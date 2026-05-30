«Паук-Нуар»: как Николас Кейдж уничтожил все прошлые образы Человека-паука и выдал величие

Свин-Паук, Паук-Обезьяна, Паук-Тираннозавр — это лишь часть безумных версий самого дружелюбного супергероя. Но поверьте: настолько цельного и самобытного Человека-паука, как в новом сериале, вы ещё не видели. Именно эта самобытность — главная причина смотреть «Паука-Нуара». Но не единственная.

«Паук-Нуар»: главное о сериале

Название: «Паук-Нуар» (Spider-Noir).

Автор: Орен Узил.

Актёры: Николас Кейдж, Ламорн Моррис, Ли Цзюнь Ли и другие.

Дата выхода: 27 мая 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: детектив, криминал

Страна: США.

«Паук-Нуар»: где смотреть?

Все эпизоды уже вышли на Amazon. Официального перевода нет, но в Сети уже есть неофициальные озвучки.

Вечно в депрессии, вечно пьяный

Человека-паука вы наверняка представляете дружелюбным парнем, который переводит бабушек через дорогу и спасает котиков. Но здешний Паук — не герой и даже не Питер Паркер. Его зовут Бен Райлли, и сильнее всего он хотел бы избавиться от способностей. Потому что «нет силы, нет и ответственности». Вот и свой костюм герой не надевал последние пять лет.

Вместо подвигов Бен следил за неверными жёнами и топил личное горе в виски. Но теперь над городом нависла угроза: мафиози бушуют, идёт борьба за власть, а на улицах дерутся опасные мутанты.

Нуар в названии оправдывает не только чёрно-белый визуал. Каждый персонаж — будь он хорошим парнем или мерзавцем — неистово страдает, томно курит сигареты и рассуждает о мерзавке-жизни, за пазухой у которой разве что новая боль. Сериал ничем не походит на привычную супергероику. Скорее на спектакль, где на главных ролях самые сломленные и отчаянные. В их прошлом слишком много страданий, а в будущем — никаких перспектив.

Персонажи здесь метают молнии и лёгким движением выламывают металлические двери, однако «Паук-Нуар» всегда остаётся приземлённым и неоднозначным. Эти качества идеально описывает следующая сцена.

Бен Райлли сидит в баре, вусмерть напивается и проклинает судьбу. Рядом с ним группа других пьянчуг, что недобрым словом вспоминают Паука. Мол, тот давно не в форме и напоминает неуклюжего недотёпу в затёртом костюме. Добродушный Питер Паркер пропустил бы упрёки мимо ушей и вообще не нависал бы над стаканом с мутными глазами. А Бен натягивает маску и на шатающихся ногах устраивает мордобой. Он лупит хамов о барную стойку, пинает ногами, разбивает о головы бутылки — и уж точно никого не жалеет. Таков единственный защитник Нью-Йорка.

Сердце у героя доброе, но прячется оно за щитом из иронии, сарказма и усталости. В переговорах Бен жарко грызётся за $ 10, в безнадёжной ситуации крутится ловчее ужа, а при виде беды вспоминает: он долго геройствовал и не особо преуспел. Так зачем упорствовать?

Это не тот Паук, которого мы знаем, но ровно тот, которого заслужил тоскливый и недружелюбный Нью-Йорк. Город погряз в коррупции, ломает судьбы и ужасает неблагодарностью. Герой летал на паутине и спасал чужие жизни, а спасибо ему не скажут. Скорее втопчут в грязь.

Так «Паук-Нуар» возвышается над супергероикой Marvel и становится чертовски взрослым произведением: с хлёстким юмором, сложными отношениями и новыми ударами за следующим поворотом. Такой неожиданный мрак быстро завораживает и до последнего не отпускает.

Не знаю, кто заслужил похвалу сильнее — сценаристы, актёры или кастинг-директор — однако основные персонажи запоминаются. Любовный интерес Бена, главный мафиози, его депрессивные подручные, репортёр, секретарь героя — все отменно прописаны, у всех есть звёздный час и ворох ярких диалогов.

Хотя они меркнут на фоне изумительного Паука в исполнении Николаса Кейджа. Его персонаж бывает сдержанным и погрязшим в самобичевании, комичным и потрясённым, стоически уверенным или же причудливо кривляющимся в пьяном угаре. Главное, что такой Кейдж гипнотизирует и вызывает сумасшедший спектр эмоций. Среди них – жалость, смех, презрение, восхищение. Пожалуй, настолько многогранного и попросту настоящего Паука не было ни в лайв-экшенах, ни в анимации.

«Паук-Нуар»: стоит ли смотреть?

Неважно, любите ли вы комиксы, супергероику или нуарные детективы. Посмотреть нового «Паука» в любом случае стоит. Потому что это взрослое, местами болезненное и удивительно качественное произведение. Его надо хвалить за атмосферу, актёрские работы, сценарий и смелость. Взять популярного героя и сделать его столь сложным и пронзительным — большая победа.

Оценка «Паука-Нуара» — 9 из 10

