альберт Жильцов . У разработчиков наверняка много дел, но следующие два часа они отвечают на мои вопросы. В итоге из офиса выпускают со стойким ощущением: такую игру действительно надо ждать.

«Война миров: Сибирь»: главное об игре

Название: «Война миров: Сибирь»

Разработчик: «МГЛА»

Дата выхода: 2027 год.

Жанр: сюжетное приключение.

Русский язык: текст и озвучка.

Платформа: ПК.

Деньги на рынке есть. Просто разработчикам не хватает взрослого подхода.

— Я слышал, что изначально «Война миров» была бюджетнее и вообще другой игрой. Помнишь первую концепцию?

Андрей Шумаков: Изначально концепция была несколько проще. Она напоминала набор боевых миссий, которые чередуются с кат-сценами. Однако история постепенно развивалась. Геймдизайн и сторителлинг предполагали большее раскрытие героев и сюжета. В этом случае показывать всегда лучше, чем рассказывать. Это автоматически увеличивало хронометраж, а игрока требовалось чем-то развлекать. Если он погружается в лор, то параллельно должен что-то исследовать. Если он послушал диалоги, то пора бы показать нечто зрелищное.

Так «Война миров» превратилась в очень последовательное, связное и непрерывное с точки зрения перехода из катсцены в игровой процесс повествование.

Альберт Жильцов: А я не соглашусь, что она была другой. Просто у каждого было своё восприятие. Потому что нужна большая смелость, чтобы два года назад в том месте и в той ситуации верить: мы действительно пройдём такой путь. Для меня «Война миров» всегда была такой. Как один из авторов я такой её задумывал. А для ребят, видимо, произошла какая-то трансформация. Возможно они представляли игру проще.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

— В рамках российской игровой индустрии «Война миров» кажется феноменом. Потому что дорогая, сюжетная и красивая. Как вообще удался этот феномен?

Альберт Жильцов: Ещё не удался. Он удастся после того, как игру оценит зритель — и с эмоциональной, и с рациональной точки зрения. Потому что игры — это в том числе бизнес, а о коммерческом успехе говорить рано.

Я надеюсь, что ты так построил вопрос из положительных впечатлений, которые вынес из демо. Почему тебе могло понравиться? Это более понятный для меня вопрос. Мы взрослая команда. Скоро у меня будет уже 20 лет в игровой индустрии. Многие ребята прошли со мной 10-летний путь развития. По пути мы не разочаровались, не устали, не выгорели. Ничего дурного с нами не произошло.

Весь путь можно разложить на отрезки. «Ил-2», который мы делали в начале, сильно отличается от «Калибра». А «Калибр» очень сильно отличается от «Войны миров». То есть каждый раз наше понимание, что и как делать, обогащалось. Мы постоянно смотрели на вопрос с новой стороны.

Во времена «Ил-2» мы были максимально непубличны. Никто про нас ничего не знал. Сидят ребята, что-то пилят. 75% продаж приходятся на США, мы разговариваем в основном на английском. Вся наша аудитория в России с 2008-2009-х потеряла интерес к играм и симуляторам — причём резко и драматично. Мы устремились в другую сторону развития, хотя мы авторы этого жанра и, по сути, лидеры. А на Западе, наоборот, произошёл какой-то ренессанс.

Потом мы совершили кардинальный переход в сторону «Калибра», где познакомились с Wargaming и новым взглядом на мир. В этом взгляде пользователь низводится до набора параметров, то есть мы просто не знаем, что это за человек. Мы превратились в каких-то инопланетян, которые изучают Землю со стороны и тыкают в игроков какие-то иголки. Нас убеждали, что мир изменился, а люди — суперпотребители и не включают голову.

Мы прошли эти этапы лютого нигилизма и поняли: всё вообще не так и люди не такие. Когда мы взялись за «Войну миров», то уже не гадали и не пытались открыть какой-либо секрет. Мы уже утвердились в понимании, что вся тайна — в создании хорошей игры, которая отвечает интересам аудитории.

