Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам

За весь 2019 год в Steam вышло порядка восьми тысяч игр. А знаете, сколько вышло за четыре месяца 2026-го? Примерно столько же. Естественно, большинство сделаны на коленке, однако и хороших хватает. Только на прохождение примечательных весенних релизов не хватит и пары отпусков. Но мы нашли время на все заметные новинки — и рассказываем, какие стоит пройти.

Pragmata

Жанр: экшен, приключение, головоломка.

Разработчик: Capcom.

Русский язык: озвучка и субтитры.

Дата выхода: 17 апреля.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2.

Герой Pragmata теряет всю команду, бродит по холодной лунной станции и стреляет по пугающим роботам — и при этом погружает в самую уютную игру года. В ней приятно вообще всё: болтать с Дианой, исследовать комплекс и даже искать сундуки с лутом.

Все механики давно известны, однако на каждую повесили модификатор:

вы вроде банально сражаетесь: стреляете, меняете пушки и в последний момент уворачиваетесь. И ровно в то же время взламываете врагов через головоломку. Это как одновременно управлять мотоциклом и проходить капчу в Split Fiction;

вы на стандартной космической базе, но там найдётся свой Нью-Йорк — с неоном, плотной застройкой и собственной Таймс-сквер;

за спиной, как обычно, компаньон, но такой, что точно войдёт в топ самых милых. Потому что Диана танцует, дурачится, гоняется за котиками и очаровывает наивностью. Это вам не хмурая Элли, которую ещё надо растопить.

Pragmata — не игра года и, возможно, не главный хит месяца. Однако это на удивление душевное приключение. Я по такой душевности сильно заскучал.

Кому играть?

Тем, кто любит сюжетные игры с яркой особенностью. Подобной боевой системы вы ещё не видели, да и напарники уровня Дианы встречаются редко.

Кому пропустить?

Тем, кто не хочет заморачиваться и параллельно со стрельбой решать головоломки.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Жанр: стратегия.

Разработчик: Unfrozen

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 30 апреля (ранний доступ).

Платформы: ПК.

Можно долго сравнивать новых «Героев» с легендарными третьими и ругать неинтуитивную карту, которую исследуешь с зажатой Alt для подсветки активных объектов. Зато Olden Era делает главное: воссоздаёт обман о ещё одном ходе.

Сейчас захвачу золотую шахту — и спать. И ещё укреплю стены в замке. И дождусь конца недели, чтобы расширить армию. Ого, рядом скачет вражеский герой, так что убью его – и точно в кровать. Всегда находится оправдание, почему прохождение стоит продолжить.

О бессонных ночах не жалеешь, хотя продолжаться они могут долго. У меня первая партия в классическом режиме заняла 10 часов. А ведь фракций шесть, у всех любопытные особенности, плюс доступны другие режимы: сюжетная кампания с развилками и эпиком, испытания для обретения мастерства и, конечно же, многопользовательские баталии. Речь о раннем доступе, однако контента в Olden Era на сотни часов — причём качественного. Фанатам классики игру пропускать не стоит.

Кому играть?

Фанатам «Героев», вдумчивых стратегий и пошаговых боёв.

Кому пропустить?

Игрокам, которые ценят динамику.

Slay the Spire 2

Жанр: карточный рогалик.

Разработчик: Mega Crit.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 5 марта (ранний доступ).

Платформы: ПК.

Slay the Spire — король карточных рогаликов, который ко второй части толком не поменялся. Из нового – пара героев с уникальными механиками, графика чуть лучше и кооператив для зачистки Шпиля с друзьями. Вот только контента в продолжении меньше, к балансу полно претензий, а некоторые билды взяты из оригинала. К примеру, Безмолвная по-прежнему хороша с заточками, которые спавнятся до бесконечности, после улучшений наносят внушительный урон и не тратят очки действий.

Хотя как бы разработчики ни копировали себя же, оторваться от Slay the Spire 2 трудно. Вот ты собираешь причудливый билд за некроманта и толком не дерёшься — за защиту и урон отвечает миньон Костя. А вот паришь на троне за богоподобное существо, у которого лучшие перки привязаны не к привычным действиям, а к очкам поклонения. Ещё и билды меняются кардинально, так что геймплей всегда разный. Всегда есть риск нарваться на корявый рандом, когда в колоду попадают слабые карты, зато успешные забеги приносят много удовольствия.

Кому играть?

Slay the Spire 2 особенно понравится игрокам, которые не знакомы с карточными рогаликами, но интересовались жанром. Потому что входная планка низкая, а забеги сильно затягивают.

Кому пропустить?

Тех, кто наиграл сотни часов в оригинал, вторая часть может отпугнуть. Контента и разнообразия в ней меньше.

Windrose

Жанр: выживалка.

