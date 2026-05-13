Понять, кто заслуживает инвайта больше, в этом году особенно сложно.

Битва за инвайты на The International 2026 по «Доте»: из России сразу пять кандидатов

Уже через несколько дней разработчики Dota 2 объявят первых участников чемпионата мира The International 2026 в Китае — прямые приглашения получат команды, ярче всех проявившие себя по ходу сезона.

Последней возможностью показать себя перед Valve и заслужить инвайт станет онлайн-турнир DreamLeague Season 29 с призовым фондом $ 1 млн. Именно он окончательно определит, кто может сразу готовиться к главному турниру года, а кому предстоит отправиться в квалификации.

Как выдают инвайты на The International

Официально Valve не раскрывает, каким образом определяет список прямых приглашений на «Инт». Пока даже неизвестно, сколько их будет — иногда организаторы выдают шесть инвайтов, иногда их количество доходит до 10. Известно лишь, что в этом году претенденты должны зарегистрировать свой состав до 19 мая.

Материалы по теме Valve открыла регистрацию на The International 2026 в Dota 2

Однако по опыту прошлых лет и информации от Valve можно выделить несколько моментов, на которые опираются разработчики игры при своём выборе.

Главное — победы на турнирах. Инвайт чаще получает команда, выигравшая один большой трофей — а не та, которая несколько раз за сезон попадала в топ-4.

Стабильный состав очень важен. Если за один-два месяца до анонса приглашений команда меняет нескольких игроков, её прошлые достижения не учитываются.

Для Valve очень важна история чемпионов: победа на прошлом The International не гарантирует прямой инвайт, но действующий обладатель Эгиды отправляется в отборы крайне редко.

Минимум квот для регионов: если в сезоне не было сильных команд из Америки, то прямую путёвку на «Инт» не получит ни одна из них.

Исходя из этого, мы оценили шансы всех топовых команд и постарались составить свой прогноз на инвайты к The International 15.

Лидеры сезона-2025/2026

После The International 2025 прошли 10 крупных турниров по Dota 2 — победителями становились шесть разных команд. Лишь две выиграли больше одного трофея и показывали стабильные результаты весь год: если Valve отправит какую-то из них в отборочные, это станет настоящей сенсацией.

Tundra Esports

Регион/страна: Европа

Состав: Pure, bzm, 33, Ari, Whitemon

Победы в сезоне-2025/2026: BLAST Slam IV, BLAST Slam V, DreamLeague S28, ESL One Birmingham 2026.

Европейский ростер Неты 33 Шапиры — главный претендент на инвайт. Четыре трофея, в том числе яркая победа на ESL в Великобритании: должно произойти что-то невероятное, чтобы Tundra Esports не оказалось в списке приглашённых.

Более того, на самом «Инте» команда также будет основным фаворитом. Финал в Китае избавит Tundra от визовых вопросов (в последнее время они были), поэтому соперничать с европейской пятёркой в её текущей форме смогут немногие.

Материалы по теме Tundra Esports стала чемпионом ESL One Birmingham 2026 в Dota 2

Team Yandex

Регион/страна: Россия

Состав: watson, CHIRA_JUNIOR, Noticed, Saksa, Malady

Победы в сезоне-2025/2026: DreamLeague S27, PGL Wallachia S7.

Вторым претендентом выглядит российская команда с Мартином Saksa Саздовым. У неё два трофея, два финала и три места в топ-3, а на ESL One Birmingham она уступила только Tundra.

Единственная оговорка — на последнем турнире вместо Noticed за Яндекс выступает Дмитрий DM Дорохин: Valve не очень любят замены, а PGL Wallachia Season 8 стала первым за долгое время провалом (три поражения в трёх матчах). Но вряд ли это лишит команду инвайта.

Бо́льшая часть достижений Team Yandex связана с Noticed — но коллектив предпочёл DM Фото: EWC

Фавориты

Ещё пять команд находятся примерно на одном уровне и получат прямые инвайты на The International, если таковых будет восемь или десять. Ситуацию может изменить DreamLeague S29: победа или выход в финал почти гарантирует слот на «Инт», а вот провал может всё испортить.

Team Liquid

Региона/страна: Швеция

Состав: miCKe, Nisha, Ace, Boxi, tOfu

Достижения в сезоне-2025/2026: победа на BLAST Slam VI, второе место на PGL Wallachia S7, топ-3 на PGL Wallachia S6.

