Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Лучшие игры весны 2026 года: LEGO Batman. Pragmata, Final Sentence — обзор

Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам
Святослав Лецкий
Лучшие игры весны 2026 года
Комментарии
Вместо тысяч ленивых поделок в Steam.

За весь 2019 год в Steam вышло порядка восьми тысяч игр. А знаете, сколько вышло за четыре месяца 2026-го? Примерно столько же. Естественно, большинство сделаны на коленке, однако и хороших хватает. Только на прохождение примечательных весенних релизов не хватит и пары отпусков. Но мы нашли время на все заметные новинки — и рассказываем, какие стоит пройти.

Материалы по теме
Team Spirit — чемпион! Как прошёл PGL Astana 2026 по CS 2
Live
Team Spirit — чемпион! Как прошёл PGL Astana 2026 по CS 2

Pragmata

Жанр: экшен, приключение, головоломка.
Разработчик: Capcom.
Русский язык: озвучка и субтитры.
Дата выхода: 17 апреля.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2.
Pragmata

Pragmata

Фото: Capcom

Герой Pragmata теряет всю команду, бродит по холодной лунной станции и стреляет по пугающим роботам — и при этом погружает в самую уютную игру года. В ней приятно вообще всё: болтать с Дианой, исследовать комплекс и даже искать сундуки с лутом.

Все механики давно известны, однако на каждую повесили модификатор:

  • вы вроде банально сражаетесь: стреляете, меняете пушки и в последний момент уворачиваетесь. И ровно в то же время взламываете врагов через головоломку. Это как одновременно управлять мотоциклом и проходить капчу в Split Fiction;
  • вы на стандартной космической базе, но там найдётся свой Нью-Йорк — с неоном, плотной застройкой и собственной Таймс-сквер;
  • за спиной, как обычно, компаньон, но такой, что точно войдёт в топ самых милых. Потому что Диана танцует, дурачится, гоняется за котиками и очаровывает наивностью. Это вам не хмурая Элли, которую ещё надо растопить.

Pragmata — не игра года и, возможно, не главный хит месяца. Однако это на удивление душевное приключение. Я по такой душевности сильно заскучал.

Кому играть?

Тем, кто любит сюжетные игры с яркой особенностью. Подобной боевой системы вы ещё не видели, да и напарники уровня Дианы встречаются редко.

Кому пропустить?

Тем, кто не хочет заморачиваться и параллельно со стрельбой решать головоломки.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Capcom.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Жанр: стратегия.
Разработчик: Unfrozen
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 30 апреля (ранний доступ).
Платформы: ПК.
Heroes of Might and Magic: Olden Era

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Фото: Ubisoft, Hooded Horse, Unfrozen

Можно долго сравнивать новых «Героев» с легендарными третьими и ругать неинтуитивную карту, которую исследуешь с зажатой Alt для подсветки активных объектов. Зато Olden Era делает главное: воссоздаёт обман о ещё одном ходе.

Сейчас захвачу золотую шахту — и спать. И ещё укреплю стены в замке. И дождусь конца недели, чтобы расширить армию. Ого, рядом скачет вражеский герой, так что убью его – и точно в кровать. Всегда находится оправдание, почему прохождение стоит продолжить.

О бессонных ночах не жалеешь, хотя продолжаться они могут долго. У меня первая партия в классическом режиме заняла 10 часов. А ведь фракций шесть, у всех любопытные особенности, плюс доступны другие режимы: сюжетная кампания с развилками и эпиком, испытания для обретения мастерства и, конечно же, многопользовательские баталии. Речь о раннем доступе, однако контента в Olden Era на сотни часов — причём качественного. Фанатам классики игру пропускать не стоит.

Кому играть?

Фанатам «Героев», вдумчивых стратегий и пошаговых боёв.

Кому пропустить?