Мы решили, что это одиночное приключение. Те, кто был с нами в индустрии, решили: мы сошли с ума и не соображаем, что делаем. Мы выбрали не тренд, а антитренд. Мне же кажется, что мышление было правильным. Потому что мы слушали себя и игроков, а не аналитический корпус.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

— Ваша авантюра получила финансирование. Тем временем другие разработчики ходят по индустрии и утверждают: «Денег нигде нет». Как считаешь, чем вы выделились?

Альберт Жильцов: Я много общаюсь с независимыми разработчиками и вижу, что основная проблема в получении инвестиций — это непонимание устройства реальной жизни. Очень много творческих импульсов, очень много желаний и при этом отсутствие понимания основ.

Поскольку мы проделали длинный путь, у нас довольно рано и чётко появились люди, которые отвечают за предпринимательскую часть. Мы не рыхлая команда, где всё происходит хаотично. Я отвечаю за предпринимательскую часть. Андрей — за всё, что касается игры. Сергей Борисович — за смысл, сценарий и всё остальное. А Анна следит за тем, чтобы я не говорил лишнего на интервью. Это чёткое распределение задач. Я этого почти ни у кого не вижу.

Деньги на рынке есть. Их просто не могут взять. Потому что люди живут в искажённой картине мира, сформированной прошлым опытом и интернетом, где распространялись неверные представления.

Многие вспоминают грантовые программы Европейского союза, где деньги фактически раздавались. На выходе получилось довольно мало качественных игр. Однако люди считают, что именно так должен работать мир. Что деньги должны даваться просто потому, что ты хочешь их получить. Но это не работает.

Все институты финансовой поддержки работают по правилам. И проблема в том, что многие разработчики не готовы этим правилам соответствовать.

Если вы хотите получить финансирование, вы должны подготовить правильные механизмы взаимодействия — с государством, налоговой системой, командой. Это такой же навык, как создание графики или игрового процесса. Мы это рано поняли и перестали считать проблемой. Мы создали систему работы с деньгами и начали говорить со «взрослыми» партнёрами на равных. Они увидели: мы понимаем, что делаем, и готовы нести ответственность.

Мы не ждали помощи, а заранее понимали, как будем двигаться. Например, нас критиковали за то, что мы рано начали рассказывать об игре. Однако на самом деле ты рассказываешь не только игрокам, ты рассказываешь рынку. Если ты молчишь и потом удивляешься, что с тобой никто не взаимодействует, — это проблема подхода.

Мы начали вести социальные сети с самого начала разработки. Мы тратили на это время, усилия, вовлекали команду, делились процессом разработки. Многие говорили, что это неэффективно. Но теперь видно, зачем это было нужно.

Мы поставили задачу сделать играбельную демоверсию длиной один час. В большинстве команд это сочли бы ненужной тратой времени. Однако мы сделали её. С этой демоверсией могли показывать продукт инвесторам и партнёрам. Мы не показывали презентации, а давали людям поиграть. Мы подготовились к работе с инвестициями заранее. Это и есть взрослый подход.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

Я не боюсь сравнений. Я боюсь неправильного восприятия.

— На какие впечатления от игроков рассчитываете?

Альберт Жильцов: Честно говоря, пока вообще не понимаю. Очень приятно и вместе с этим удивительно, что все ребята, которые приходили, дают очень положительную обратную связь. Мы не рассчитывали на негатив, но и не ожидали такого количества положительных эмоций.

Я рассчитываю на главное: чтобы аудитория поверила, что мы не манипулируем. Что наша стратегия не в том, чтобы запудрить мозги. Мы искренне хотим сделать хороший продукт — и люди должны поверить, что на нас можно положиться. Мы хотим, чтобы аудитория помогла распространять информацию не ради нас, а ради самой идеи качественных игр.

— Ты не боишься сравнений с крупными играми? Например, с The Last of Us?

Альберт Жильцов: Не боюсь, если это не влияет негативно на восприятие.

Я люблю простую аналогию: дорожные знаки одинаковы во всех странах. Я могу не знать язык, но понимаю знак ограничения скорости. Если используется сравнение с крупными играми, я не вижу в этом проблемы. Это уже часть индустриального опыта. Главное, чтобы это не превращалось в хвастовство. В нашей культуре хвастовство не одобряется. Поэтому здесь нужно быть аккуратным.