Шведская команда показывает самую стабильную игру: на всех восьми турнирах 2026 года «жидкие» ни разу не опускались ниже топ-6. Хотя трофеев в этом сезоне явно не хватает (победа была только на февральском BLAST Slam VI), этого должно быть достаточно.

После ухода Insania в начале сезона на »пятёрке» выступает tOfu, на весенних турнирах Team Liquid также тестировала Ari и Tobi — но без особого успеха. Ростер можно считать стабильным, так как костяк выступает вместе уже несколько лет.

Team Falcons

Регион/страна: Ближний Восток

Состав: skiter, Malr1ne, ATF, Cr1t, Sneyking

Достижения в сезоне-2025/2026: победа на FISSURE PLAYGROUND 2, второе место на BLAST Slam IV, третье место на PGL Wallachia S8.

Действующие чемпионы мира провели не лучший сезон: единственный трофей был заработан ещё в ноябре, а в 2026-м »соколы» ни разу не добирались до финала. Но к апрелю команда набрала форму — после топ-3 на PGL Wallachia Season 8 есть шансы на высокое место в рамках Дримлиги.

В случае неудачи и небольшого пула инвайтов Team Falcons вполне может оказаться лишней и отправиться в квалификации. Но прошлый победитель «Инта» оказывается в отборочных крайне редко: обычно это полный провал в сезоне, как в случаях с Wings-2016 и OG-2019.

BetBoom Team

Регион/страна: Россия

Состав: Kiritych, gpk, Miero, Save, Kataomi

Достижения в сезоне-2025/2026: победа на PGL Wallachia S8, второе место на FISSURE PLAYGROUND 2, третье место на PGL Wallachia S7.

У российского коллектива ситуация иная — сложное начало сезона и уверенная концовка. На двух последних турнирах PGL Wallachia команда заняла третье и первое места, что и позволило ей войти в список претендентов.

Как и для других команд, многое решит предстоящая DreamLeague S29. Если пятёрка Виталия Save Мельника сможет забраться хотя бы в топ-3, лишить её прямого инвайта на главный турнир года будет крайне спорным решением.

Материалы по теме BetBoom Team разгромила Aurora в финале PGL Wallachia 8 в Dota 2

Aurora Gaming

Регион/страна: СНГ

Состав: Nightfall, Mikoto, Ws, Mira, kaori

Достижения в сезоне-2025/2026: второе место на DreamLeague S28 и PGL Wallachia S8.

Ещё один претендент из нашего региона выиграл только два онлайн-турнира, FISSURE Universe: Episode 8 и DreamLeague Division 2. Но весной команда привлекла к себе внимание рекордной серией без поражений — а потому выглядит самым явным претендентом среди остальных.

На Дримлиге пятёрка Егора Nightfall Григоренко будет одним из фаворитов, и если Aurora избежит провала, то сможет претендовать на инвайт. Помимо неё, приглашать на чемпионат мира в Китай просто некого — другие команды в 2026 году выступали намного слабее.

Xtreme Gaming

Регион/страна: Китай

Состав: Ame, NothingToSay, Xxs, fy, xNova

Достижения в сезоне-2025/2026: третье место на ESL One Birmingham 2026, топ-4 на DreamLeague S27 и S28.

Главная команда Поднебесной в этом сезоне ни разу не добралась даже до финала, хотя почти всегда занимала высокие места и в целом смотрелась неплохо. Многие считают, что Valve всё же выделит один слот на домашний The International Китаю — а в родном регионе конкурентов у состава xiao8 просто нет.

В прошлые годы создатели «Доты» в спорных ситуациях часто выбирали именно команды из Китая. Теперь же, когда TI примет Шанхай, будет справедливо отдать стране-хозяйке больше мест — хотя в теории Valve могут просто выделить для домашнего региона два-три слота в квалификации.

На прошлом The International китайская Xtreme проиграла в финале — дома от неё будут ждать только победы Фото: Valve / Flickr

Другие претенденты

Остальные гранды пока имеют минимальные шансы выйти на The International 2026 напрямую. Кто-то из них может оказаться в списке, если инвайтов будет 8-10. Место в топ-3 на Дримлиге также может резко поднять команду в рейтинге Valve.

