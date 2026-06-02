007: First Light: как авторы Hitman создали лучший аналог Uncharted 4 за последние 10 лет

В интернете постоянно жалуются на очередные сессионку, экстракшен-шутер или опенворлд с десятками аванпостов и прочих однотипных активностей. Заодно приговаривают: «Нам бы классическое линейное приключение — с постановкой, взрывами, нескончаемым драйвом». Увы, такие приключения — не просто редкий гость, а чуть ли не мифический единорог.

Возможно, в эту ситуацию мы загнали себя сами. Например, выпадами в сторону The Order: 1886, которая проходилась за восемь часов и дорого стоила. Вот студии и сфокусировались на длинных играх. Нюанс в том, что в плане бюджета линейный блокбастер на три-четыре вечера ничуть не дешевле опенворлда. В нём мало выдать инструменты и сказать: «Развлекайте себя сами». В данном случае именно разработчик веселит аудиторию — теми самыми драйвом и постановкой. А это всегда безумно дорого.

Так мы оказались в точке, когда новинки выходят растянутыми, не всегда весёлыми и при этом тысячами. Дефицита игр давно уже нет. Зато есть дефицит времени и эмоций — и именно эту потребность блестяще закрывает 007: First Light. Если соскучились по задорным сюжетным приключениям, то точно будете довольны.

007: First Light: главное об игре

Название: 007: First Light.

Разработчик: IO Interactive.

Дата выхода: 27 мая 2026 года.

Жанр: экшен.

Перевод: русские субтитры.

Платформа: ПК, PS5, Xbox Series, (позже на Switch 2).

007: First Light: как поиграть?

Игра не продаётся официально в России. На ПК можно купить в казахстанском Steam (примерно 3500 рублей) или ключ с российским регионом (дороже 6000 рублей). На PS5 игру можно купить в индийском PS Store примерно за 3700 рублей, а также на дисках (4500-5500 рублей).

Права на видео принадлежат компании IO Interactive.

Бонд. Джеймс Бонд

У First Light уйма параллелей с другими играми: например, с Hitman или даже Sifu. Но ещё чаще новинку называют «Uncharted про Джеймса Бонда». Агент 007 во многом походит на Дрейка, однако часто недотягивает. Он десантируется с самолёта без парашюта, но не так эпично, как в Uncharted 3. Участвует в зрелищных погонях, однако в плане вау-эффекта уступает заезду по Мадагаскару. Теряет близких, хотя пронзительности в этих страданиях меньше, чем в разочарованном взгляде Елены в Кингсбее.

First Light уступает хиту Naughty Dog. Но ему уступают вообще все — даже 10 лет спустя. В плане постановки, драматизма и детализированности Uncharted 4 остаётся эталоном. Однако именно 007 подбирается к недостижимой планке ближе всех и в чём-то даже превосходит конкурента. Это уже достижение!

В чём главная сила игры? Пожалуй, в самом геймплее, где любая стычка превращается в блокбастер.

Вот 007 пробирается во вражеский лагерь. Вокруг десятки подонков с автоматами и рациями для вызова подкрепления. Действовать лучше тихо, поэтому Бонд прячется в траве, отвлекает всех взломом электроники, травит дротиками и использует то уйму навороченных гаджетов, то болтливость. А затем, естественно, душит каждого, кто неаккуратно повернулся спиной.

Стелс понятный и удобный, но ситуация всё равно выходит из-под контроля, и наёмники, заметив шпиона, сжимают кулаки. В других играх это был бы повод перезагрузиться и пройти уровень идеально. А в First Light ты даже радуешься — потому что драки здесь одни из лучших в индустрии.

Бонд достаёт пушку и ставит пару хедшотов. Когда патроны заканчиваются, он метко швыряет пистолет в чью-то голову и добивает ошарашенного бедолагу. За спиной уже разъярённая толпа, но это хорошо. Вот это недовольное лицо впечатаем в бильярдный стол. По следующему стукнем попавшейся под руку бутылкой, затем схватим солдата и кинем в огромный телевизор. Потом бьём, парируем, уклоняемся, добиваем — и чувствуем, что в каждом приёме есть хлёсткость, отдача, чувство стиля.