Андрей Шумаков: Не хотелось бы сравнений, пока игра не вышла. Там уже люди сами сделают выводы. С точки зрения разработки мы берём референсы из огромного пула игр. В том числе несовременных, потому что там встречаются более полезные референсы с точки зрения нарративного дизайна, анимаций, текстур. Однако для нас нет игры, которую мы хотим повторить.

При этом я понимаю, что уникальные игры выходят редко, а у нас такой жанр, в котором мало кто ждёт чего-то неожиданного и инновационного. Это приключение и экшен от третьего лица с набором механик, поддерживающих повествование.

Альберт Жильцов: Если мы говорим про The Last of Us — боже, я произнёс это название — то речь об игре-событии. Она стала такой, потому что люди вложили опыт и душу. Стоит ли стесняться, если используешь их опыт?

Когда я учился в школе, мне дали учебник. Я ведь не грустил, что кто-то уже придумал преобразование Лоренца или распределение Гаусса. Нет, мы все пользуемся чужими открытиями. Тем временем у нас уникальные сеттинг, повествование, история, герои. А те прекрасные интерфейсные находки, которые давно нравятся игрокам… Почему не вдохновиться, если они гарантированно работают? Так что сомнений 0, есть только страх восприятия аудитории. Чтобы нас не замочили, не дав ни шанса.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

Мы могли добиться результата на любом движке, но выбрали Unity.

— Почему в качестве движка вы выбрали Unity?

Андрей Шумаков: Перед тем как делать демо, наши программисты изучили возможности и сказали: мы можем добиться результата как на Unity, так и на Unreal. Но часть нашей команды работала над «Калибром», а это игра на Unity. Они лучше понимали его возможности. Получается, делать «Войну миров» на знакомом движке было надёжнее и проще. К тому же у нас, мягко говоря, не голый Unity, а с большим количеством собственных компонентов и инструментов под эти компоненты. Поэтому многие специалисты по Unity говорят: «Не так много проектов, которые выглядят так же привлекательно, как ваш».

— Я ни разу не разработчик, но слышал от знакомых: «UE5 — быстрее. Там я нажал кнопочку, и освещение само распределилось, а на Unity сижу и сам запекаю свет».

Андрей Шумаков: Можно долго спорить и сравнивать, но запечённый свет выглядит не хуже. Так или иначе, для нашей игры он вполне подходит и помогает достичь нужного творческого эффекта.

Что касается скорости разработки… Это не всегда справедливое утверждение. Да, на Unreal проще начать с нуля. То есть собрать что-то и при этом не вдаваться в подробности, как оно работает. Но как только вам нужно нечто не из коробки и потом ещё это оптимизировать, то возникают проблемы. Порой они съедают много времени.

Я ни в коем случае не хочу ругать Unreal Engine, потому что «Эпики» провели потрясающую работу. Возможность просто скачать движок, набрать уйму нужных компонентов и собрать из них игру — это здорово. Но мы сделали свой осознанный выбор. Нам подходит запечённый свет, который расставлен ровно так, как нам нужно. Мы создаём новую вселенную, и она предполагает ручную работу. Пусть там не будет Nanite и Lumen, зато мы ручками всё покрасим — и будет здорово. При этом со стабильным FPS.

— Я играл в демо на топовом компьютере с RTX 5070. А что вы напишете в системных требованиях?

Андрей Шумаков: Не скажу точно, но можно провести параллели с текущим поколением консолей. То есть понадобится ПК, сопоставимый по мощности с PS5.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

Стресс — это неопределённость. Когда ты не понимаешь, что делаешь и зачем.

— Наверное, делать большую и дорогую игру — нервный опыт. У вас много стресса?

Альберт Жильцов: Стресс для меня — это неопределённость. Когда ты не понимаешь, что делаешь и зачем. У нас этого нет, потому что мы постоянно видим процесс разработки. Я могу лично подключаться к работе и понимать, что происходит. Каждый понедельник у нас большая встреча, где разбирается всё, что произошло. Уровень прозрачности высокий.

