Крах кинотеатров? Почему в России отменяют показы «Мортал Комбат 2»

Как один ультиматум Warner Bros. оставил страну без очень ожидаемого фильма.

В 2022-м Warner Bros. была первой студией, отменившей премьеру фильма в России. Тогда за день до начала проката пропали сеансы «Бэтмена», а другие компании последовали. Однако наши зрители всё равно насладились приключениями Брюса Уэйна по модели предсеансного обслуживания благодаря серому прокату — как и приключениями героев Disney, Sony и Universal.

Четыре года назад Россия потеряла официальный прокат, но сразу построила неофициальный. Иногда на пиратских показах было сомнительное качество. Иногда случались перебои с поставками фильмов. Однако чаще зритель спокойно приходил в кинотеатр, платил за билет и смотрел стандартную версию голливудской новинки.

Увы, весной 2026-го привычная формула оказалась под угрозой: Warner Bros. надавила на кинотеатры и убрала свои фильмы из расписания. Почему это случилось и зачем WB пошла в атаку?

Что вообще сейчас случилось?

К «Мортал Комбат» в России особая любовь. В 2021 году первая часть собрала в нашем прокате почти $ 12 млн. Это 27% международной кассы и второе место по сборам среди всех стран .

Вторую часть руководители российских кинотеатров ждали с надеждой. Весна у них вышла слабой: по сравнению с прошлыми майскими праздниками доходы и посещаемость упали на 30%. Зато релиз «Мортал Комбат 2» мог скрасить ведомости.

Увы, после поспешных анонсов блокбастер с Карлом Урбаном пропал из расписания крупных сетей. Следом появились пространные объяснения:

Команда проекта «То Кино!» очень хотела завезти «Мортал Комбат 2» на российские киноэкраны. К сожалению, появились не зависящие от нас обстоятельства, которые мы не смогли преодолеть. Показа не будет», — комментарий «Мираж Синема».

О каких обстоятельствах речь? Дело в том, что компания Warner Bros. предупредила кинотеатры о возможных судах, штрафах и риске уголовной ответственности.

Как WB может влиять на кинотеатры?

Компания покинула российский рынок, но по-прежнему владеет правами на фильмы и может защищать интеллектуальную собственность. Для этого WB обратилась к московской юридической фирме «Самойлов».

Юридическая фирма «Самойлов» действует в качестве надлежащим образом уполномоченного юридического представителя компании «Уорнер Брос.» на основании надлежащим образом выданной доверенности. Компания «Уорнер Брос.» на регулярной основе осуществляет защиту своих прав интеллектуальной собственности и предпринимает соответствующие меры в случае их нарушения», — комментарий фирмы «Самойлов».

Юристы разослали кинотеатрам предостережения и пригрозили судом. Для многих наличие официального представителя в РФ стало весомым риском, так что «Мортал Комбат 2» убрали из расписания.

Что реально грозит кинотеатрам?

За нарушение прав кинотеатры могут нарваться как на штраф, так и на уголовную ответственность.

Если говорить о статье 1301 ГК РФ, то суд вправе взыскать компенсацию от 10 тыс. до 10 млн рублей за каждый случай нарушения. Другой вариант — покупка прав на показы за двукратную стоимость. Выбор наказания остаётся за WB.

Ещё есть статья 146 УК РФ: при ущербе свыше 500 тыс. рублей она грозит уголовным преследованием директора или ответственных сотрудников.

В общем, речь о потенциально серьёзных наказаниях. Неудивительно, что крупные сети не пошли на риск.

Зачем это Warner Bros.?

Даже в случае успешного суда и назначения штрафов WB не пополнит бюджет. Да, если суд встанет на сторону голливудской компании, то кинотеатр заплатит штрафы. Вот только по указу президента №95 от 2022 года выплаты в сторону компаний из недружественных государств идут на особый российский счёт.

Воспользоваться деньгами удастся, если WB откроет дочернюю компанию в РФ и получит разрешение от местных властей. Заодно понадобится одобрение США на ведение бизнеса в России. Это ещё не все испытания, но каждое видится сложным.

Тогда зачем WB давить на российские кинотеатры?

Возможно, компания готовится к возвращению в Россию. Ранее она зарегистрировала у нас товарный знак и защитила лицензии на игры, одежду, игрушки и франшизы вроде «Гарри Поттера». А теперь ещё и неофициальные показы запрещает.

Но выше вероятность, что WB просто играет вдолгую и успокаивает акционеров.

Регистрация прав в РФ нужна, чтобы не потерять эти самые права. В течение трёх лет компания обязана продать что-либо в России или же перерегистрировать товарный знак. В ином случае лицензию на условного «Гарри Поттера» может перехватить местный коммерсант.

Через предупреждения в сторону кинотеатров WB показывает акционерам, что активно защищает права в любых уголках мира. Иначе у владельцев компании могут быть вопросы к руководству.

Если геополитическая ситуация изменится, то возвращение WB в Россию реально — даже если это случится через много лет. Тогда на руках компании будут зафиксированные нарушения. С ними можно как выставить кинотеатру претензию, так и выбить хорошие условия на показы новинок. Допустим, снизить процент прибыли кинотеатра.

Прямо сейчас вернуться в РФ трудно даже через посредников, потому что деньги за продажу прав опять же попадут на особые счета. Наши прокатчики до сих пор официально сотрудничают с западным рынком, но речь о небольших и гибких компаниях вроде А24 и Lionsgate. Причём эти компании официально не уходили из России, так что им допустимо платить напрямую. А вот с WB такое не прокатит.

Как реагирует российский кинорынок?

Неофициальный прокат критически важен для российских кинотеатров. Официально индустрия зарабатывает на нём почти 2 млрд рублей ежегодно, однако руководители киносетей намекают, что реальные цифры выше. Только лишь общие сборы «Головоломки 2» и «Аватара 2» превысили в России 2 млрд.

В результате крупные сети снимают «Мортал Комбат 2» с проката и фиксируют убытки, а мелкие игроки креативят. Например, превращают смертельную битву в эпичную, а Скорпиона — в котика.

Тем временем опасение у всех одно: не подключатся ли к угрозам Disney, Sony, Universal и другие гиганты? «Чебурашка», «Буратино» и другие семейные блокбастеры хорошо кормят кинотеатры, но остаться без «Мстители: Судный день» будет страшно. Особенно когда «Дюна 3» от той же WB до неофициального проката вряд ли доберётся.