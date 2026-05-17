Гранд-финал PGL Astana 2026: Team Spirit против Team Falcons за $ 256 тыс. — LIVE

17 мая в городе Астана, Казахстан, пройдёт гранд-финал PGL Astana 2026 по шутеру Counter-Strike 2. За чемпионство сразятся российская Team Spirit и Team Falcons. До главного матча пройдёт малый финал за третье место, в котором встретятся MOUZ и Magic.

В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом финального дня турнира — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за игрой двух лучших команд мира прямо сейчас, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию.

Фото: HLTV MOUZ пока не чувствуют magic на их пике. 10:59 Илья Корпылёв Мап-пик матча MOUZ против magic Mirage (magic)

Inferno (MOUZ)

Официальную трансляцию финала PGL Astana 2026 на русском языке проведёт студия Paragon — эфир бесплатно доступен на: Twitch

YouTube

ВК Видео

Okko. 10:40 Иван Мику Что сегодня ждёт Сегодня, 17 мая в Казахстане завершается главный турнир по Counter-Strike 2 для СНГ-сообщества. Тысячи русскоязычных фанатов соберутся в «Барыс Арене», чтобы посмотреть за развязкой новый битвы грандов — и им будет за кого поболеть. В финал уверенно вышла российская Team Spirit, разгромив по пути европейские G2 и MOUZ. С другой стороны — международный состав Team Falcons, за который выступают наш талантливый снайпер Илья m0NESY Осипов и ещё один россиянин, 18-летний Максим kyousuke Лукин. Игровой день начнётся в 11:00 мск матчем за третье место. В нём сыграет европейская MOUZ и российская Magic, которая сенсационно прошла путь из открытых квалификаций до полуфинала столь престижного турнира. Решающий матч между Spirit и Falcons стартует в 15:00. Команды сыграют до трех выигранных карт (best-of-5).

PGL Astana 2026 по CS 2

Даты проведения: 9-17 мая 2026 года

Место проведения: Астана, Казахстан (Barys Arena)

Участники: 16 лучших команд мирового рейтинга Valve

Призовой фонд: $ 800 тыс. ($ 256 тыс. получит победитель)