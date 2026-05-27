Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»

Эти ужасы почти ничего не показывают — и пугают до дрожи.

Семь лет назад на одном небезызвестном форуме появилась картинка с пустыми офисными коридорами. Там были жёлтые стены, много пустого пространства и ощущение необъяснимой тревоги. Пару дней спустя к изображению добавили сообщение.

Если вы не будете осторожны и выпадете из реальности в неправильных местах, вы окажетесь в Закулисье. Там нет ничего, кроме вони старого влажного ковра, безумия монотонного жёлтого цвета, бесконечного фонового шума люминесцентных ламп на максимальном гудении и примерно шестисот миллионов квадратных миль из пустых комнат, в которых вы окажетесь в ловушке. Боже вас упаси, если вы услышите, как что-то бродит поблизости. Потому что это что-то уж точно услышало вас.

В миллионе других реальностей изображение и сообщение затерялись бы в интернете, но в нашей они выросли в целую вселенную. Люди подключались к обсуждению и придумывали мифологию, монстров, таинственные организации, правила. Дошло до того, что 16-летний Кейн Парсонс снял о «Закулисье реальности» псевдодокументалку, а в Steam, Roblox и Fortnite появились тематические игры. 4 июня на больших экранах вообще появится хоррор от А24. Стоит ли его смотреть?

«Закулисье реальности»: главное о фильме

Название: «Закулисье реальности» (Backrooms).

Автор: Кейн Парсонс.

Актёры: Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и другие.

Дата выхода (в России): 4 июня.

Жанр: ужасы.

Страна: США.

«Закулисье реальности»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 4 июня.

«Все эти места, здания, комнаты… Они как будто неправильно помнят себя»

Бесконечные жёлтые коридоры и человек со старой VHS-камерой, который просто хочет выжить. Вы смотрите на Закулисье из объектива в его дрожащих руках. На экране шумы и пустые неуютные пространства, за ним — беспокойные всхлипы и чей-то зловещий топот вдали.

Камера неспешно заглядывает за углы, где всегда может найтись нечто зловещее и необъяснимое. Пока там никого нет, но ты не сомневаешься: бедолаге не спастись. И ожидание угрозы давит на психику сильнее, чем сам монстр. Потому что весь этот мир слишком пустой, огромный и неправильный.

Закулисье пытается имитировать реальность, но делает это как неопытный ИИ и наполняет привычное эффектом зловещей долины. Обычный коридор, но гиперболизировано длинный. Знакомая мебель, но слившаяся с полом и потолком. Стандартная дверь, но почему-то размером с собачью дверцу и где-то под потолком. Вроде человек, но пропорции нарушены, а глаз и пальцев больше, чем должно быть.

Закулисье — не просто локация, а главный герой. Оно состоит из отпечатков реальности и нарушенных воспоминаний, вызывает боль и удивляет. Бездонными пропастями с пугающе узкой лестницей посередине. Чудовищными версиями людей, которых персонажи знают в реальности. Смрадом, словно просачивающимся сквозь кинотеатральное полотно. Пожалуй, именно Закулисье — основной повод сходить на сеанс и причина будущих беспокойных снов.

Кто отправится в Закулисье? Если не считать персонажей-функций, среди которых в том числе Лукита Максвелл из «Терапии», то речь о Кларке и Мэри. Первый — неудачный бизнесмен в разводе. Вторая — психиатр, которая даже со своими травмами едва ли разобралась. Героев объединяют сломленность, внутреннее опустошение и кризисные ситуации, преследующие даже много лет спустя. Вот только в Закулисье любая травма множится на три и не отступает после лозунгов в духе «Отпусти и забудь».

Сыграны персонажи волшебно. Кларка воплотил Чиветель Эджиофор из «12 лет рабства», а Мэри — обласканная критиками Рената Реинсве из «Сентиментальной ценности». У пары замечательная динамика отношений, сложные образы и ворох запоминающихся диалогов. Их апофеоз — финальная беседа в Закулисье, где над обычным обеденным столом нависают безумие, драма, катарсис и смерть. В данном случае просто слушать героев не менее интересно, чем бояться сюрпризов причудливой локации.

В фильме много моментов, врезающихся в память. Вступление с VHS-стилизацией и видом от первого лица. Беготня от монстра, который в фильме один, но бесконечно жуткий. Аккуратные шаги по лестнице, нависшей над пропастью. Хлёсткие перепалки с надрывом. Глаза Кларка, в которых с каждым кадром всё сильнее читается сумасшествие.

Вопрос лишь в том, что у этой атмосферы есть обратная сторона — медлительность. «Закулисье реальности» — очень уж неторопливый фильм. Если в условной «Дюне» вы жаловались на затянутые кадры пустыни, то здесь подобного ещё больше.

В хорроре Кейна Парсонса действа меньше, чем атмосферного погружения. Режиссёр не превращает путешествие в аттракцион, не закидывает скримерами, а экшен бережёт как козырной туз.

Это авторское решение подойдёт не всем. Но есть случаи, когда нагнетание важнее самого действа. Когда перманентная тревога нагнетает сильнее самого чудища. Когда значимость самой локации выше, чем у всех диалогов. Чтобы в полной мере насладиться «Закулисьем реальности», вы должны принять его правила и позволить сюрреализму окутать себя. Тогда путешествие выйдет страшным, напряжённым, философским — и уж точно одним из самых необычных в жанре.

И последнее: если вы фанат Backrooms, то не рассчитывайте, что в два часа уместят всё многообразие вселенной с залитыми красным светом больницами и Улыбающимися, отелями из 1930-х и Кликерами. Весь фильм — те самые коридоры из первой картинки и один полноценный монстр. Но этого достаточно, чтобы передать суть и ужас Закулисья.

«Закулисье реальности»: стоит ли смотреть?

На «Закулисье реальности» нельзя идти за бурным развлечением. Философских диалогов, самокопания и проходок по длинным жёлтым коридорам кратно больше, чем крови, смертей и монстров. Зато фильм делает всё, чтобы растворить в себе зрителя и увлечь атмосферой, вездесущей тревогой, ощущением неправильности. Если пойдёте кошмару навстречу, то получите удовольствие.

Оценка «Закулисья реальности» — 8 из 10

Понравилось

Изумительная локация

Отличные персонажи и актёрская игра

Пугающий монстр

Атмосфера обволакивает

Не понравилось