«Хокум» — хоррор нового поколения. Он пугает вдумчиво, а не рефлекторно

Кажется, зритель давно устал от классических хорроров, где неведомая тварь выпрыгивает из-за угла, а герои в панике бегут и неуклюже спотыкаются. Поэтому и популярны ужасы новой волны. К примеру, к «Варвару» и «Орудиям» Зака Креггера можно придираться, но фильмы как минимум необычные — с адекватными героями, вкраплениями юмора и нестандартным злом.

А если снимать классику, то качество должно быть запредельным. Чтобы каждый кадр был средоточием мрака, актёрская игра — топовой, а история — как минимум вдумчивой и многогранной. К счастью, «Хокум» с Адамом Скоттом как раз такой.

«Хокум»: главное о фильме

Название: «Хокум» (Hokum).

Автор: Дэмиэн Маккарти.

Актёры: Адам Скотт, Питер Кунан, Дэвид Уилмот и другие.

Дата выхода: 7 мая 2026 года, официальный релиз в России.

Жанр: ужасы.

Страна: Ирландия, ОАЭ, США.

«Хокум»: где смотреть?

Официальные показы в России начались 7 мая.

Видео доступно на канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат компании Neon.

Побег в кошмар

Ом Бауман — преуспевающий писатель. Он живёт в роскошном доме, у него преданные фанаты, и он видел много экранизаций собственных романов. Вот только Бауман несчастен и сломлен. Причина как-то связана с родителями, погибшими после непонятной трагедии. Поэтому писатель едет в загородный отель в глуши — там когда-то отдыхали его мама и папа.

Место, естественно, странное. Местные травят байки о жуткой ведьме, управляющий подозрительно себя ведёт, а номер, где отдыхали родители, наглухо заперт на надёжный замок. Говорят, что за дверью живёт призрак. Кадр за кадром ситуация становится всё напряжённее, и тревожная атмосфера сменяется исчезновением людей и смертями.

В главной роли — Адам Скотт Фото: Neon

В первой половине «Хокум» кажется стандартным и всё-таки обволакивающим хоррором. Режиссёр ставит не на скримеры и литры крови, а на тягучую неторопливость, когда звук, цветовая гамма и окружение настойчиво намекают: из этого места нужно бежать. Даже банальную байку о ведьме, которая кошмарит местных, преподносят изящно — на примере резных фигурок с такими испуганными лицами, что их стоило бы сжечь.

Подача превосходная: ничего ещё не случилось, а ты постоянно испытываешь тревогу. Да, мрачные коридоры и неуютные помещения встречаются в каждом хорроре. Однако конкретно в этих есть нечто особенное. Каждая картина на стене, звонок у стойки администратора или даже штора словно пропитаны тьмой. В результате смотреть «Хокум» всегда дискомфортно, и для хоррора это комплимент.

Скримеры встречаются, но суть не в них Фото: Neon

Во второй половине выясняется, что фильм не так уж и банален. История никогда не даёт причудливых ответов, только самые приземлённые. Однако в этой жизненности ужасов больше, чем в любом выдуманном монстре. Помните, что с родителями героя что-то случилось? Правда настолько кошмарная, что любые вопросы к надломленности писателя исчезают. А помните ведьму, которой пугают детей? В легендах она ужасна, но люди из реальности ещё страшнее.

Формально сюжет сквозь кошмар ведёт героя к принятию и очищению — и при этом балансирует между двумя неоднозначными арками. Что в «Хокуме» было реальностью, а что — психозом и метафорой? Писатель побывал в настоящем аду или в порождённой веществами и страданиями галлюцинации? Речь о редком хорроре, где над такими вопросами приятно подумать. Потому что у каждой теории найдутся свои аргументы, и скоро они наверняка спровоцируют поток эссе.

Герой многое переживёт Фото: Neon

Во многом «Хокум» держится на Адаме Скотте, главной звезде «Разделения». Его герой — не милый парень, за которого хочется болеть. Речь о раздражительном, неприятном и холодном человеке, погрязшем в детской травме. Персонаж не истерит и не вопит, завидев нечто страшное, а всегда остаётся сдержанным, как минимум внешне. Однако от писателя всегда веет таким напряжением, будто внутри него сейчас бушует буря.

Роль в «Хокуме» — как минимум одна из лучших в карьере Скотта. Вот так показывать внутренний хаос через мимику, глаза и зачастую даже без слов — великий талант.

«Хокум»: стоит ли смотреть?

«Хокум» не подойдёт зрителю, который ждёт оригинальности, экшена и литров крови. Фильм не пытается развлекать, он обволакивает и каждой сценой повышает градус тревожности — за счёт визуала, музыки, многослойного сюжета и великой игры Адама Скотта. Если цените жанр и готовы к атмосферной медлительности, то «Хокум» наверняка понравится.

Оценка «Хокума» — 7,5 из 10

Понравилось

Игра Адама Скотта.

Фильм до жути атмосферный.

Многослойная история.

Не понравилось