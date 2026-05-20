Будущее Пацанов: 6 сезон, Рассвет Vought, Мексика: чего ждать от продолжения

«Пацаны» закончились, но вселенная супергероев продолжится. Чего теперь ждать фанатам?
Михаил Шевкун
Будущее Пацанов: 6 сезон
Пока приближается к выходу только один проект.

Сериал «Пацаны» подошёл к концу: последние два сезона оказались неровными и вызывали массу споров, однако популярность продолжала увеличиваться, несмотря на увеличение проблем. Интерес ко вселенной сейчас как никогда высок, в чём явно помогли второстепенные сериалы — «Поколение Ви» и «Осатанелые».

Однако они закончились, как и основной сериал. Поэтому Amazon и авторам вселенной пришло время придумать новые истории — и нас ждёт как минимум две такие. О них сейчас и поговорим, напомнив, чего ожидать фанатам вселенной в ближайшие годы.

Худший сезон и гениальный конец. Финал «Пацанов» знатно удивил
«Рассвет Vought»

Название: «Рассвет Vought» (Vought Rising).
Автор: Пол Греллонг.
Актёры: Дженсен Эклс, Ая Кэш, Мэйсон Дай и другие.
Дата выхода: 2027 год.
Сколько серий: восемь эпизодов.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Статус: съёмки закончены, идёт пост-продакшен.
Страна: США.

«Рассвет Vought» расскажет о далёком прошлом: события развернутся в 50-х годах прошлого века, когда корпорация Vought только начинала своё становление.

В шоу нам покажут команду супергероев, которых возглавляет Солдатик в исполнении Дженсена Эклса, а среди прочего появятся Штормфронт, Рядовой Ангел, Торпедо и Бомбсайт. Многих мы уже видели в «Пацанах», но тут увидим их ранние годы жизни. История посвящена запутанной серии убийств, которые как-то связаны с корпорацией.

Премьера в 2027 году. Съёмки уже закончились, поэтому, вероятно, ожидать появления шоу стоит уже в начале года.

Единственный постер сериала

Фото: Amazon

«Пацаны: Мексика»

Название: «Пацаны: Мексика» (The Boys: Mexico).
Автор: Гарет Дуннет Алькосер.
Актёры: Гаэль Гарсиа Берналь (другие пока не заявлены).
Дата выхода: неизвестно.
Сколько серий: неизвестно.
Статус: на раннем этапе создания.
Жанр: фантастика, боевик, драма.

Шоу анонсировали почти три года назад, однако никаких подвижек в его разработке до сих пор нет. Как понятно из названия, события разворачиваются в Мексике, а одну из главных ролей исполнит мексиканский актёр Гаэль Гарсиа Берналь. На этом информация заканчивается.

Одним из продюсеров также выступает Диего Луна («Андор»), который потенциально может появиться в шоу.

«Пацаны»

Фото: Amazon

На этом пока глобальных планов на другие проекты нет. Однако «Рассвет Vought» потенциально может перерасти и в продолжение «Пацанов», однако это покажет лишь будущее.

Крах кинотеатров? Почему в России отменяют показы «Мортал Комбат 2»
