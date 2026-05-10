20 лет спустя: каким получился «Дьявол носит Prada 2»

«Дьявол носит Prada» — не фильм, а поп-культурный феномен. Для одних это было идеальное зрительское произведение — с лёгкостью и красивой моралью, блестящим кастом и ворохом ушедших в народ фраз. Другие же годами разбирали сюжет и искали в нём скрытые смыслы: о суровости системы, давлении на талантливых людей и даже вещах, о которых съёмочная группа вряд ли думала. В любом случае «Дьявол» не зря сделал звёздами Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, принёс Мэрил Стрип «Золотой глобус» и получил массовый успех.

И вот 20 лет спустя франшиза вернулась — причём громко и с рекордными для 20th Century просмотрами на трейлерах. Но хорош ли фильм?

«Дьявол носит Prada 2»: главное о фильме

Название: «Дьявол носил Prada 2» (The Devil Wears Prada 2).

Автор: Дэвид Фрэнкел.

Актёры: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и другие.

Дата выхода: 1 мая 2026 года.

Жанр: комедия, драма.

Страна: США.

«Дьявол носит Prada 2»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 1 мая. Неофициальные показы в России начнутся 11 мая .

Дьявол делает карьеру

С финала первого фильма прошли десятки лет. Энди стала успешным журналистом, написала уйму социально важных расследований и даже получила индустриальную премию — при этом не принесла своему медиа много трафика и была уволена. А Миранда — всё ещё строгая акула, но теперь уже раненая. Потому что дала маху и прорекламировала бренд, на который работали практически рабы и дети.

Теперь «Подиуму» нужно уравновесить добро злом, так что на работу снова берут Энди. Спустя годы она возвращается в знакомый офис, встречает бывшую наставницу и, естественно, попадает в один курьёз за другим.

Команда снова в сборе Фото: 20th Century

На бумаге «Дьявол носит Prada 2» кажется продолжением, созданным на небесах. Студия вернула режиссёра и весь основной каст, продолжила историю, умножила бюджет надвое. Поэтому во второй части много хорошего: очаровательная лёгкость, стильный визуал, «химия» между полюбившимися героями. Но нет чего-то более важного.

О чём говорил оригинал? Считается, что о пути к успеху, на котором легко потерять себя — стать злее, разругаться с близкими, с каждым днём всё сильнее походить на начальника-тирана. В лоб доносили простую, но мудрую мысль о вещах важнее денег и карьеры.

Однако в Сети полно эссе, где фанаты ищут другие смыслы. Кто-то рассуждает о безжалостной системе, которая ломает людей на экране и в реальности — при этом не выглядит чистым злом и не позволяет выйти. Кто-то вообще сравнивает «Дьявола» с романами Айн Рэнд, где «правильные» люди давят на героиню, не дают расправить плечи и тянут в уютное болотце из высокопарных принципов. То есть фильм сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Энн Хэтэуэй всё ещё очаровательна Фото: 20th Century

Тем временем вторая часть одновременно более зрелая и слишком уж простая. Если оригинал фокусировался на выборе между карьерой и принципами, то в продолжении все решения уже приняты — зачастую правильные. Однако на пути социальной журналистики Энди не стала счастливее, ведь читают её опусы мало. А там, где нет кликов, нет и денег со стабильностью.

Всё это – параллельно с множеством других проблем. Кино говорит о выгорании, неуверенности, уважении к людям поблизости, компромиссах между творчеством и бизнесом. Причём делает это дьявольски красиво: герои очаровательны, визуал роскошный, а в финале полно моментов, где чувствительный зритель пустит слезу.

Но какой же фильм предсказуемый и прямолинейный. В то время как первая часть показывает ситуацию и даёт зрителю делать выводы самостоятельно, вторая словно следует правилам Netflix и несколько раз проговаривает идею. «Понимаешь, журналистика либо продаётся, либо умирает, и это плохо». «Понимаешь, миром правит капитализм и жаждет всех прогнуть». «Напомни, мы уже упоминали ужасный капитализм, который всегда возвращается и наносит ответный удар?»

Какой бы темы ни касался фильм — будь то выгорание или душевные метания — вывод всегда поднесут на блюде, причём не один раз. Он будет симпатично упакованным, но весьма поверхностным.

Миранда стала человечнее, чем когда-либо Фото: 20th Century

Интересно ли смотреть вторую часть? Конечно, два часа пролетают весело. Однако самое интересное в ней — громкое название и сумасшедший каст. В остальном это всего лишь лёгкая и приятная драмеди без претензий. Провести за ней вечер здорово, однако вспоминать не хочется.

«Дьявол носит Prada 2»: стоит ли смотреть?

Вторая часть — хорошее кино, чтобы расслабиться и два часа смотреть на классных актёров, эмоциональную подачу, отменный визуал. На сеансе вы не раз улыбнётесь и наверняка пару раз растрогаетесь. Но войдёт ли продолжение в историю? Вряд ли. Уж больно оно прямолинейное и даже не метит за рамки качественного произведения на вечер.

Оценка «Дьявол носит Prada 2» — 7 из 10

Понравилось

Отличная актёрская игра.

Много забавных и трогательных моментов.

Стильный визуал.

Не понравилось