Игрокам, которые ценят динамику.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Материалы по теме
«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве
«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве

Slay the Spire 2

Жанр: карточный рогалик.
Разработчик: Mega Crit.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 5 марта (ранний доступ).
Платформы: ПК.
Slay the Spire 2

Slay the Spire 2

Фото: Mega Crit

Slay the Spire — король карточных рогаликов, который ко второй части толком не поменялся. Из нового – пара героев с уникальными механиками, графика чуть лучше и кооператив для зачистки Шпиля с друзьями. Вот только контента в продолжении меньше, к балансу полно претензий, а некоторые билды взяты из оригинала. К примеру, Безмолвная по-прежнему хороша с заточками, которые спавнятся до бесконечности, после улучшений наносят внушительный урон и не тратят очки действий.

Хотя как бы разработчики ни копировали себя же, оторваться от Slay the Spire 2 трудно. Вот ты собираешь причудливый билд за некроманта и толком не дерёшься — за защиту и урон отвечает миньон Костя. А вот паришь на троне за богоподобное существо, у которого лучшие перки привязаны не к привычным действиям, а к очкам поклонения. Ещё и билды меняются кардинально, так что геймплей всегда разный. Всегда есть риск нарваться на корявый рандом, когда в колоду попадают слабые карты, зато успешные забеги приносят много удовольствия.

Кому играть?

Slay the Spire 2 особенно понравится игрокам, которые не знакомы с карточными рогаликами, но интересовались жанром. Потому что входная планка низкая, а забеги сильно затягивают.

Кому пропустить?

Тех, кто наиграл сотни часов в оригинал, вторая часть может отпугнуть. Контента и разнообразия в ней меньше.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Mega Crit.

Windrose

Жанр: выживалка.
Разработчик: Kraken Express.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 14 апреля (ранний доступ).
Платформы: ПК.
Windrose

Windrose

Фото: Kraken Express

Я запускал Windrose, чтобы брать корабли на абордаж, носить на плече попугая и пить литры рома. А на деле попал в классическую выживалку.

Да, здесь можно рассекать океан, собирать команду и стрелять из пушек. Но чаще ты рубишь деревья, бьёшь по жилам киркой и ради шкуры охотишься на кабанов. Естественно, гринда много, а медь в печи неторопливо превращается в слиток.

При этом в качестве классической выживалки Windrose работает отлично. Визуал приятный, к сражениям и строительству вопросов нет, а возможностей — уйма. Хочешь построить дворец? Дерзай. Мечтаешь о собственном огороде? Пожалуйста. Однако пиратского приключения меньше, чем хотелось бы.

Кому играть?

Тем, кто любит выживалки, уважает атмосферу «Корсаров» и отыскал друзей, которые тоже поплывут и помогут с гриндом.

Кому пропустить?

Тем, кто устал от классических выживалок.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Kraken Express.

Материалы по теме
10 советов по Windrose, которые спасут вас в пиратстве
10 советов по Windrose, которые спасут вас в пиратстве

Crimson Desert

Жанр: экшен, приключение.
Разработчик: Pearl Abyss.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 19 марта.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Crimson Desert

Crimson Desert

Фото: Pearl Abyss.

Когда я писал обзор Crimson Desert, то много жаловался на нехватку телепортов, отсутствие хранилища для вещей и миллион других проблем. После патчей почти всё исправили — и даже так не сделали игру идеальной. В ней до сих пор бестолковый сюжет, структура словно из ММО и задания в духе «Убей 500 противников».

Поэтому Crimson Desert не особо интересно проходить. Зато в ней хочется раствориться, ведь это изумительный симулятор жизни в средневековом фэнтези. Ловите рыбу, стройте базу, возите повозки, возделывайте сад, торгуйте скотом, участвуйте в скачках, зарабатывайте на азартных играх и охотьтесь на преступников. Механики бесчисленны и зачастую проработаны.

Очень просто провести в игре сотню часов, а затем отыскать пачку новых механик. Или же понять, что ты всё время делал что-нибудь не так. Или думать, что ты почти в финале, а затем оказаться в огромном новом регионе. Но если расслабиться и спокойно познавать игру, то будет весело.

Кому играть?

