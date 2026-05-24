Выветрится из головы через два часа: почему вам будет жалко денег на «Мандалорца и Грогу».

Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем

Семь лет. Столько прошло с премьеры последней полнометражки по «Звёздным войнам». За эти годы франшиза пережила сокрушительный кризис и чаще воспринимается скорее со снисходительной улыбкой, чем с благоговением. Потому что на каждый успех вроде «Андора» находились два «Аколита».

22 мая космическая сага вернулась на большие экраны — и не стала ни удачей, ни провалом.

«Мандалорца и Грогу» приятно смотреть, но уже через пару часов он выветрится из головы. Сидеть в кинотеатре в данном случае — всё равно что молоть зубами жвачку. Вроде вкусно, а смысла никакого.

Честное слово, о новом фильме даже говорить не хочется. Поэтому давайте воспользуемся «Мандалорцем и Грогу» как поводом и разберёмся, почему Disney породила такую пустоту.

«Мандалорец и Грогу»: главное о фильме

Название: «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian and Grogu).

Автор: Джон Фавро.

Актёры: Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Стивен Блум и другие.

Дата выхода: 22 мая.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Страна: США.

«Мандалорец и Грогу»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 22 мая. Неофициальные показы в России стартуют примерно 28 мая.

Просто бизнес, ничего личного

Трудно подсчитать точное количество фильмов и сериалов, выпущенных в 2025-м. Но ориентировочная цифра приближается к четырём тысячам. Даже если вычеркнете болливудское творчество и откровенную ерунду, то останетесь с обилием контента, которое не переварит даже безработный гик.

Контент надо тщательно отбирать — и я бы включал только тот, где есть эмоция. А рождается она обычно из чего-то личного. Из идеи, которую автор взращивал годами. Из боли, которую сам пережил. Из неожиданного взгляда на рутину, который открылся после странствий и размышлений.

Авторское видение может показаться спорным и незрелым. Зато в нём всегда будет жизнь. Допустим, перед съёмками «Земли кочевников» Хлоя Чжао сама странствовала по США, жила в фургоне, вникала в истории случайных людей и их драму. В итоге собрала из этих историй кино. Кому-то оно так сильно понравилось, что драма взяла три «Оскара». Другие же жаловались на отсутствие конфликта, медлительность и романтизацию бедности. Вот только равнодушным никто не остался.

Как и из-за сюжета условной The Last of Us 2 ругаются до сих пор. Он вызвал ярость и восторги — главное, что не был эмоционально стерильным. Потому что стерильность — смерть для искусства.

В блокбастерах нечто личное — редкий гость. На смелое авторское видение слишком часто наслаиваются позиции фокус-групп, эффективных менеджеров и даже продавцов лицензионных игрушек.

Вы наверняка слышали, что в «Железном человеке 3» изначально был другой злодей. Но продавцы игрушек сказали: «Товары с лицом этой девицы никто не купит». В итоге злодея поменяли на более продаваемый вариант. И слышали, что Эдгар Райт годами вкладывался в сценарий «Человека-муравья». Но Marvel по-быстрому его переписала, чтобы интегрировать в КВМ и связать со «Мстителями».

И вы точно знаете, что в бюджет блокбастера заложена сумма на пересъёмки. Всё-таки фокус-группе могут не зайти мрачная атмосфера и неправильный финал. Так что переделываем — с шутками каждые три-пять минут и без намёка на безысходность.

А где в таком раскладе автор с его идеями, переживаниями и неожиданным взглядом? Он слишком часто остаётся где-то на задворках. Хотя стоило бы взглянуть на пример «Андора»: там за все эпизоды Тони Гилрой получил всего одну правку и поменял «F**k the Empire» на «Fight the Empire». В результате в сериале видно творчество человека, а не корпоративной машины.

При чём здесь «Мандалорец и Грогу»? При том, что этот фильм — чистый бизнес, в котором нет ничего личного. Изначально Джон Фавро писал сценарий для нового сезона «Мандалорца» и только потом узнал: «Звёздным войнам» пора вернуться на большие экраны — и стартовой точкой станет «Мандалорец». Поэтому черновик четвёртого сезона экстренно перекроили под полнометражку.

А ещё новые приключения Дина Джарина видели входной точкой для новой аудитории. Чтобы зритель пришёл на сеанс без малейших знаний о «Звёздных войнах» и всё равно справился с сюжетом. И да, не забудьте о Грогу, которому желательно остаться милым и вообще топтаться на месте. Образ чудика с Силой отменно продаётся — вот и не стоит его трогать.

Подобных пожеланий от Disney набралось много. Фильм должен был пиарить новые аттракционы, заманивать семьи с детьми и избегать любых резких решений. Никаких неожиданных поворотов, никакого влияния на основную сагу — только безопасное приключение для широкой аудитории. Так «Мандалорец и Грогу» стал, пожалуй, самым безжизненным фильмом по франшизе.

Безжизненность не равна ужасу. Кино прилично выглядит, героев сопровождают маленькие очаровательные помощники, из легендарного наёмника Эмбо вышел могучий и жуткий злодей, а финальное сражение с ним зрелищное. Так что в кинотеатре вы проведёте занятные два часа и, возможно, пару раз улыбнётесь. Но есть ли в «Мандалорце и Грогу» яркая эмоция или хотя бы капля жизни? Нет. Так что уже через день вы вряд ли вспомните, на что вообще смотрели.

Я бы с радостью рассказал, что в фильме сделано хорошо, а где он проваливается. Вот только речь о двух часах абсолютной нормальности без взлётов качества и просадок, без улётных шуток и пробирающей драмы. История Джарина и Грогу снята по всем правилам, приправлена ключевыми элементами «Звёздных войн» и чередует экшен с шутками и мирными эпизодами. Но при этом она начисто лишена жизни и несёт в себе разве что пустоту.

«Мандалорец и Грогу»: стоит ли смотреть?

«Мандалорец и Грогу» напоминает музыканта с дипломом, который выучил слова, идеально попадает в ноты и просто поёт. И почему-то он уступает дворовому пацану с гитарой, вложившему в каждое слово эмоцию, боль и частичку себя. В новых «Звёздных войнах» — качественное исполнение и зловещее отсутствие чувств. В кадре — перестрелки, реплики и развитие сюжета — и всё летит мимо сердца. Поэтому вы ничего не потеряете, если пропустите кино.

Оценка «Мандалорца и Грогу» — 6 из 10

Понравилось

Грогу всё ещё милый.

Есть приличные сражения.

Из Эмбо вышел зловещий противник.

Не понравилось