Разработчик: Kraken Express.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 14 апреля (ранний доступ).

Платформы: ПК.

Я запускал Windrose, чтобы брать корабли на абордаж, носить на плече попугая и пить литры рома. А на деле попал в классическую выживалку.

Да, здесь можно рассекать океан, собирать команду и стрелять из пушек. Но чаще ты рубишь деревья, бьёшь по жилам киркой и ради шкуры охотишься на кабанов. Естественно, гринда много, а медь в печи неторопливо превращается в слиток.

При этом в качестве классической выживалки Windrose работает отлично. Визуал приятный, к сражениям и строительству вопросов нет, а возможностей — уйма. Хочешь построить дворец? Дерзай. Мечтаешь о собственном огороде? Пожалуйста. Однако пиратского приключения меньше, чем хотелось бы.

Кому играть?

Тем, кто любит выживалки, уважает атмосферу «Корсаров» и отыскал друзей, которые тоже поплывут и помогут с гриндом.

Кому пропустить?

Тем, кто устал от классических выживалок.

Crimson Desert

Жанр: экшен, приключение.

Разработчик: Pearl Abyss.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 19 марта.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Когда я писал обзор Crimson Desert, то много жаловался на нехватку телепортов, отсутствие хранилища для вещей и миллион других проблем. После патчей почти всё исправили — и даже так не сделали игру идеальной. В ней до сих пор бестолковый сюжет, структура словно из ММО и задания в духе «Убей 500 противников».

Поэтому Crimson Desert не особо интересно проходить. Зато в ней хочется раствориться, ведь это изумительный симулятор жизни в средневековом фэнтези. Ловите рыбу, стройте базу, возите повозки, возделывайте сад, торгуйте скотом, участвуйте в скачках, зарабатывайте на азартных играх и охотьтесь на преступников. Механики бесчисленны и зачастую проработаны.

Очень просто провести в игре сотню часов, а затем отыскать пачку новых механик. Или же понять, что ты всё время делал что-нибудь не так. Или думать, что ты почти в финале, а затем оказаться в огромном новом регионе. Но если расслабиться и спокойно познавать игру, то будет весело.

Кому играть?

Тем, кто готов жить в игре вместо того, чтобы проходить её.

Кому пропустить?

Тем, кто рассчитывает на весёлое сюжетное приключение.

Saros

Жанр: экшен, шутер, рогалик.

Разработчик: Housemarque.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 30 апреля.

Платформы: PS5.

Когда-то Housemarque выпустила Returnal, первый ААА-рогалик. Теперь студия продолжила своё дело — но на этот раз с переменным успехом.

У Saros много достоинств. Визуал изумительный, на аренах разворачивается эффектный кошмар с сотнями снарядов, а уничтожать врагов всегда весело — уж больно весёлая в игре стрельба. Минус вот в чём: как и принято в рогаликах, вы раз за разом перепроходите одни и те же области, однако разнообразия Saros отчаянно не хватает: в локациях, в видах оружия, в перках.

В той же Slay the Spire 2 билды всегда разные. Один раз ваш некромант проклинает врагов, и они умирают сами по себе. В другой — качает миньона и прячется за его спиной. А в Saros вы регулярно полагаетесь на одинаковые инструменты. Это может наскучить слишком быстро.

Кому играть?

Фанатам задорной стрельбы, которые готовы десятки часов разносить одних и тех же мобов одним и тем же способом.

Кому пропустить?

Кто ждёт от рогаликов серьёзного разнообразия или интересного сюжета.

Replaced

Жанр: экшен, платформер.

Разработчик: Sad Cat Studios.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 14 апреля.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S.

Три года назад вышел самурайский экшен Trek to Yomi. У него был удивительный чёрно-белый визуал, где каждый кадр хотелось трепетно рассматривать. Вот только других сильных сторон не нашлось: боевая система утомляла, платформинг только растягивал прохождение, сюжет казался слишком бесхитростным.

С Replaced – аналогичная ситуация. Её до безумия приятно рассматривать, ведь картинка стильная и полна деталей. Ещё и операторская работа на высоте — камера, как в «Апгрейде», подчёркивает движения героя. Однако проходить игру устаёшь уже на третьем часу. Потому что к стилю привыкаешь, а ходит герой медленно, паркур не развивается, драки не особо разнообразны. Тем временем прохождение одной лишь сюжетки занимает 10 часов. Если решите пройти побочные квесты и добыть все улучшения, то добавьте ещё часов пять.

Местами Replaced впечатляет: например, при драке на поезде, когда инди превращается в блокбастер. Но чаще игра душит.

Кому играть?

Тем, для кого визуал и атмосфера важнее всего.

Кому пропустить?

Тем, кто хочет проходить игру, а не любоваться ей.

