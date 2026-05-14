Обзор Subnautica 2: подводный хоррор, который притворяется красивой игрой про рыбок

В детстве на Dendy у меня была игра про «Черепашек-ниндзя». Я начинал её сотни раз, а до титров никогда не добирался. Потому что ближе к финалу был подводный уровень. Минуту назад я лихо дрался, а теперь неторопливо плавал по унылым лабиринтам и никак не находил выход.

С тех пор мне не нравятся уровни под водой, ведь герой там становится медленнее, гаджеты обычно отрубаются, навигация непонятная. Вот и в первой Subnautica я провёл часа четыре — чисто для самообразования. Но вот вторую всерьёз распробовал и, впервые запустив, провёл на дне шесть часов.

Допускаю, что фанаты отыщут в продолжении много минусов и следы судебных тяжб с бывшим издателем, а заодно поругают кооператив, который устраняет фирменное чувство одиночества. Но для человека со стороны, который любит необычные выживалки, Subnautica 2 — хорошая игра. Пусть и не безупречная.

Subnautica 2: главное об игре

Название: Subnautica 2.

Разработчик: Unknown Worlds Entertainment.

Дата выхода: 14 мая 2026 года (ранний доступ).

Жанр: выживание.

Перевод: русские субтитры.

Платформа: ПК, Xbox Series.

Subnautica 2: как поиграть?

В российском Steam игра стоит 1800 рублей. В подписке Xbox Game Pass доступна со дня выхода в ранний доступ.

Фантастические твари обитают на дне

Subnautica 2 — приключение на новой покрытой водой планете, где раньше жила человеческая колония. Увы, с подводными поселениями случилось нечто страшное. Теперь герой ищет ответы, в процессе теряет всё и начинает выживание с нуля.

Сюжет в игре фоновый. На базе ИИ выдаёт задания в духе «Сгоняй в дальний уголок океана и послушай запись» — на этом всё. По сути, квесты лишь оправдывают исследование местности и становятся мотором, который тащит в зону опаснее и глубже.

В аудиозаписях разворачивается драма, речи полны философских размышлений, повсюду следы вчерашней жизни и сегодняшнего опустошения. К тому же записи критически важны. Если ищете ключ от важной двери, то внимательно прослушайте послание погибшей колонии. Там расскажут о трагедии и намекнут: человек с пропуском отправился в пещеры на юго-западе. Значит, вам тоже туда.

Но речь всё равно не о сюжетной игре. Сердце Subnautica 2 — геймплей с его исследованием и выживанием.

Subnautica 2 Фото: Unknown Worlds Entertainment

С ходу не вспомню игру с таким же восторгом от первооткрывательства. В Subnautica 2 сомнительное обучение и сплошные намёки, так что путь начинаешь с уймой вопросов. Почему жареная рыба не утоляет голод? Где искать серебро для кислородного баллона? Как отогнать настойчивую акулу? И что, чёрт возьми, скрывается в этой глубокой пещере?

Поначалу на дно погружаешься с тем же чувством, что и первые космонавты при выходе в завораживающий вакуум. Достаёшь сканер, собираешь вообще всё, изучаешь механики и постоянно чувствуешь угрозу от голода, обезвоживания, нехватки кислорода, хищника или перепада температур.

В подводном мире ты нежеланный гость — и в этом особое очарование. Особенно когда набиваешь шишки и вот уже возводишь базу, забиваешь ящики едой и гоняешь по океану на надёжном транспорте.

Познавать Subnautica 2 очень приятно и вместе с этим напряжённо. Иногда игра напоминает медитативное путешествие, где ты разглядываешь подводные красоты и неторопливо закидываешь в сумку кораллы. Иногда — заставляет сильно нервничать. Ты в пещере где-то глубоко, кислород заканчивается, глаза судорожно ищут источник воздуха, а в голове кипят мысли: «Я успею выплыть на поверхность или погибну, потеряв лут?» При этом игра не ставит суровых испытаний и наказывает разве что за жадность, невнимательность и непонимание механик.

Были моменты, когда наказания вгоняли в ступор. Однажды местный ИИ отправил в депо и обозначил: «Без транспорта придётся туго». Но он даже не намекнул, что нужное место находится в зоне с повышенной температурой. В результате я долго крафтил транспорт и по дороге зажарился насмерть. Средство передвижения, естественно, осталось в недоступной зоне.

Что я сделал не так? Видимо, не догадался, что в другом регионе есть огромный гриб. Если уничтожить его, то получишь сопротивляемость к жаре. С одной стороны, здорово познавать игру самостоятельно. С другой – путь к разгадке занял слишком много времени.

Похожие головоломки игра подкидывает постоянно – даже на 20-м часу прохождения. Вот ты переносишь базу в новую зону, потому что там больше подходящих ресурсов. Вот новыми методами стараешься её запитать — потому что солнца в этом месте нет и прежние батареи не работают. Вот встречаешь существо монументальных размеров и не понимаешь, что с ним делать.

По этим причинам продолжение не наскучивает и при этом ни на чём не настаивает. Если хотите расслабиться, ловить рыбу и копить ресурсы на расширение базы, то идите в стартовую зону. Если ищете вызов, то плывите на глубину навстречу фантастическим тварям и нечеловеческим условиям.

К сожалению, про кооператив, главное нововведение игры, мне сказать нечего. Я играл в предрелизную версию и не нашёл коллег-журналистов, готовых к совместному заплыву.

Зато смело похвалю визуал. Серия перешла с Unity на Unreal Engine 5 и теперь пользуется продвинутыми технологиями вроде Lumen и Nanite. Солнечные лучи очаровательно преломляются сквозь воду, у кораллов причудливая геометрия, в кадре всегда стаи мелких рыб, а в пещерах полно завораживающих огоньков. Особенно приятно смотреть на объекты вдали: в первой части они стремились к low-poly, а теперь детализированные.

Ситуация с оптимизацией сносная. Я играл на ПК с RTX 4060 и 16 Гб ОЗУ. Этого хватило, чтобы включить высокие настройки графики и в среднем получить 60 FPS. Правда, в насыщенных сценах, где в кадре стаи рыб и сотни огоньков, частота кадров падала до 50.

Subnautica 2: стоит ли играть?

Я не знаю, какие впечатления от второй части будут у фанатов. Но новичок, который лишь аккуратно трогал оригинал, получит очаровательное приключение с медитативностью и напряжением, атмосферой первооткрывательства и мучительными загадками. Мне было интересно находиться в подводном мире, учиться на опыте и шаг за шагом погружаться всё глубже. В места, где обитают угрозы совсем другого уровня.

Поэтому мой персональный ответ такой: да, Subnautica 2 — хорошая игра и заслуживает внимания.

Оценка раннего доступа Subnautica 2 — 8 из 10

Понравилось

Атмосфера первооткрывательства.

Многогранный мир, полный опасностей.

Замечательный визуал.

Не понравилось