Тем, кто готов жить в игре вместо того, чтобы проходить её.

Кому пропустить?

Тем, кто рассчитывает на весёлое сюжетное приключение.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Pearl Abyss.

Материалы по теме
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели

Saros

Жанр: экшен, шутер, рогалик.
Разработчик: Housemarque.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 30 апреля.
Платформы: PS5.
Saros

Saros

Фото: Sony

Когда-то Housemarque выпустила Returnal, первый ААА-рогалик. Теперь студия продолжила своё дело — но на этот раз с переменным успехом.

У Saros много достоинств. Визуал изумительный, на аренах разворачивается эффектный кошмар с сотнями снарядов, а уничтожать врагов всегда весело — уж больно весёлая в игре стрельба. Минус вот в чём: как и принято в рогаликах, вы раз за разом перепроходите одни и те же области, однако разнообразия Saros отчаянно не хватает: в локациях, в видах оружия, в перках.

В той же Slay the Spire 2 билды всегда разные. Один раз ваш некромант проклинает врагов, и они умирают сами по себе. В другой — качает миньона и прячется за его спиной. А в Saros вы регулярно полагаетесь на одинаковые инструменты. Это может наскучить слишком быстро.

Кому играть?

Фанатам задорной стрельбы, которые готовы десятки часов разносить одних и тех же мобов одним и тем же способом.

Кому пропустить?

Кто ждёт от рогаликов серьёзного разнообразия или интересного сюжета.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Sony.

Replaced

Жанр: экшен, платформер.
Разработчик: Sad Cat Studios.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 14 апреля.
Платформы: ПК, Xbox Series X/S.
Replaced

Replaced

Фото: Thunderful Publishing

Три года назад вышел самурайский экшен Trek to Yomi. У него был удивительный чёрно-белый визуал, где каждый кадр хотелось трепетно рассматривать. Вот только других сильных сторон не нашлось: боевая система утомляла, платформинг только растягивал прохождение, сюжет казался слишком бесхитростным.

С Replaced – аналогичная ситуация. Её до безумия приятно рассматривать, ведь картинка стильная и полна деталей. Ещё и операторская работа на высоте — камера, как в «Апгрейде», подчёркивает движения героя. Однако проходить игру устаёшь уже на третьем часу. Потому что к стилю привыкаешь, а ходит герой медленно, паркур не развивается, драки не особо разнообразны. Тем временем прохождение одной лишь сюжетки занимает 10 часов. Если решите пройти побочные квесты и добыть все улучшения, то добавьте ещё часов пять.

Местами Replaced впечатляет: например, при драке на поезде, когда инди превращается в блокбастер. Но чаще игра душит.

Кому играть?

Тем, для кого визуал и атмосфера важнее всего.

Кому пропустить?

Тем, кто хочет проходить игру, а не любоваться ей.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Thunderful Publishing.

Vampire Crawlers

Жанр: карточный рогалик, данжен-кроулер.
Разработчик: poncle.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 21 апреля.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch.
Vampire Crawlers

Vampire Crawlers

Фото: poncle

В отличие от Replaced, на Vampire Crawlers без слёз не взглянешь. Однако за странным пиксельным стилем прячется захватывающий геймплей. Легко запустить игру на 30 минут, а просидеть три часа.

По тому же принципу работала Vampire Survivors, которая в 2022 году запустила новый жанр. Однако у продолжения из сходств разве что враги, звуки, знакомые усиления вроде шпината, а также синие кристаллы для прокачки. В остальном это новая игра и вообще карточный рогалик. Заглядываете на условное кладбище, дерётесь с нежитью, собираете улучшения, а затем проверяете билд на боссе.

Концепция проста, зато Vampire Crawlers запускается на любом ПК и настойчиво вызывает зависимость. Геймплей одновременно простой и содержит много хитростей, а каждый забег открывает нечто новое: героев, локации, оружие. В общем, выглядит игра странно, а оторваться не можешь.

Кому играть?

Тем, кто любит карточные рогалики и считает геймплей самым важным.

