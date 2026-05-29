Полномасштабная война вместо локальных стычек: какой будет Call of Duty Modern Warfare 4

Серия Modern Warfare продолжается, и в этом году нас ждёт четвёртая часть, события которой будут крутиться вокруг корейского кризиса. Экзотический для Call of Duty сеттинг вернёт серию про современные сражения к полномасштабному конфликту, чего перезапущенная MW пока избегала, и обещает показать «образцовую Modern Warfare».

«Чемпионат» изучил все подробности грядущего 23 октября шутера и поделился деталями.

Call of Duty Modern Warfare 4: информация об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.

Разработчик: Infinity Ward.

Издатель: Activision.

Дата выхода: 23 октября 2026 года.

Жанр: шутер.

Трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4

Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 4

После выхода Modern Warfare 2 в конце 2022 года в студии Infinity Ward произошли большие перемены. Ключевой стала смена руководства: на место руководителя компании пришёл дуэт из Марка Григсби и Джека О'Хары. И эта пара уже успела зарекомендовать себя во время презентации Modern Warfare 4, отметив, что с MW2 разработчики наделали много проблем и игнорировали сообщество — «это было ошибкой, и мы не намерены её повторять».

Modern Warfare 4 создаётся как мягкий перезапуск серии: сам сюжет продолжается, но саму серию возвращают к истокам — к оригинальной трилогии (2007-2011). Как отмечают разработчики, одной из ключевых задач было показать масштабный военный конфликт, которыми славится серия. Сама сюжетная кампания будет стандартной — без сомнительных нововведений вроде открытых уровней или кооперативного прохождения.

История крутится вокруг вторжения Северной Кореи в Южную — в дебютном трейлере мы видим начало этого конфликта. Помимо уже известных героев, среди которых ушедший в самоволку Джон Прайс, Валерия и Гоуст, появятся и новички — в первую очередь отряд молодых южнокорейских бойцов.

Если вы ожидали продолжения сюжета Modern Warfare 3, то ему в MW4 уделят немного внимания — Владимир Макаров не будет основным злодеем , а основной конфликт будет посвящён именно борьбе Прайса со сломанной системой, и это будет пересекаться со вторжением Северной Кореи.

Среди локаций Modern Warfare 4, помимо Кореи, будут места в Мумбаи (Индия), Нью-Йорке (США), Париже (Франция) и даже какие-то города России.

Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 4

Хоть сюжетной кампании Modern Warfare 4 и уделяют очень много внимания, но основные опасения у фанатов касались именно мультиплеера, поскольку принятые разработчиками решения в Modern Warfare 2 оказались крайне неудачными. И тут мы снова вспоминаем про новое руководство Infinity Ward — и, судя по всему, оно услышало всю критику как Modern Warfare 2, так и последующих игр серии.

Пройдёмся по ключевым деталям соревновательного режима:

12 стандартных карт формата «6х6» на релизе — все новые. Однако уже два ремейка добавят в игру вскоре после выхода.

Нововведением станет меняющаяся карта KILL BLOCK. Она состоит из трёх частей, которые в течение матча будут меняться на другие локации. Комбинаций настолько много, что большинство игроков даже близко не увидит одну и ту же версию карты. Уже сейчас заявлено больше 500 вариаций.

Система передвижения будет новой, а не омно-движением из Black Ops 6-7, когда бежать можно было в любую сторону, независимо от направления камеры. При этом вернут отмену подката, режим «Театр» и даже отображение врагов красными точками на мини-карте, когда они стреляют.

Подбор игроков (матчмейкинг) будет взят из Black Ops 7, а не из предшествующих ей игр серии: об этом обещают в подробностях поговорить до релиза.

Прогресс в мультиплеере будет новым: достигнув 55-го уровня у игрока будет выбор — или начать классический «Престиж», из-за чего предстоит почти всё открывать заново, но имея больше дополнительных наград, или просто прокачиваться выше 55-го уровня, однако без дополнительных наград.

Из игры полностью убрали блум (bloom) — это скрытая механика случайного разброса пуль. Сейчас она есть практически в каждом шутере, а особенно её ругают в Battlefield 6. Тут же разработчики решили отказаться от неё на корню. Вместо этого разброс будет зависеть от анимаций и движения — наиболее близкий аналог, скорее всего, Counter-Strike 2, где нет случайного разброса.

