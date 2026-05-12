Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов

«Мортал Комбат» 2021 года был странным. В фильме обошлись без самой смертельной битвы, но сражение Скорпиона и Саб-Зиро впечатляло. Хватало претензий к новым Рейдену и Шанг Цунгу, однако Кано стал всеобщим любимцем. Могучего Горо бестолково слили, зато фаталити с литрами крови на месте.

Так и вышло, что «Мортал Комбат» не метил в шедевры — и при этом был занятным развлечением категории B. Продолжение осталось таким же: это всё ещё вторичное кино, но приятный аттракцион.

«Мортал Комбат 2»: главное о фильме

Страна: США. : «Мортал Комбат 2» ( Mortal Kombat 2): Саймон Маккуойд.: Карл Урбан, Луди Линь, Джессика Макнэми и другие.: 7 мая 2026 года.: фэнтези, боевик.: США.

«Мортал Комбат 2»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 7 мая. Неофициальные показы в России уже начались

Видео доступно на канале «Кинохит».

Finish Him

Если в первой части турнира не было, то во второй он начинается в завязке. Шао Кан хватает молот и отправляет на арену своих бойцов, а Рейден собирает земную элиту — в том числе легендарного Джонни Кейджа. Деритесь!

Весь фильм — вереница сражений, разбавленная сомнительным сюжетом. Вот могущественный макгаффин: его нужно уничтожить, чтобы лишить Шао Кана силы. Вот некромант Куан Чи: его ввели в сюжет, чтобы генерировать фансервис — через шутки восставшего Кано или появление Нуб Сайбота. А вот попытки в неловкую драму, хотя непонятно, кого она удивит или растрогает.

Есть мнение, что в файтингах и их экранизациях сюжет может быть как в эротическом кино. Но мой друг уверяет: в мире полно произведений для взрослых с историей лучше.

Катану видели драматическим персонажем, но не вышло Фото: New Line Cinema

Простить сценарий можно по двум причинам — из-за Джонни Кейджа и Кано. На фоне остальных персонажей, которые с серьёзным лицом толкают пафосные речи и творят неловкие предательства, эта парочка — сердце фильма. Да, образы на 100% комедийные и странно вписываются в мрачное фэнтези с высокими ставками. Но у них есть харизма, по-настоящему хорошие шутки и «химия» в совместных сценах.

Следить за Кейджем и Кано намного занятнее, чем за безликими Рейденом, Шанг Цунгом или Джейд. Все они — функции, которые не делают ничего интересного. Радость в том, что именно яркого Джонни сделали главным героем. Поэтому в плане истории новый «Мортал Комбат» чуть лучше старого.

Легенда вернётся Фото: New Line Cinema

Впрочем, никто не пойдёт на экранизацию файтинга за сюжетом. Аудитории нужны зрелищные бои и кровавые добивания — и этого добра здесь полно. Сейчас Шао Кан проламывает головы здоровенным молотом, а в следующем кадре Лю Кан кастует сокрушительное пламя. Вот Соня насаживает чью-то голову на кол, а вот Джонни традиционно лупит в пах.

Не все схватки великолепны: некоторые хочется пересмотреть, другие же — просто нормальные. Но продолжение на 80% состоит из дуэлей, так что откровенно скучно не бывает. Потому что фильм жонглирует настроением, аренами, бойцами, фаталити и фансервисом. Так и становится хорошим развлечением на вечер.

Лучшее в Шао Кане — его молот Фото: New Line Cinema

Хотелось бы, чтобы «Мортал Комбат 2» вышел за рамки одноразового аттракциона и удивил сюжетом адекватнее, персонажами ярче и хотя бы парой талантливых лонгшотов. Однако имеем мы просто приличный экшен, который выполняет развлекательную задачу и не метит в высшую лигу. Ни больше ни меньше.

«Мортал Комбат 2»: стоит ли смотреть?

Посмотреть новый «Мортал Комбат» — не худшее занятие на вечер. Фильм бывает забавным, заваливает драками и настойчиво угождает фанатам через ту самую музыку и те самые фаталити. Увы, веселье разбавлено невразумительным сюжетом, блёклыми героями и эпизодами, где команда могла сотворить феерию, а ограничилась нормой.

В результате вышло весёлое, но совсем не выдающееся кино. Ему не поставишь высокую оценку, зато на прямой вопрос «Смотреть или нет?» ответ скорее положительный.

Оценка «Мортал Комбат 2» — 7 из 10

Понравилось

Бесподобные Джонни Кейдж и Кано.

Есть замечательный юмор.

Фильм на 80% состоит из экшена.

Не понравилось