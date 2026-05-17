Гранд-финал PGL Astana 2026: Team Spirit против Team Falcons за $ 256 тыс. — LIVE

17 мая в городе Астана, Казахстан, пройдёт гранд-финал PGL Astana 2026 по шутеру Counter-Strike 2. За чемпионство сразятся российская Team Spirit и Team Falcons. До главного матча пройдёт малый финал за третье место, в котором встретятся MOUZ и Magic.
В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом финального дня турнира — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за игрой двух лучших команд мира прямо сейчас, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию.
MOUZ пока не чувствуют magic на их пике.
Мап-пик матча MOUZ против magic
- Mirage (magic)
- Inferno (MOUZ)
- Overpass
Что сегодня ждёт
Сегодня, 17 мая в Казахстане завершается главный турнир по Counter-Strike 2 для СНГ-сообщества. Тысячи русскоязычных фанатов соберутся в «Барыс Арене», чтобы посмотреть за развязкой новый битвы грандов — и им будет за кого поболеть.
В финал уверенно вышла российская Team Spirit, разгромив по пути европейские G2 и MOUZ. С другой стороны — международный состав Team Falcons, за который выступают наш талантливый снайпер Илья m0NESY Осипов и ещё один россиянин, 18-летний Максим kyousuke Лукин.
Игровой день начнётся в 11:00 мск матчем за третье место. В нём сыграет европейская MOUZ и российская Magic, которая сенсационно прошла путь из открытых квалификаций до полуфинала столь престижного турнира.
Решающий матч между Spirit и Falcons стартует в 15:00. Команды сыграют до трех выигранных карт (best-of-5).
Даты проведения: 9-17 мая 2026 года
Место проведения: Астана, Казахстан (Barys Arena)
Участники: 16 лучших команд мирового рейтинга Valve
Призовой фонд: $ 800 тыс. ($ 256 тыс. получит победитель)