Режиссёр «Поезда в Пусан» сломался? Честный взгляд на корейский хоррор «Колония»

Фанатам зомби «Колония» наверняка виделась фильмом-подарком. На посту режиссёра — автор «Поезда в Пусан», на фестивале в Каннах были восторженные отзывы и длинные аплодисменты, сюжет намекал на эволюцию жанра, где зомби развиваются и обладают коллективным сознанием.

От такого комбо легко нафантазировать нечто великое. Но перед сеансом я бы посоветовал занизить ожидания. Потому что речь о хорошем жанровом фильме — и точно уж не о революционном.

«Колония»: главное о фильме

Название: «Колония» (Gunche).

Автор: Ён Сан-хо.

Актёры: Чон Джи-хён, Ку Гё-хван, Чи Чхан-ук и другие.

Дата выхода: 18 июня 2026 года (в России).

Жанр: ужасы.

Страна: Южная Корея.

Официальные показы в России начнутся 18 июня.

Свежая идея и спорная реализация

Считается, что первый фильм о зомби вышел в 1932 году. В «Белом зомби» монстры не кусали людей, безропотно выполняли приказы и вообще олицетворяли ужасы капитализма и колониальной эксплуатации. С тех пор мы видели самых разных ходячих мертвецов: медленных и стремительных, кровожадных и комичных, беспросветно глупых и умных.

Однако на таких монстров, как в «Колонии», зритель ещё не смотрел. В фильме они обмениваются знаниями, эволюционируют и шаг за шагом становятся умнее. В общем, становятся кошмаром для людей, застрявших в торговом центре во время биотеракта.

«Колония» Фото: Showbox

Сама идея о ходячих, которые постоянно развиваются и имеют единый разум, сильно интригует. Вот они неуклюже передвигаются на четвереньках, а вот уже шустро носятся по этажам и жутко трясутся, когда какая-то особь освоила новый навык. Сразу фантазируешь: до чего новый вид дорастёт к финалу? Может, зомби соберутся в сообщество, проведут турнир по гольфу и заключат торговое соглашение с Индией? Или заберутся в танки и пойдут на человечество эпической войной?

Увы, у «Колонии» есть проблема: у концепции великий потенциал, но реализуют его лениво. Потому что к финалу ходячие учатся отличать людей от манекенов и подглядывать в СМС-ки. Ну и один раз возьмут в руки автоматы. Вот почему с сеанса выходишь отнюдь не с чувством новизны. Несмотря на замах, это всё-таки классический фильм про зомби.

В качестве классики «Колония» работает отлично. В ней хватает людей в разы страшнее монстров. Есть любопытные персонажи, за которых всерьёз переживаешь. Полно крови, жестокости и напряжённых сцен, когда нервно охаешь. И, конечно же, здесь изумительные зомби.

У южнокорейских специалистов есть удивительный дар — делать самых неуютных мертвецов в кинематографе. У всех монстров безупречный грим, они до безумия жутко двигаются, ходят с пугающе разинутыми ртами и сплетаются в безумные конструкции. На таких тварей неприятно смотреть — и это комплимент.

Жаль, что к другим аспектам полно вопросов. Главный злодей — типичный безумный визионер с детской травмой и шаблонной мотивацией. Армия Сеула состоит, кажется, из дюжины солдат и толпы глупых офицеров, что сбегают при малейшей опасности. Зато главная героиня непомерно хороша и даже без военной подготовки решает вопросы мировой важности. Куда уж трясущимся элитным бойцам до отважной барышни-учёной, пусть и харизматичной.

У «Колонии» полно плюсов, и она хорошо справляется с главной задачей — щекотать нервы и вызывать дискомфорт. Однако зачастую фильм слишком наивен, прямолинеен и неубедителен в плане сюжета. Что ещё страшнее, он слишком неаккуратен с собственным потенциалом.

Из идей развития и коллективного разума мог вырасти оригинальный хоррор с масштабом культурного события уровня Pluribus. А получилось привычное жанровое кино — качественное, но, как бы иронично это ни звучало на фоне сравнения, лишь одно из многих.

«Колония»: стоит ли смотреть?

Если любите хорроры о зомби, которые носятся за людьми и жадно впиваются в плоть, то «Колония» вам понравится. Только не ждите от фильма развития жанра: речь именно о классике — зрелищной, напряжённой и с потрясающими мертвецами. Эволюция могла бы случиться, но зомби спустили очки прокачки на какую-то ерунду вроде чтения СМС-ок.

Оценка «Колонии» — 7 из 10

Понравилось

Потрясающие зомби.

Много напряжённых сцен.

Любопытные персонажи.

Не понравилось