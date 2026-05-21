Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех

Даже гениальный музыкант вряд ли выдаст два-три великих альбома за год. Истинному искусству требуется время — чтобы подумать, покопаться в себе и нащупать яркую идею. В ином случае выйдет разве что сборник адекватных треков: их можно послушать, но и пропустить не жалко.

Гай Ричи тоже не может штамповать хиты уровня «Большого куша», при этом ежегодно у него несколько премьер. Иногда получаются удачные сериалы вроде «Джентльменов» и «Гангстерленда». Иногда — проходняки, снятые на автопилоте. Увы, «Грязные деньги» ближе к последним.

«Грязные деньги»: главное о фильме

Название: «Грязные деньги» (In the Grey).

Автор: Гай Ричи.

Актёры: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и другие.

Дата выхода в России: 21 мая 2026 года.

Жанр: боевик, триллер.

Страна: Великобритания, США.

«Грязные деньги»: где смотреть?

Официальные показы в России начнутся 21 мая.

Видео доступно на канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат компании Black Bear International.

Быстрые деньги для Гая Ричи

В 2024-м Гай Ричи выпустил «Министерство неджентльменских дел» и сериал по «Джентльменам». В 2025-м — «Гангстерленд» и «Источник вечной молодости». В 2026-м — «Молодого Шерлока» и «Грязные деньги». А осенью выйдут триллер «Жена и пёс» и продолжение саги об аристократах с нелегальным бизнесом.

В чём секрет продуктивности? Как рассказывают команда и сам Ричи, дело в строгих правилах:

в главных ролях знакомые актёры вроде Кавилла, Джилленхола и Гонсалес, так что время на притирку не тратится;

эпизоды снимаются за три дубля: два обычных, один — с импровизацией и видением актёров;

в голове Ричи сразу есть смонтированный фильм, так что лишние кадры не снимают;

для режиссёра соответствие графику важнее перфекционизма, поэтому в монтаж идут сцены формата «сняли как смогли».

«Грязные деньги» Фото: Black Bear International

В результате фильмы быстро снимаются, не требуют раздутого бюджета и преуспевают на стриминговых сервисах. Однако в потоковой работе угасает искра. В прошлых фильмах она ещё была: «Операция «Фортуна» цепляла талантом Обри Плазы и изумительным монологом Хью Гранта, «Переводчик» — напряжённой и болезненной историей, «Министерство» — яркой бесшабашностью.

А чем цепляют «Грязные деньги»? Я ответа не нашёл. Потому что фильм стерилен в каждом аспекте.

«Грязные деньги» Фото: Black Bear International

По сюжету карикатурный злодей украл $ 1 млрд, а герои должны вернуть деньги. Они давят на негодяя юридически, устраивают диверсии и хватаются за пушки, чтобы завалить очередную пачку солдат. Преступник тем временем нелепо машет кулаком в небо, обещает всех наказать — и раз за разом проваливается. Честное слово, даже за сюжетом «Мортал Комбат 2» следить интереснее, он хотя бы не притворяется серьёзным.

Актёрская игра в «Грязных деньгах» просто адекватная. Иногда Джилленхол классно подкалывает напарников, Кавилл творит очаровательные глупости, а смотреть на Эйсу Гонсалес традиционно приятно. Но чаще актёры работают по инерции. То есть с минимальным вовлечением зачитывают реплики, избегают ярких эмоций и как будто думают: «Ещё один дубль — и домой».

Да и экшен лишён креатива: в кадре всегда типичные перестрелки, погони и взрывы. Посмотрите любой проходной боевик из 90-х и получите те же эмоции. Никаких лонгшотов, причудливой хореографии и хлёстких ударов — просто будничные разборки.

«Грязные деньги» Фото: Black Bear International

«Грязные деньги» — не ужасный, а вполне нормальный фильм. Всё-таки актёры опытные, а снимать Гай Ричи умеет. Но в этой нормальности и кроется главная трагедия. Если бы фильм оказался хорошим, зритель аплодировал бы на ярких сценах. Если бы оказался отвратительным — мы бы смеялись над глупостями. А компетентная стерильность убивает эмоции, так что весь сеанс сидишь с каменным лицом. Как и убивает фирменный стиль режиссёра, от которого здесь лишь знакомый каст и пара хлёстких диалогов.

«Грязные деньги»: стоит ли смотреть?

Последние годы режиссёр чередует удачные проекты с сомнительными — и «Грязным деньгам» выпала чёрная полоса. Смотреть боевик стоит разве что при невыносимой скуке. А лучше дождаться, пока Ричи вырубит автопилот и вернёт былой креатив.

Оценка «Грязных денег» — 5,5 из 10

Понравилось

У Кавилла и Джилленхола есть удачные сцены.

Не понравилось