Кому пропустить?

Тем, кто не переносит странные инди с сомнительной графикой.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат poncle.

Mouse: P.I. for Hire

Жанр: шутер.
Разработчик: Fumi Games.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 16 апреля.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 1, Switch 2.
Mouse: P.I. for Hire

Mouse: P.I. for Hire

Фото: PlaySide

Тот случай, когда и к стилю, и геймплею минимум вопросов. Обёртка — нуарный мультфильм в духе старых работ Disney. На экране – чёрно-белый визуал, антропоморфные звери и совсем не детские проблемы: зависимости, дискриминация, моральные травмы, жестокие убийства. Всё это – с чёрным юмором, когда с охранником особняка вы разбираетесь не пушкой, а вызвав трёх его обиженных жён.

Под обёрткой – драйвовый шутер в духе DOOM, где вы носитесь по аренам, жонглируете пушками и стреляете по красным бочкам. Вы удивитесь, но схватить дробовик и лихо расстрелять мышей, роботов или даже демонов — классный опыт.

Минус в том, что достоинств игры не хватает на 12 часов. Сюжет раскрывает все карты, новые пушки заканчиваются, все типы врагов перебиты по десятку раз — а вы по-прежнему носитесь по локациям и устраиваете апокалипсис. Это наскучивает, зато других значимых претензий к Mouse: P.I. for Hire нет.

Кому играть?

Фанатам шутеров, нуара и анимации Disney.

Кому пропустить?

Тем, кто не любит энергичную стрельбу и нуарные цитаты о городе, прогнившем до основания.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат PlaySide.

Final Sentence

Жанр: королевская битва про печатание.
Разработчик: Button Mash.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 9 апреля.
Платформы: ПК.
Final Sentence

Final Sentence

Фото: Polden Publishing

Необычных батл-роялей хватает: одни напоминают тетрис, другие построены на «пьяной» физике. Но всем далеко до Final Sentence, где ты всего лишь печатаешь.

Вот только в комнате толпа других игроков, а рядом – суровый дядька с револьвером. Ошибся три раза за раунд? Умер. Кто-то напечатал полотно быстрее? Тоже смерть.

Текст тем временем то комичный, то безумный. За час игры вы напечатаете:

  • «Хакуна Матата». Это значит: «Не парься!»;
  • «Я твой отец». «Нееееет!!!»;
  • мемы с ошибками в духе «Ничоси»;
  • обзор Restaurats, прошлой игры издательства о крысах и ресторане.

Одновременно спешить, вчитываться в текст и уворачиваться от слов с ошибками — неожиданно весёлый опыт. Особенно для человека, который постоянно что-то печатает. В этом случае в Final Sentence вы будете доминировать.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Polden Publishing.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Жанр: экшен, комедия.
Разработчик: TT Games.
Русский язык: субтитры.
Дата выхода: 22 мая.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Фото: WB Games

TT Games после финансового успеха LEGO Star Wars: The Skywalker Saga пошла дальше и решила возродить LEGO Batman в более современном формате. Если даже «Сага Скайуокеров» всё равно многое брала из классических LEGO-игр, то новый «Бэтмен» пошёл ва-банк.

Фактически TT Games сделала полноценную новую игру про Тёмного рыцаря, только со стилистикой и юмором LEGO. Тут и полноценная боевая система в духе Batman: Arkham, и большой открытый город с множеством секретов, и большие линейные уровни с отличной постановкой и нетривиальными ситуациями.

Всё это приправлено полноценным сюжетом, который вдохновлён самыми яркими сюжетами фильмов, мультфильмов, игр и комиксов про супергероя.

Кому играть?

Поклонникам Бэтмена, которые уже 11 лет ждут новую часть Batman: Arkham — и никак не дождутся.

Кому пропустить?

Кто хочет получить полноценную серьёзную сюжетную игру про Бэтмена: тут всё-таки ставка больше на комедию и абсурд.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Polden Publishing.

А во что вы играли — и что можете однозначно посоветовать?

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android