Коды в Роблокс, июнь 2026: рабочие промокоды Roblox

Промокоды Roblox в июне 2026 года
Георгий Глазов
Коды в «Роблокс»
И список ценных предметов.

Промокоды Roblox позволяют игрокам получить бесплатные предметы бесплатно и без траты реальных денег. Их не очень много, но некоторые до сих пор работают. Также промокоды выдают разработчики игр для поддержания интереса у аудитории. В этом гайде мы расскажем обо всех доступных вариантах получения бесплатных предметов и отметим некоторые популярные игры с промокодами.

Рабочие промокоды Roblox на июнь 2026 года

Все рабочие промокоды в Roblox:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Это все рабочие промокоды от разработчиков Roblox. В последние годы разработчики добавляют лишь бесплатные вещи. Обратите внимание, что в самом конце гайда можно найти инструкцию по получению бесплатных предметов в игре. А ниже мы отметили некоторые промокоды для популярных игр «Роблокс».

Fight the Brainrot Fortnite:

108676 — легендарный меч;
483921 — легендарный меч;
392839 — секретный брейнрот;
000000 — секретный брейнрот;
353535 — секретный брейнрот;
76446 — секретный брейнрот;
47794 — секретный брейнрот;
29982 — секретный брейнрот.

Open Sea For Brainrots:

ZEUS — брейнрот;
DEVIL — брейнрот.

Roblox Cog:

90KFAVORITES — мили;
80KFAVORITES — мили;
70KFAVORITES — мили;
60KFAVORITES — мили;
40KFAVORITES — мили;
SIX7 — мили;
15KLIKES — мили;
FELT — мили;
MOB — мили;
10M — мили;
10KLIKES — 250 миль;
JANUARY2026 — 250 миль;
BMC — 250 миль;
989 — 125 миль;
100KFAVORITES — 125 миль.

Bus Master:

5KLIKES — 25 тыс. денег;
2KLIKES — 50 тыс. денег.

Battle Pets:

SKYRIFT — 350 камней и 5 чипов;
DISCORD — яйца.

Axia:

VALENTINES — OP зелья;
SKYLANDS — 5 зелий эволюции;
ELDEROAK — 1 формула жизни.

Case Paradise:

welcome — пряники;
release — пряники;
update — пряники;
secret — пряники.

Make a Military Army:

RELEASE – 500 гемов.

Obby For Free UGC:

500K — 10 000 очков;
450K — 10 000 очков.

Wrestle:

CASHCASE — 100 денег.

Dungeon Blast:

Shrine — 100 гемов.

Fishing Island:

FISHLAND — подарки;
MSTBRN — подарки.

Soda Simulator:

FreeGems — 150 гемов.

Military Tycoon:

bugfixesyay — 1 дневной ящик;
seasonpush — сезонные очки;
loadsofdiamonds — 50 алмазов;
heatofthemoment — 500 сезонных очков;
summertime — буст денег;
warfund — 25 000 денег;
betterperformance — 50 алмазов;
frontlines — пак солдатов;
seasonrush — 1000 сезонных очков;
nukenation — буст денег.

The Apocalypse:

yippe50M — комплект исследователя;
Spare Change — кредиты;
Touch Grass — комплект фермера;
Money — 50 кредитов;
PG — бесплатные награды.Gives you free rewards.

Mini Mart Together:

GoodGame — пятиминутный баф;
Together — пятиминутный баф.

Brainrotted Basketball:

ILOVE67 — 7 обычных спинов;
67 — 6 счастливых спинов.

Sorcerer Ascent:

FirstShutdown — 1500 очков;
SorryForBugs — 1500 очков;
RELEASE!!! — 1500 очков.

Фото: Roblox

2 Player Battle Tycoon:

Christmas — 100 алмазов.

Airport Simulator:

PALANGA — 1000 денег.

Arise Crossover:

EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
URRANK — билеты, пыль, зелья;
HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

A Dusty Trip

DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
S7GONESOON — 800 пыльных монет.

Death Ball:

COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
DRPLAGUE — 500 кристаллов;
GHOSTMODE — 500 кристаллов;
OGISHERE — 500 кристаллов;
RANKEDFFA — 500 кристаллов.

Da Hood:

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

Death in the Box:

XMAS25 – 2 спина.

Desert Detectors:

Allen — 70 монет;
David — 50 опыта;
Pyramids — 200 опыта.

Drill Digging Simulator:

3MFavorites — 3 победы;
Driller — 250 000 денег;
EASTER — 100 пасхальных жетонов.

Feed Your Toilet:

1MVISITS — 1 миллион денег.

Fish It:

CRYSTALS — зелье удачи;
BLAMETALON — получайте зелье удачи;
SORRY — эксклюзивная нажива.

Hunty Zombies:

400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

Island of Move:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

Mansion of Wonder:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Murder Mystery 2:

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

Plants vs Brainrots:

BASED — пять тысяч денег.
FROZEN — ледяная граната.
STACKS — зелье удачи.

Race Clicker:

FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

Roblox Doors:

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

Roblox Mining Simulator 2:

FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем.

Фото: Roblox

Toy Clicking Simulator:

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

Warrior Simulator:

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

Zombie Strike:

ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.

Фото: Roblox

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Получить бесплатные вещи в «Роблокс» можно за очень короткий промежуток времени. Как это сделать:

  1. На сайте Roblox перейдите в раздел Marketplace.
  2. Используйте кнопку Any Price.
  3. В пункте Max укажите «0» без кавычек.
  4. Подтвердите выбор при помощи кнопки Apply.
  5. По очереди открывайте каждую карточку предмета и нажимайте Buy и Get Now, чтобы добавить их себе.
При желании можно надеть полученный предмет при помощи кнопки Customize.
