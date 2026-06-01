Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июне 2026 года

Бонус-коды Мира танков июнь-2026: табель-календарь, промокоды, действительные, актуальные, бесплатные

Георгий Глазов
Бонус-коды «Мира танков», июнь 2026 года
А также табель-календарь до конца месяца.

Каждый месяц разработчики из Lesta добавляют в «Мир танков» бесплатные промокоды, табель-календарь и другие награды. Сегодня мы расскажем обо всех доступных вариантах в июне и поможем забрать много полезных предметов без траты денег. Не теряйте время и сразу же забирайте предметы, иначе срок действия может закончиться.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июне 2026 года)

  • VDAY2026MT — 2D-стиль «Знамя Победы», 1 день Премиум-аккаунта, 3 декали «Вечный огонь», 3 надписи «Помним!»
  • BP43P1HMT — аренда Объект 274а со 100-процентным экипажем на 10 боёв
  • OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв
  • PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100-процентным экипажем на 10 боёв
  • 25O8UFZMT — аренда Т-54 первый образец со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв
  • 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв
На текущий момент больше нет полезных призов, однако стоит ожидать появление промокодов ко Дню России. Также подпишитесь на официальный чат-бот студии в VK. А всем новичкам доступны инвайт-коды с дополнительными наградами:

  • MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 миллиона серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;
  • TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
  • IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;
  • LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
  • TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
  • MIPTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
  • RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
  • TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
  • TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь

В июне появился и новый табель-календарь. Теперь каждый день игроки смогут получать новые предметы бесплатно за пару кликов. Для этого сделайте следующее:

  • перейдите на страницу табель-календаря для «Мира танков»;
  • щёлкните на открытый день;
  • откройте игру для сохранения полученных предметов на аккаунте.
Важно: за одни сутки удастся забрать только один предмет. Если какой-либо из дней был пропущен, то игроку придётся продолжить сбор наград с того места, на котором остановился ранее.
Награды за июнь

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 20 000 серебра;
  • 2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
  • 1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
  • 6 предбоевых инструкций («Долг превыше всего, «Без резких движений», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели»);
  • 2 малых ремкомплекта;
  • 2 малых огнетушителя;
  • 2 малые аптечки;
  • 2 демонтажных набора;
  • 1 день Премиум-аккаунта;
  • 2D-стиль «Небесный цветник»;
  • 1 случайное игровое имущество;
  • 150 крышечек Летней ярмарки;
  • 1 контейнер «Арсенал».
А ещё в «Мире танков» есть «Призовая коробка». Зайдя туда, войдите в свой аккаунт и нажмите кнопку «К подаркам». Внутри спрятаны подарки. Если не входили в бой 60 и более дней, то получите семь дней Премиум-аккаунта, три боевые задачи и девять личных резервов +50% к боевому опыту на один час.

В ином случае откроются пять предбоевых инструкций для оборудования «Рациональная боеукладка», один купон на следующую покупку в Премиум-магазине, один день Премиум-аккаунта и по одному личному резерву +100% к боевому опыту на один час и +300% к свободному опыту и опыту экипажа на один час. Не забудьте зайти в игру после получения призов, чтобы сохранить их на аккаунте.

