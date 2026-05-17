Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Финал PGL Astana 2026 — результаты матчей, прямая трансляция, где смотреть, победитель

Гранд-финал PGL Astana 2026: Team Spirit против Team Falcons за $ 256 тыс. — LIVE
Илья Корпылёв
Финал PGL Astana 2026
Комментарии
Наши штурмуют финал Астаны.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

17 мая в городе Астана, Казахстан, пройдёт гранд-финал PGL Astana 2026 по шутеру Counter-Strike 2. За чемпионство сразятся российская Team Spirit и Team Falcons. До главного матча пройдёт малый финал за третье место, в котором встретятся MOUZ и Magic.

В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом финального дня турнира — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за игрой двух лучших команд мира прямо сейчас, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию.

Где смотреть? Что сегодня ждёт
Live Илья Корпылёв

Фото: HLTV

MOUZ пока не чувствуют magic на их пике.

10:59 Илья Корпылёв

Мап-пик матча MOUZ против magic

  • Mirage (magic)
  • Inferno (MOUZ)
  • Overpass
10:48 Иван Мику

Где смотреть?

Официальную трансляцию финала PGL Astana 2026 на русском языке проведёт студия Paragon — эфир бесплатно доступен на:

10:40 Иван Мику

Что сегодня ждёт

Сегодня, 17 мая в Казахстане завершается главный турнир по Counter-Strike 2 для СНГ-сообщества. Тысячи русскоязычных фанатов соберутся в «Барыс Арене», чтобы посмотреть за развязкой новый битвы грандов — и им будет за кого поболеть.

В финал уверенно вышла российская Team Spirit, разгромив по пути европейские G2 и MOUZ. С другой стороны — международный состав Team Falcons, за который выступают наш талантливый снайпер Илья m0NESY Осипов и ещё один россиянин, 18-летний Максим kyousuke Лукин.

Игровой день начнётся в 11:00 мск матчем за третье место. В нём сыграет европейская MOUZ и российская Magic, которая сенсационно прошла путь из открытых квалификаций до полуфинала столь престижного турнира.

Решающий матч между Spirit и Falcons стартует в 15:00. Команды сыграют до трех выигранных карт (best-of-5).

PGL Astana 2026 по CS 2
Даты проведения: 9-17 мая 2026 года
Место проведения: Астана, Казахстан (Barys Arena)
Участники: 16 лучших команд мирового рейтинга Valve
Призовой фонд: $ 800 тыс. ($ 256 тыс. получит победитель)
CS 2. PGL Astana 2026 . Гранд-финал
17 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Team Falcons
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android