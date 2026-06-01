Промокоды Roblox в июне 2026 года

Промокоды Roblox позволяют игрокам получить бесплатные предметы бесплатно и без траты реальных денег. Их не очень много, но некоторые до сих пор работают. Также промокоды выдают разработчики игр для поддержания интереса у аудитории. В этом гайде мы расскажем обо всех доступных вариантах получения бесплатных предметов и отметим некоторые популярные игры с промокодами.
Рабочие промокоды Roblox на июнь 2026 года
Все рабочие промокоды в Roblox:
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Это все рабочие промокоды от разработчиков Roblox. В последние годы разработчики добавляют лишь бесплатные вещи. Обратите внимание, что в самом конце гайда можно найти инструкцию по получению бесплатных предметов в игре. А ниже мы отметили некоторые промокоды для популярных игр «Роблокс».
Fight the Brainrot Fortnite:
108676 — легендарный меч;
483921 — легендарный меч;
392839 — секретный брейнрот;
000000 — секретный брейнрот;
353535 — секретный брейнрот;
76446 — секретный брейнрот;
47794 — секретный брейнрот;
29982 — секретный брейнрот.
Open Sea For Brainrots:
ZEUS — брейнрот;
DEVIL — брейнрот.
Roblox Cog:
90KFAVORITES — мили;
80KFAVORITES — мили;
70KFAVORITES — мили;
60KFAVORITES — мили;
40KFAVORITES — мили;
SIX7 — мили;
15KLIKES — мили;
FELT — мили;
MOB — мили;
10M — мили;
10KLIKES — 250 миль;
JANUARY2026 — 250 миль;
BMC — 250 миль;
989 — 125 миль;
100KFAVORITES — 125 миль.
Bus Master:
5KLIKES — 25 тыс. денег;
2KLIKES — 50 тыс. денег.
Battle Pets:
SKYRIFT — 350 камней и 5 чипов;
DISCORD — яйца.
Axia:
VALENTINES — OP зелья;
SKYLANDS — 5 зелий эволюции;
ELDEROAK — 1 формула жизни.
Case Paradise:
welcome — пряники;
release — пряники;
update — пряники;
secret — пряники.
Make a Military Army:
RELEASE – 500 гемов.
Obby For Free UGC:
500K — 10 000 очков;
450K — 10 000 очков.
Wrestle:
CASHCASE — 100 денег.
Dungeon Blast:
Shrine — 100 гемов.
Fishing Island:
FISHLAND — подарки;
MSTBRN — подарки.
Soda Simulator:
FreeGems — 150 гемов.
Military Tycoon:
bugfixesyay — 1 дневной ящик;
seasonpush — сезонные очки;
loadsofdiamonds — 50 алмазов;
heatofthemoment — 500 сезонных очков;
summertime — буст денег;
warfund — 25 000 денег;
betterperformance — 50 алмазов;
frontlines — пак солдатов;
seasonrush — 1000 сезонных очков;
nukenation — буст денег.
The Apocalypse:
yippe50M — комплект исследователя;
Spare Change — кредиты;
Touch Grass — комплект фермера;
Money — 50 кредитов;
PG — бесплатные награды.Gives you free rewards.
Mini Mart Together:
GoodGame — пятиминутный баф;
Together — пятиминутный баф.
Brainrotted Basketball:
ILOVE67 — 7 обычных спинов;
67 — 6 счастливых спинов.
Sorcerer Ascent:
FirstShutdown — 1500 очков;
SorryForBugs — 1500 очков;
RELEASE!!! — 1500 очков.
2 Player Battle Tycoon:
Christmas — 100 алмазов.
Airport Simulator:
PALANGA — 1000 денег.
Arise Crossover:
EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
URRANK — билеты, пыль, зелья;
HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.
A Dusty Trip
DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
S7GONESOON — 800 пыльных монет.
Death Ball:
COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
DRPLAGUE — 500 кристаллов;
GHOSTMODE — 500 кристаллов;
OGISHERE — 500 кристаллов;
RANKEDFFA — 500 кристаллов.
Da Hood:
DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.
Death in the Box:
XMAS25 – 2 спина.
Desert Detectors:
Allen — 70 монет;
David — 50 опыта;
Pyramids — 200 опыта.
Drill Digging Simulator:
3MFavorites — 3 победы;
Driller — 250 000 денег;
EASTER — 100 пасхальных жетонов.
Feed Your Toilet:
1MVISITS — 1 миллион денег.
Fish It:
CRYSTALS — зелье удачи;
BLAMETALON — получайте зелье удачи;
SORRY — эксклюзивная нажива.
Hunty Zombies:
400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.
Island of Move:
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
Mansion of Wonder:
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.
Murder Mystery 2:
Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.
Plants vs Brainrots:
BASED — пять тысяч денег.
FROZEN — ледяная граната.
STACKS — зелье удачи.
Race Clicker:
FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
Roblox Doors:
SCREECHSUCKS — 25 ручек.
Roblox Mining Simulator 2:
FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем.
Toy Clicking Simulator:
BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
Warrior Simulator:
ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.
Zombie Strike:
ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Получить бесплатные вещи в «Роблокс» можно за очень короткий промежуток времени. Как это сделать:
- На сайте Roblox перейдите в раздел Marketplace.
- Используйте кнопку Any Price.
- В пункте Max укажите «0» без кавычек.
- Подтвердите выбор при помощи кнопки Apply.
- По очереди открывайте каждую карточку предмета и нажимайте Buy и Get Now, чтобы добавить их себе.