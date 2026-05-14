Как выжить в Subnautica 2: 15 советов, которые сэкономят вам десятки часов

В Subnautica 2 толком нет обучения. Перед героем просто ставят задачу, кидают навстречу испытаниям и заставляют гадать: «А где добыть серебро и почему рыба не утоляет голод?» Наверное, это не будет проблемой для фанатов первой части, но игроки, которые пропустили оригинал, потратят на выводы много часов. Если, конечно, не прочитают наш гайд.

Где добыть воду и еду?

Subnautica 2 — классическая выживалка, где героя надо кормить и поить. В идеале даже поставить пару шкафчиков и заполнить их едой или ингредиентами. Однако в начале запасов у вас не будет.

Для воды собирайте водных слизней. Они светятся и обильно раскиданы по дну. Если загрузите слизней в изготовитель, то получите бутылку воды.

Еду проще добывать из рыб. Плывите к мелким особям, кладите их в инвентарь, а затем жарьте в изготовителе. Эффект от простых блюд слабый, однако со временем вы отыщете соль, сахар и другие усилители вкуса. С ними блюда насытят героя и заодно восстановят HP.

Почему еда не утоляет голод?

Герой прилетел с другой планеты и местную еду не переваривает. Поэтому кушайте сколько угодно, а голод никуда не денется.

Решение откроется по сюжету, где ИИ отправляет за записями погибших колонистов. Одно из первых заданий расположено рядом с огромным причудливым цветком. Взаимодействуйте с ним и получите перк «Пищеварение». Теперь рыба наконец принесёт пользу.

В первые часы плавайте со сканером

Сканер — самый полезный инструмент в начале игры.

На его мониторе отображаются все неизученные ресурсы поблизости. Это может быть серебро, соль или свинец. Как минимум вы поймёте, как они выглядят и где их искать.

Доступ к новым инструментам или мебели открывается через сканирование. К примеру, в игре есть ценный девайс «Строитель». Отсканируйте пару раз его сломанную версию — и сможете создать свою. Многие инструменты обязательны по сюжету, так что критически важно сканировать всё.

Важно поскорее построить базу

С помощью девайса «Строитель» вы создадите ящики для хранения лута, биолабораторию, мебель — и, конечно же, базу. Она вам нужна как можно раньше, потому что многие ключевые ресурсы недоступны в изготовителе на стартовой точке. Зато на базе девайс работает как надо.

Без энергии база не работает

Почти все постройки на базе расходуют энергию. Она добывается из батарей, которые вы поставите на крышу. Минус в том, что энергия — солнечная, поэтому ночью база может отрубиться. Ставьте батареи с солидным запасом – и всё равно вряд ли избежите отключений.

Со временем вы найдёте гидроэлектрические турбины. Поставьте их в быстрые природные течения, а затем свяжите турбины с базой через электропередатчики. Так вы снизите зависимость от солнца.

Заведите отдельные шкафы под важные ресурсы

В Subnautica 2 сотни предметов: титан, медь, рыбы, волокна, соль, батареи. Всё нужно раскладывать по шкафам и хранить на базе. В идеале выделить под каждый тип ресурсов отдельное хранилище и подписать его.

К счастью, материалы для изготовителя или переработчика сами достаются из ящиков. Но вы сэкономите много времени, если будете знать, где именно хранятся вода, аптечки и аккумуляторы.

Где найти серебро?

Серебро понадобится для кислородного баллона, который увеличит время нахождения под водой. Конкретно этот ресурс я искал долго. Оказалось, под спасательной капсулой, где вы начинаете игру, есть кабели. Они ведут в пещеру.

Внутри как раз найдётся серебро.

А где найти соль, свинец и любые другие ресурсы?

После пары сюжетных вылазок вы построите на базе большой сканер. Это очень полезное устройство. Взаимодействуйте с ним, выберите в меню условную соль и увидите карту с её местонахождением. Кликните по точке на голографической карте — и на экране появится новая метка. Когда доберётесь до неё, действительно найдёте соль. Механика работает со всеми важными ресурсами и аномалиями.

