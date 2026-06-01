Промокоды Standoff 2 в июне 2026 года

Промокоды Standoff 2 — уникальный, редкий и ценный способ получить бесплатные внутриигровые предметы. Их почти не добавляют в игре, а те, что появляются, исчезают почти мгновенно на аккаунтах игроков. Сегодня мы расскажем, какие промокоды доступны на начало июня, и поможем заработать голду.
Рабочие промокоды Standoff 2
- Z7SO2S7 — 30 ед. граффити Outcast;
- SO2VOXWIN — 30 ед. граффити Winter Tale;
- SO2MCHROSE — 30 ед. граффити Hasta la Vista;
- SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити X Mark;
- SO2DEC3 — ящик Dynasty;
- SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити Prey;
- SO2BHTRAP — 30 ед. граффити Gambit;
- NOESCAPE — 2 ящика Valor;
- NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
- BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа.
Как активировать промокод в Standoff 2
Для активации промокодов в «Стэндофф 2» выполните несколько простых действий:
- Запустите игру.
- Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана.
- Перейдите в «Магазин».
- Нажмите на кнопку «Промокод».
- Введите рабочий промокод.
- Используйте «Применить».
Если всё сделано правильно, то на экране появится информация об успешной активации промокода. Также активировать промокоды можно на сайте магазина Standoff 2.
Как получить голду в Standoff 2
В Standoff 2 часть предметов можно приобрести за голду — ценную игровую валюту, которую при желании игроки покупают за реальные деньги. Ниже отмечены варианты получения голды:
- Активация промокодов. Такой способ встречается нечасто и подходит тем, кто внимательно следит за новостями игры.
- Выполнение заданий. Проходите миссии, получайте серебро и покупайте за него кейсы. В некоторых кейсах может выпасть голда.
- Участие в мероприятиях. Иногда разработчики начисляют голду за активность в специальных событиях, акциях или конкурсах.
- Продажа скинов. Редкие скины можно продать внутри игры и получить за них голду. Главное — быть внимательным и не тратить реальные деньги без необходимости.
- Использование сторонних приложений. Некоторые приложения в Google Play и App Store могут предоставить голду за выполнение заданий, но пользоваться этим способом стоит с осторожностью.