Интерфейс главного меню будет полностью новым: разработчики снизят зависимость от горизонтальных пунктов и «плиток», задействуя больше вертикального пространства на экране.

Серверное обновление, из-за которого игру приходилось перезапускать, «Обновление требует перезапуск игр», надеются улучшить, чтобы перезапуск игры больше не требовался.

Разработчики в целом делают огромный упор на новые анимации — к примеру, оружие теперь ещё активнее будет «гулять по экрану», напоминая, как реально с ним бегают профессиональные бойцы. Наиболее понятный аналог, наверное, это игры от третьего лица, условно Uncharted 4: A Thief's End или 007: First Light. Только в Modern Warfare 4 хотят интегрировать такое «поведение» оружия в режиме от первого лица.

В шутерах от первого лица первым из-за угла мы видим оружие, однако в реальности это не так — и мы хотим передать это. Если будете выглядывать из-за угла в MW4, то будете выглядывать из-за угла именно вы, а не ваша пушка.

Этот подход к анимации полностью меняет ощущение от игры, как сообщают Infinity Ward и уже попробовавшие игру счастливчики. Вместе с этим появится больше новых механик передвижения, включая «скольжение назад» — это может показаться смешным, но говорят, что очень полезная вещь.

Ещё одним важным изменением Modern Warfare 4 стал полный отказ от консолей прошлого поколения. Помимо значимого прыжка в графике, это сильно повысит интерактивность игры: теперь будет намного меньше «прибитых к столу предметов», а сама игра сможет спокойно запоминать беспорядки, которые наводят игроки. Раньше приходилось всё это сильно упрощать, чтобы ужаться в возможности PS4 и Xbox One.

Сборка оружия претерпит изменения — огромная свобода при создании стволов останется, но нуждающимся добавят помощника, который автоматически может собрать под ваш запрос хорошее оружие. Условно, хотите АК-47 под сражения вблизи — помощник сам соберёт версию ствола с учётом доступных для вас модулей. Затем можно скорректировать под себя или попросить собрать заново.

Вместе с этим останется и возможность просто копировать чужие сборки стволов или собирать их по специальным кодам — условно, друг или знакомый собрал отличную версию ствола, и он просто даст свой уникальный код, который вы можете использовать для создания аналогичной версии пушки.

Среди мультиплеерных режимов, помимо классических, вновь вернутся и экспериментальные — Gun Game , Drop Zone и, конечно, Gunfight . Последняя получит не только стандартный режим «2х2», но и более необычные, среди которых «3х3» и «10х10». Масштабный формат будет разворачиваться на меняющейся карте KILL BLOCK.

В конце разработчики также заявили, что обещают придерживаться приземлённой эстетики игры весь жизненный цикл. Это значит никаких клоунских и кислотных образов персонажей и оружия.

Каждый аспект Modern Warfare 4 привязан к повествованию. Каждая механика геймплея. Каждое решение должно отражать суть Modern Warfare, включая платные скины и коллабы. Мы намерены оставаться приземлёнными и хотим честно говорить вам обо всём. Поэтому обязательно расскажите, что вы хотите увидеть в новой игре.

Верить таким словам не будем: с Modern Warfare (2019) нам обещали ровно то же самое, однако в итоге не продержались и нескольких месяцев. Впрочем, с Black Ops 7 (2025) в целом смогли сдержать обещание, поэтому какая-никакая вера есть. Но только время покажет. Пока образы выглядят как нужно.

DMZ в Call of Duty: Modern Warfare 4

Эвакуационный режим из Modern Warfare 2 (2022) вернётся в Modern Warfare 4, однако пока разработчики не готовы рассказывать про него — его покажут 7 июня на презентации Xbox Games Showcase. Известно лишь, что режим теперь будет частью конкретно Modern Warfare 4, а не Warzone, поэтому для доступа потребуется покупка игры.

Технические детали Call of Duty: Modern Warfare 4

Разработчики уделяют много внимания ПК-версии, обещая отличную оптимизацию и поддержку широкого спектра мониторов, железа и технологий — только на компьютерах ожидается расширенная поддержка трассировки лучей, включая отражения, затенение, тени и постэффекты.

Впервые за 13 лет Call of Duty также выходит на консоли Nintendo — на Switch 2 обещают полный паритет с контентом на ПК, PS5 и Xbox Series, а также кроссплей и поддержку управления мышью через джойконы.

Каких-то особых деталей для PS5, PS5 Pro и Xbox Series пока не раскрывают.