Только не надейтесь собирать материалы в одном месте. По моим наблюдениям, медь, кварц и прочее добро не восстанавливаются со временем.

Как разбить большие залежи ресурсов?

По сюжету вы откроете звуковую пушку. Она пригодится, чтобы отпугивать хищных рыб. А ещё пушка разбивает большие залежи ресурсов. Так что всегда носите пушку с собой, без неё не обойтись.

Всегда держите при себе запасной аккумулятор

Скрафтить аккумулятор просто, а польза от него колоссальная. Иногда аккумуляторы запускают заброшенные базы и завершают сюжетный квест. Иногда они спасают жизнь.

Представьте, что заплыли в тёмную пещеру, светите по сторонам фонариком, а в нём внезапно садится батарея. Как быть? Просто установить новый аккумулятор. Это работает со сканером, звуковой пушкой и другими девайсами.

Как получить транспорт «Головастик»?

По сюжету вы разблокируете три чертежа: спусковой шлюз, стоянку для транспорта и аппарат для крафта «Головастика». Рекомендую заранее копить титан, медь и медные провода, чтобы потом не сойти с ума от гринда. Всё же транспорт нужен по сюжету.

Увы, с «Головастиком» у меня была проблема: стоянка и девайс для крафта отказывались строиться на спусковом шлюзе. Не знаю, что именно решило вопрос, но я расширил помещение со шлюзом, увеличил сам шлюз и перемотал его чёрно-жёлтыми лентами. После этого постройки наконец закрепились.

Учтите, что транспорт нужно беречь. Смерть в игре не страшна: вы просто возродитесь на установленном месте и потеряете лут из рюкзака — причём инструменты, назначенные на кнопки быстрого доступа, сохранятся. Но если во время долгого заплыва погибнете в «Головастике», то транспорт так и останется вдали от базы. Возвращение за ним точно займет много времени.

Как расширить инвентарь?

Похоже, для расширения нужно собирать КПК. Один подходящий я нашёл на сюжетном задании, которое привело в маленькое и защищённое от воды помещение. После взаимодействия с КПК герой получил новый перк, а инвентарь увеличился на несколько слотов.

Как добраться до депо головастиков и справиться с высокими температурами?

Однажды вам дадут задание: добраться до депо головастиков. ИИ посоветует ехать на транспорте и умолчит о другом важном условии. Рядом с депо полно термальных источников, так что герой там зажарится и погибнет — даже внутри транспорта.

Плыть к депо действительно нужно на головастике, потому что кислород в тех краях тратится быстрее, а внутри кабины вы восполните его запасы. Вот только перед поездкой нужно одолеть гребневика и получить защиту от перегрева.

Гребневик-ангел: как уничтожить?

Гребневик-ангел заражает подводный мир. Вы найдёте его при исследовании мира или через сканер на базе. Да, он ищет в том числе источники мутаций.

Для победы понадобится звуковая пушка, ей надо стрелять по уязвимым точкам. Речь о светящихся голубых цветках рядом с грибом. Правда, изначально уязвимые точки на основной цели закрыты — до тех пор, пока вы не уничтожите аналогичные образования поблизости.

От гребневика исходят три корня. Следуйте за ними.

Корни приведут к очагам, где вы заметите голубые цветки. Обычно на месте два-три цветка, которые надо расстрелять из звуковой пушки. Когда уничтожите все, услышите сообщения, что в данном месте заражение устранено.

После уничтожения трёх образований у разных корней на гребневике откроются уязвимые точки. Когда расстреляете их, гребневик раскроет листья. Под ними вы найдёте мутацию, которая защищает от перегрева.

Что, если сюжетные задания не появляются?

Так бывает. Между заданиями надо делать перерыв и собирать ресурсы, пополнять запасы еды, исследовать местность. Спустя время придёт сообщение, что у ИИ появилась новая информация.