Мы сами выбрали этот путь. Поэтому уровень стресса минимальный. Да, бывают сложные моменты, но они всегда рабочие.

Андрей Шумаков: Большинство профессий сильно тяжелее, чем разработка игр. Это же просто творчество. Если вы переживаете, что плохо нарисовали или некрасиво написали текст, то вы, наверное, чуть-чуть перфекционист — и нормально, что вы волнуетесь. Да, у меня ответственная работа, не более того. Кто-то ответственен за то, чтобы собирать урожай. Я думаю, это гораздо сложнее.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

— За весь 2016 год вышло примерно четыре тысячи игр. В 2026-м их уже сильно больше. Как будто просто хорошей игры уже недостаточно. Это напрягает?

Альберт Жильцов: Конечно, напрягает. Но проблема не в качестве игр, а в перегруженности рынка. Игроку стало трудно понять, что ему предлагают. Всё выглядит одинаково красиво. Раньше обложка игры давала понимание, что внутри. Сейчас это не так, и игроку приходится гадать.

Это означает, что нам, кроме усилий по созданию самого продукта, надо прилагать усилия к созданию заметности, рассказу о себе. Это что-то новое. Раньше казалось, что ты просто идёшь к издателю, делишься доходом, он покупает какой-то трафик — и если игра классная, то залетит. В современном мире это не так.

Партнёрство с «Яндексом» — попытка нивелировать этот риск. И деньги здесь не главное. Ещё раз: когда ты умеешь работать с деньгами, то и возможности на российском рынке есть. Мы же надеемся, что это партнёрство поможет нам быть заметнее и нести нашу благую весть. И нам не придётся раздувать штат и тратить деньги, которые мы лучше направим, например, на озвучку.

— Некоторые издатели решают вопрос иначе и пускают в TikTok ролики, когда у игры даже прототипа нет. Если видео вирусится, то игру берут в работу. Как относишься к такому?

Альберт Жильцов: Отвратительно отношусь. Ничего хорошего или нового здесь нет, такое безумие началось еще в 2009-2010 годах. И никакой коррекции не произошло, всё только усилилось.

Эти инструменты позволяют получать качественный результат, не имея вообще никакой основы. Когда рекламировали The Division, то преувеличили качество эффектов. Но когда игра вышла, я видел, что это и правда было их референсное видео. Они пытались его повторить, за исключением технических особенностей. А сейчас речь чисто о видео. То есть происходит тест идей, а не тест продукта или возможности команды его создать. Ничего хорошего мир от такого подхода не получит — как и не получил ничего хорошего от проверки мобильных проектов. Мобилки же никак не изменились.

Ты говорил, что сейчас за год выходят десятки тысяч игр, однако половина — не игры, а маркетинговые штуки, которые мусорят человеку мозг. Он перестаёт ценить игры, потому что копается в них словно в мусоре. Да, речь об элементе конкурентной борьбы. Просто это уже конкурентная борьба не продуктов, а креативов от ИИ.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

Часть нашей задачи — изменить рынок.

— Сейчас многие разработчики смотрят на вас с надеждой. Если у «Войны миров» всё получится, то, может, и им дадут деньги на что-то большое. Это давит?

Альберт Жильцов: Нет. Мы с самого начала понимали, что часть нашей задачи — изменить рынок. Если мы покажем, что можно делать качественные проекты и честно на них зарабатывать, это будет важный сигнал.

Уже вышли «Смута», Pioner и другие относительно крупные игры от российских команд, после которых мы находимся даже не на стартовых позициях в нуле. Этот разочаровывающий опыт игроков откидывает нас куда-то в минус. Но мы хотим качественный геймдев в России. Не спрашивай почему — я не знаю. Просто хотим хорошие игры.

Для этого должен существовать рынок, в котором есть инвестиции и возврат этих самых инвестиций. Рынок должен как-то работать. И да, мы с первого дня понимали: если провалимся, то получим социальные последствия. Разочарование пользователей достигнет психологического максимума — как и разочарование инвесторов.

— А ведь были времена, когда Disney смотрела на рынок и понимала: «Корсары 2» — лучшая игра, чтобы стать «Пиратами Карибского моря». Почему наша индустрия отстала?

