Vitality идёт за третьим титулом, а Spirit — за реваншем.

Стартует чемпионат мира по Counter-Strike 2: всё, что нужно знать про Cologne Major 2026

Ровно через неделю, 2 июня, стартует IEM Cologne Major 2026 — пятый чемпионат мира в истории Counter-Strike 2. Спустя 10 лет главный турнир планеты возвращается в Кёльн, в легендарный собор Counter-Strike, где 32 лучшие команды разыграют титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн (около 115 млн рублей).

Перед стартом грандиозного марафона мы собрали всю важную информацию о турнире в одном материале. Готовимся к трём неделям лучшего CS 2 в мире!

Двукратные победители мэйджоров однозначно не уступят главный трофей Фото: HLTV

Кто играет и за кого болеть

Система отбора остаётся прежней: никаких открытых квалификаций, только рейтинг Valve (VRS). В Кёльн приехали 32 сильнейших коллектива мира на основе их заслуг за последние полгода.

Главные фавориты начнут турнир сразу с третьей стадии (топ-16). Среди них — действующий чемпион Team Vitality, которая в 2026 году сметает всё на своём пути, и Natus Vincere, только что прервавшая доминацию французов на турнире в Атланте. Также в «легендах» закрепилась российская PARIVISION: опытный капитан Джами Jame Али вывел свою команду в топ-4 мирового рейтинга и готов доказывать, что его стиль всё ещё приносит трофеи.

После победы на PGL Astana 2026 «драконы» придут на мэйджор куда увереннее Фото: HLTV

Российская Team Spirit с главной звездой современности Данилой donk Крышковцем, несмотря на статус топ-3 мира, начнёт путь со второй стадии. Из-за особенностей рейтинга «драконам» придётся пробиваться через дополнительную швейцарку, но для многих это лишь повод набрать форму перед решающими матчами.

Особое внимание приковано к Team Falcons. В составе «соколов» играют сразу двое россиян: лучший снайпер мира Илья m0NESY Осипов и молодой талант Максим kyousuke Лукин. После прихода легендарного капитана Финна karrigan Андерсена эта команда стала главным претендентом на то, чтобы подвинуть Vitality с трона.

21-летний Данил molodoy Голубенко выступает за бразильскую FURIA, которая неожиданно для многих ворвалась в топ-5 рейтинга и начнёт турнир с третьей стадии. В первой стадии (топ-32) борьбу начнёт российская BetBoom Team, уже успевшая в этом сезоне «покусать» почти всех грандов.

Первый этап Второй этап Третий этап GamerLegion (Европа) FUT Esports (Европа) Team Vitality (Европа) B8 (Европа) Team Spirit (Россия) Natus Vincere (Европа) HEROIC (Европа) Astralis (Швеция) Team Falcons (Европа) BetBoom Team (Россия) G2 Esports (Европа) The MongolZ (Монголия) BIG (Германия) Legacy (Бразилия) PARIVISION (Россия) M80 (США) paiN Gaming (Бразилия) Aurora Gaming (Турция) MIBR (Бразилия) Monte (Европа) FURIA (Бразилия) SINNERS (Европа) 9z Team (Бразилия) MOUZ (Европа) NRG (США) TYLOO (Китай) Sharks (Бразилия) Gaimin Gladiators (Бразилия) Team Liquid (Европа) Lynn Vision (Китай) THUNDER dOWNUNDER (Австралия) FlyQuest (Австралия)

Мы вновь увидим легендарного Бумыча на мэйджоре! Фото: HLTV

Система проведения и расписание

Турнир в Кёльне состоится в четыре этапа, и в этом году зрителей ждёт историческое изменение правил.

Первые три стадии пройдут по швейцарской системе (три победы — выход в следующий этап, три поражения — вылет). Однако в третьей стадии абсолютно все матчи состоятся в формате best-of-3 (до двух побед). Теперь право на ошибку в одной карте не будет стоить фаворитам вылета в решающий момент.

Первый этап (2-5 июня): участвуют команды с 17-го по 32-е место рейтинга;

второй этап (6-9 июня): восемь победителей первого этапа плюс команды с девятого по 16-е место;

третий этап (12-16 июня): восемь победителей второго этапа плюс восемь лучших команд мира. Впервые эта стадия пройдёт целиком в формате best-of-3 и перед зрителями в зале Palladium;

плей-офф (18-21 июня): восемь лучших команд мира сразятся на легендарной «LANXESS Arena».

Гранд-финал состоится в воскресенье, 21 июня, в формате best-of-5 (до трёх побед).

Где смотреть матчи

Официальную русскоязычную трансляцию IEM Cologne Major 2026 проведёт студия PARAGON. Все матчи будут доступны бесплатно на их каналах в Twitch и VK. Также эфир можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko — в высоком качестве и без дополнительной подписки.

Помимо официального каста, за мэйджором можно следить на комьюнити-каналах популярных стримеров. SL4M и Buster планируют вести свои трансляции с живой аналитикой и эмоциями — но стоит учитывать, что на стримерских каналах возможна ненормативная лексика.

Английские трансляции будут доступны на официальных каналах ESL на Twitch и YouTube.