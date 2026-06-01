Промокоды Standoff 2 в июне 2026 года

Промокоды Standoff 2 на июнь 2026 года: рабочие на ножи, скины, золото

Георгий Глазов
Что можно получить бесплатно в шутере.

Промокоды Standoff 2 — уникальный, редкий и ценный способ получить бесплатные внутриигровые предметы. Их почти не добавляют в игре, а те, что появляются, исчезают почти мгновенно на аккаунтах игроков. Сегодня мы расскажем, какие промокоды доступны на начало июня, и поможем заработать голду.

Рабочие промокоды Standoff 2

  • Z7SO2S7 — 30 ед. граффити Outcast;
  • SO2VOXWIN — 30 ед. граффити Winter Tale;
  • SO2MCHROSE — 30 ед. граффити Hasta la Vista;
  • SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити X Mark;
  • SO2DEC3 — ящик Dynasty;
  • SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити Prey;
  • SO2BHTRAP — 30 ед. граффити Gambit;
  • NOESCAPE — 2 ящика Valor;
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
  • BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа.
Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Для активации промокодов в «Стэндофф 2» выполните несколько простых действий:

  1. Запустите игру.
  2. Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана.
  3. Перейдите в «Магазин».
  4. Нажмите на кнопку «Промокод».
  5. Введите рабочий промокод.
  6. Используйте «Применить».

Если всё сделано правильно, то на экране появится информация об успешной активации промокода. Также активировать промокоды можно на сайте магазина Standoff 2.

Как получить голду в Standoff 2

Фото: Axlebolt

В Standoff 2 часть предметов можно приобрести за голду — ценную игровую валюту, которую при желании игроки покупают за реальные деньги. Ниже отмечены варианты получения голды:

  1. Активация промокодов. Такой способ встречается нечасто и подходит тем, кто внимательно следит за новостями игры.
  2. Выполнение заданий. Проходите миссии, получайте серебро и покупайте за него кейсы. В некоторых кейсах может выпасть голда.
  3. Участие в мероприятиях. Иногда разработчики начисляют голду за активность в специальных событиях, акциях или конкурсах.
  4. Продажа скинов. Редкие скины можно продать внутри игры и получить за них голду. Главное — быть внимательным и не тратить реальные деньги без необходимости.
  5. Использование сторонних приложений. Некоторые приложения в Google Play и App Store могут предоставить голду за выполнение заданий, но пользоваться этим способом стоит с осторожностью.
Никогда не сообщайте данные от аккаунта Standoff 2 посторонним лицам, не устанавливайте сомнительные программы, не применяйте читы и не переходите по подозрительным сайтам или ссылкам из чатов. Нарушение правил игры может закончиться блокировкой аккаунта, потерей прогресса, предметов и всех вложенных средств.