Альберт Жильцов: Причины исключительно экономические. Кризис 2008 года нанёс индустрии непоправимый ущерб, а культурно мы тогда были очень слабыми. Все говорили, что мы — часть глобального мира, а у него есть центры вроде Blizzard, BioWare или id Software. Они казались рок-звёздами. И когда кормовая база исчезла, то многие уехали в эти самые центры. Теперь в титрах больших игр полно знакомых фамилий — иногда до трети людей.

Мы до сих пор пытаемся это исправить, но переходим от одного кризиса к другому. А сейчас есть ощущение, что у нас формируется более независимый рынок. Появился экономический смысл делать игры в России. В 2008-м его просто не было. ПК-индустрия превратилась в выжженное поле. Зато мобильная индустрия сверкнула — вспомните хотя бы Playrix.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

Мы хотим продать миллион копий в России.

— Вы говорили о необычной цели — продать миллион копий в России. Это вообще реально? Как будто таких результатов достигают суперхиты уровня The Sims.

Альберт Жильцов: Это амбициозная задача — поэтому и важная. Я не знаю, сколько точно будет копий, но давай оценим рациональные аргументы. Смотреть надо на что-то похожее. Я смотрю на отечественное кино. Каждый год публикуются данные, какой фильм и сколько денег заработал. И каждый год растёт количество зрителей, которые заплатили за билет. Да, миллиарды зарабатывают в основном семейные сказки, однако культура потребления никуда не делась.

Если говорить о нашей сфере, то российский игрок просто не нашёл достойного проекта, за который стоит платить. А за западные продукты он платить вполне готов. Это убеждает меня, что сама возможность заработать на внутреннем рынке есть.

Осознаю, что это тяжело, но в самой задаче есть некая демиургическая мысль — изменить состояния рынка. Если мы докажем, что разумные ценообразование, себестоимость и отсутствие лишних людей в штате позволяют получить с рынка деньги, то почувствуем себя сверхлюдьми, которых кормят свои же игроки. И тогда мы будем смелее транслировать себя в мир.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

— Наверное, людям будет проще принять решение, если они оценят демоверсию. Выпустите её в открытый доступ?

Альберт Жильцов: Демоверсию, которую ты прошёл, мы больше никому показывать не будем. Её делали исключительно для меня и инвесторов. Эта команда доказывала мне, что я могу идти и рисковать, — и инвесторам, что нас стоит поддержать. Но для фестиваля «Игромир» мы стремимся подготовить новое демо — минут на 15, где будет всё важное. Вот там люди смогут поиграть.

Андрей Шумаков: Другая цель этого демо — показать блогерам и журналистам, что мы действительно делаем игру. Это не набор каких-то трейлеров. Все ролики записаны с реального билда.

— У вас столько задач, что без переработок будто бы не обойтись.

Альберт Жильцов: Мы принципиально против переработок. Мы считаем, что лучше сократить объём работы, чем выжигать людей. Хотим, чтобы у команды была нормальная жизнь.

Конечно, ради денег человек согласится на переработку. У всех свои потребности. Есть молодые семьи. Есть ребята, которые мечтают об ипотеке. Однако это невозвратная история. В конечном счёте вы рискуете потерять специалиста. Я не спринтер, я марафонец. Мне нужно думать: «А что будет потом?» Поэтому мы не верстаем планы, которые требуют переработки. И не забывайте: нет ничего хуже кода, который программист написал ночью. Это самый отвратительный код из всех возможных.

«Война миров: Сибирь» Фото: «Мгла»

— Быть может, ты сам хотел о чём-то рассказать, а я так и не задал нужный вопрос?

Альберт Жильцов: Добавлю лишь, что нам нужно довериться друг другу. Мы рискуем и доверяем, что в России есть игроки, готовые заплатить за качественный продукт. Мы правда верим в это. И мы обращаемся к аудитории с предложением такого же взаимного обмена. У нас не стоит цель вами манипулировать. Мы хотим вас удивить в приятном смысле, чтобы вы могли гордиться. И вы в такой же риск вступаете, доверяя нам. Тогда обе стороны выиграют.