Team Spirit

Регион/страна: Россия

Состав: Yatoro, Larl, Collapse, not me, rue

Достижения в сезоне-2025/2026: второе место на PGL Wallachia S6 и DreamLeague S27, четвёртое место на PGL Wallachia S7.

Сезон оказался тяжёлым для «драконов»: уход Miposhka, отпуски игроков основы и ряд неприятных провалов на топ-турнирах. После трёх финалов подряд зимой Team Spirit выступает всё хуже — не помог и новый тренер, а замена капитана Panto выглядит отчаянным решением. Команде снова нужно чудо, как перед первой победой на «Инте».

Материалы по теме Panto покинул основной состав Team Spirit по Dota 2 — его заменит Алексей not me Косыгин

PARIVISION

Регион/страна: Россия

Состав: Satanic, No[o]ne, Noticed, 9Class, Dukalis

Достижения в сезоне-2025/2026: третье место на DreamLeague S27, четвёртое место на ESL One Birmingham 2026.

На прошлом The International российская команда заняла третье место, но в сезоне-2025/2026 развить свой успех не смогла. PARIVISION стабильно занимает высокие места, выиграла два небольших онлайн-турнира, но для инвайта этого может не хватить. Замены оффлейнера пока ситуацию не исправили — по слухам, в команде большие проблемы.

MOUZ

Регион/страна: Европа

Состав: Crystallis, MidOne, BOOM, yamich, Tobi

Достижения в сезоне-2025/2026: победа на PGL Wallachia S6, топ-3 на BLAST Slam IV и V.

«Мышки» отлично провели первую часть сезона: выиграли топ-турнир в Бухаресте и прошли в полуфиналы двух BLAST. Но после Нового года команду настиг кризис, который только усугубил уход капитана Seleri — с января MOUZ ни разу не вошла даже в топ-6 крупного ивента. На стартующую Дримлигу коллектив даже не попал, уступив в отборочных: остаётся лишь маленький шанс, что большой трофей окажется для Valve поводом для инвайта.

экс-HEROIC

Регион/страна: Южная Америка

Состав: Yuma, TaiLung, Wisper, Thiolicor, KJ

Достижения в сезоне-2025/2026: третье место на BLAST Slam IV

Лидер американского региона не в состоянии бороться с европейскими грандами и только изредка забирается на высокие места. Хотя в Перу некоторые верят, что при случае Valve даст инвайт региону, где «Дота» активно развивается — однако на прошлых «Интах» разработчики всегда выбирали ещё одну команду из Европы или СНГ. Видимо, так посчитали и в клубе, отказавшись от состава по «Доте» перед финалом сезона.

OG

Регион/страна: Филиппины

Состав: Natsumi, Yopaj, TORONTOTOKYO, TIMS, skem

Достижения в сезоне-2025/2026: третье место на BLAST Slam VI.

Если Valve решит обратить внимание на Юго-Восточную Азию, инвайт с большой долей вероятности получит легендарный тег. Филиппинский ростер выстрелил в начале года и на трёх турнирах подряд попадал в топ-6, что для региона огромный успех. Но к весне команда потеряла запал, а на Дримлигу и вовсе не прошла — не помог даже переход российского чемпиона «Инта» Александра TORONTOTOKYO Хертека.

Natus Vincere

Регион/страна: Украина

Состав: gotthejuice, Niku, pma, daze, Riddys

Достижения в сезоне-2025/2026: второе место на BLAST Slam VI

Молодой состав «рождённых побеждать» ещё год назад был крайне близок к тому, чтобы закрепиться в топе — но с тех пор следующий шаг так и не сделал. Команда редко обыгрывает грандов, лишь один раз дошла до финала большого турнира, а замена опытного Zayac, как кажется, ещё больше всё испортила. Возможно, нужно было время, и на Дримлиге NAVI сотворят сенсацию: иначе придётся проходить крайне непростой отбор.

На PGL Wallachia Season 8 жёлто-чёрные смогли выиграть лишь одну серию из четырёх Фото: EWC

Вероятно, окончательный список приглашённых на The International 2026 команд станет известен 25 мая — на следующий день после завершения DreamLeague S29. Тогда и проверим, кому из грандов придётся отправиться в отборочные, которые каждый год дарят нам яркие сенсации.