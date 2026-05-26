Стартует чемпионат мира по Counter-Strike 2: всё, что нужно знать про Cologne Major 2026

Ровно через неделю, 2 июня, стартует IEM Cologne Major 2026 — пятый чемпионат мира в истории Counter-Strike 2. Спустя 10 лет главный турнир планеты возвращается в Кёльн, в легендарный собор Counter-Strike, где 32 лучшие команды разыграют титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн (около 115 млн рублей).
Перед стартом грандиозного марафона мы собрали всю важную информацию о турнире в одном материале. Готовимся к трём неделям лучшего CS 2 в мире!
Двукратные победители мэйджоров однозначно не уступят главный трофей
Фото: HLTV
Кто играет и за кого болеть
Система отбора остаётся прежней: никаких открытых квалификаций, только рейтинг Valve (VRS). В Кёльн приехали 32 сильнейших коллектива мира на основе их заслуг за последние полгода.
Главные фавориты начнут турнир сразу с третьей стадии (топ-16). Среди них — действующий чемпион Team Vitality, которая в 2026 году сметает всё на своём пути, и Natus Vincere, только что прервавшая доминацию французов на турнире в Атланте. Также в «легендах» закрепилась российская PARIVISION: опытный капитан Джами Jame Али вывел свою команду в топ-4 мирового рейтинга и готов доказывать, что его стиль всё ещё приносит трофеи.
После победы на PGL Astana 2026 «драконы» придут на мэйджор куда увереннее
Фото: HLTV
Российская Team Spirit с главной звездой современности Данилой donk Крышковцем, несмотря на статус топ-3 мира, начнёт путь со второй стадии. Из-за особенностей рейтинга «драконам» придётся пробиваться через дополнительную швейцарку, но для многих это лишь повод набрать форму перед решающими матчами.
Особое внимание приковано к Team Falcons. В составе «соколов» играют сразу двое россиян: лучший снайпер мира Илья m0NESY Осипов и молодой талант Максим kyousuke Лукин. После прихода легендарного капитана Финна karrigan Андерсена эта команда стала главным претендентом на то, чтобы подвинуть Vitality с трона.
21-летний Данил molodoy Голубенко выступает за бразильскую FURIA, которая неожиданно для многих ворвалась в топ-5 рейтинга и начнёт турнир с третьей стадии. В первой стадии (топ-32) борьбу начнёт российская BetBoom Team, уже успевшая в этом сезоне «покусать» почти всех грандов.
|Первый этап
|Второй этап
|Третий этап
|GamerLegion (Европа)
|FUT Esports (Европа)
|Team Vitality (Европа)
|B8 (Европа)
|Team Spirit (Россия)
|Natus Vincere (Европа)
|HEROIC (Европа)
|Astralis (Швеция)
|Team Falcons (Европа)
|BetBoom Team (Россия)
|G2 Esports (Европа)
|The MongolZ (Монголия)
|BIG (Германия)
|Legacy (Бразилия)
|PARIVISION (Россия)
|M80 (США)
|paiN Gaming (Бразилия)
|Aurora Gaming (Турция)
|MIBR (Бразилия)
|Monte (Европа)
|FURIA (Бразилия)
|SINNERS (Европа)
|9z Team (Бразилия)
|MOUZ (Европа)
|NRG (США)
|TYLOO (Китай)
|Sharks (Бразилия)
|Gaimin Gladiators (Бразилия)
|Team Liquid (Европа)
|Lynn Vision (Китай)
|THUNDER dOWNUNDER (Австралия)
|FlyQuest (Австралия)
Мы вновь увидим легендарного Бумыча на мэйджоре!
Фото: HLTV
Система проведения и расписание
Турнир в Кёльне состоится в четыре этапа, и в этом году зрителей ждёт историческое изменение правил.
Первые три стадии пройдут по швейцарской системе (три победы — выход в следующий этап, три поражения — вылет). Однако в третьей стадии абсолютно все матчи состоятся в формате best-of-3 (до двух побед). Теперь право на ошибку в одной карте не будет стоить фаворитам вылета в решающий момент.
- Первый этап (2-5 июня): участвуют команды с 17-го по 32-е место рейтинга;
- второй этап (6-9 июня): восемь победителей первого этапа плюс команды с девятого по 16-е место;
- третий этап (12-16 июня): восемь победителей второго этапа плюс восемь лучших команд мира. Впервые эта стадия пройдёт целиком в формате best-of-3 и перед зрителями в зале Palladium;
- плей-офф (18-21 июня): восемь лучших команд мира сразятся на легендарной «LANXESS Arena».
Гранд-финал состоится в воскресенье, 21 июня, в формате best-of-5 (до трёх побед).
Где смотреть матчи
Официальную русскоязычную трансляцию IEM Cologne Major 2026 проведёт студия PARAGON. Все матчи будут доступны бесплатно на их каналах в Twitch и VK. Также эфир можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko — в высоком качестве и без дополнительной подписки.
Помимо официального каста, за мэйджором можно следить на комьюнити-каналах популярных стримеров. SL4M и Buster планируют вести свои трансляции с живой аналитикой и эмоциями — но стоит учитывать, что на стримерских каналах возможна ненормативная лексика.
Английские трансляции будут доступны на официальных каналах ESL на Twitch и YouTube.