Vampire Crawlers

Жанр: карточный рогалик, данжен-кроулер.

Разработчик: poncle.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 21 апреля.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch.

В отличие от Replaced, на Vampire Crawlers без слёз не взглянешь. Однако за странным пиксельным стилем прячется захватывающий геймплей. Легко запустить игру на 30 минут, а просидеть три часа.

По тому же принципу работала Vampire Survivors, которая в 2022 году запустила новый жанр. Однако у продолжения из сходств разве что враги, звуки, знакомые усиления вроде шпината, а также синие кристаллы для прокачки. В остальном это новая игра и вообще карточный рогалик. Заглядываете на условное кладбище, дерётесь с нежитью, собираете улучшения, а затем проверяете билд на боссе.

Концепция проста, зато Vampire Crawlers запускается на любом ПК и настойчиво вызывает зависимость. Геймплей одновременно простой и содержит много хитростей, а каждый забег открывает нечто новое: героев, локации, оружие. В общем, выглядит игра странно, а оторваться не можешь.

Кому играть?

Тем, кто любит карточные рогалики и считает геймплей самым важным.

Кому пропустить?

Тем, кто не переносит странные инди с сомнительной графикой.

Mouse: P.I. for Hire

Жанр: шутер.

Разработчик: Fumi Games.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 16 апреля.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 1, Switch 2.

Тот случай, когда и к стилю, и геймплею минимум вопросов. Обёртка — нуарный мультфильм в духе старых работ Disney. На экране – чёрно-белый визуал, антропоморфные звери и совсем не детские проблемы: зависимости, дискриминация, моральные травмы, жестокие убийства. Всё это – с чёрным юмором, когда с охранником особняка вы разбираетесь не пушкой, а вызвав трёх его обиженных жён.

Под обёрткой – драйвовый шутер в духе DOOM, где вы носитесь по аренам, жонглируете пушками и стреляете по красным бочкам. Вы удивитесь, но схватить дробовик и лихо расстрелять мышей, роботов или даже демонов — классный опыт.

Минус в том, что достоинств игры не хватает на 12 часов. Сюжет раскрывает все карты, новые пушки заканчиваются, все типы врагов перебиты по десятку раз — а вы по-прежнему носитесь по локациям и устраиваете апокалипсис. Это наскучивает, зато других значимых претензий к Mouse: P.I. for Hire нет.

Кому играть?

Фанатам шутеров, нуара и анимации Disney.

Кому пропустить?

Тем, кто не любит энергичную стрельбу и нуарные цитаты о городе, прогнившем до основания.

Final Sentence

Жанр: королевская битва про печатание.

Разработчик: Button Mash.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 9 апреля.

Платформы: ПК.

Необычных батл-роялей хватает: одни напоминают тетрис, другие построены на «пьяной» физике. Но всем далеко до Final Sentence, где ты всего лишь печатаешь.

Вот только в комнате толпа других игроков, а рядом – суровый дядька с револьвером. Ошибся три раза за раунд? Умер. Кто-то напечатал полотно быстрее? Тоже смерть.

Текст тем временем то комичный, то безумный. За час игры вы напечатаете:

«Хакуна Матата». Это значит: «Не парься!»;

«Я твой отец». «Нееееет!!!»;

мемы с ошибками в духе «Ничоси»;

обзор Restaurats, прошлой игры издательства о крысах и ресторане.

Одновременно спешить, вчитываться в текст и уворачиваться от слов с ошибками — неожиданно весёлый опыт. Особенно для человека, который постоянно что-то печатает. В этом случае в Final Sentence вы будете доминировать.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Жанр: экшен, комедия.

Разработчик: TT Games.

Русский язык: субтитры.

Дата выхода: 22 мая.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

TT Games после финансового успеха LEGO Star Wars: The Skywalker Saga пошла дальше и решила возродить LEGO Batman в более современном формате. Если даже «Сага Скайуокеров» всё равно многое брала из классических LEGO-игр, то новый «Бэтмен» пошёл ва-банк.

Фактически TT Games сделала полноценную новую игру про Тёмного рыцаря, только со стилистикой и юмором LEGO. Тут и полноценная боевая система в духе Batman: Arkham, и большой открытый город с множеством секретов, и большие линейные уровни с отличной постановкой и нетривиальными ситуациями.

Всё это приправлено полноценным сюжетом, который вдохновлён самыми яркими сюжетами фильмов, мультфильмов, игр и комиксов про супергероя.

Кому играть?

Поклонникам Бэтмена, которые уже 11 лет ждут новую часть Batman: Arkham — и никак не дождутся.

Кому пропустить?

Кто хочет получить полноценную серьёзную сюжетную игру про Бэтмена: тут всё-таки ставка больше на комедию и абсурд.

А во что вы играли — и что можете однозначно посоветовать?