На подмогу бежит ещё парочка солдат. Не повезло им оказаться рядом со здоровенным шкафом, который после пинка Джеймса рухнет и обеспечит нокаут. На экране появляется надпись об улаженном конфликте, а ты бы хотел, чтобы он не заканчивался никогда. В этой интерактивности, где стены, огнетушители, молотки и барные стойки становятся оружием, особая магия. Воссоздавать её хочется до финальных титров. Да и после них остаётся ощущение, что ещё пара часов мордобоя не помешала бы.

При всём уважении к Дрейку, драки у Бонда интереснее. Он не летает по арене на лианах и не выкашивает врагов сотнями, зато компенсирует камерность стилем и разнообразием.

IO Interactive прославили игры про Хитмана, так что элементы этой серии на месте. Бывает, что местонахождение цели неизвестно, так что подслушивайте NPC и ищите возможности. Бывает, что в нужное помещение не пускают, поэтому ищите бейджик прессы, выдайте себя за журналиста и прячьтесь в местах, где человеку такой профессии быть не положено. И бывает, что конфликтовать слишком рискованно: лучше включить обаяние и уболтать охранника — например, представившись сотрудником пожарной службы.

Минус в том, что механики сильно упрощены. Заглянув на турнир по шахматам, где агентам MИ-6 не рады, вы можете притвориться охранником или швейцаром, неприметно лазать по строительным лесам без смены образа или просто ломать лица. Однако миссию трудно сравнить с песочницей, ведь она настойчиво ведёт по рельсам. Просто в условную прачечную вы заглянете через эту дверь, а не через другую. А нужную информацию получите через взлом терминала охраны, а не подслушав разговор администратора.

Здорово, что в игре вообще есть вариативность прохождения. Но это не уровень Hitman, где каждый путь кардинально меняет задание. Если хочешь, притворись детективом и проведи настоящее расследование. Или рассорь семейство так, что родственники поубивают друг друга — так Хитману даже руки пачкать не придётся. В этом плане First Light в разы прямолинейнее и снисходительно прощает ошибки. Вы при всём желании не сломаете прохождение и не превратите цивильное мероприятие в хаотичный апокалипсис.

Огорчают ли упрощения? Не особо. Всё-таки социальный стелс — всего один аттракцион из множества. Уже минут через 40 вы эффектно подерётесь со зловещими близнецами-наёмниками, понесётесь на спорткаре через поле и перелетите пробку на трамплине, вступите в схватку на крыше разгоняющегося самолёта и без парашюта свалитесь с небес. Разработчики блестяще жонглируют активностями, так что от игры никогда не устаёшь.

В конце концов, в First Light не гениальный, но приятный шпионский сюжет. Если 007 гоняется за злодеем, тот окажется отнюдь не подонком и не раз удивит предысторией, мотивацией, личной драмой. Если доверится влиятельной организации, та пережуёт агента словно расходный материал. Если сблизится с кем-то, то увидит товарища в инвалидном кресле или вообще в гробу.

Следить за таким веселее, чем за очевидным спасением мира. Особенно когда в кадре один из лучших Бондов во франшизе. Наш Джеймс чертовски крутой и ещё зелёный, самоуверенный и при этом ранимый, острый на язык и с добрым сердцем. Весь хронометраж он развивается, отпускает хлёсткие фразы, находит креативные решения и вообще кажется максимально обаятельным героем с дорогими машинами, красивыми девушками и продвинутыми гаджетами.

При желании вы отыщете в игре уйму минусов. Камера периодически шалит и при зрелищной драке показывает стену вместо уверенных джебов. Окружение то эффектно разлетается, то прибито гвоздями. Квартира Бонда рассказывает о хозяине меньше, чем хотелось бы. Да и сюжет не развивался бы без ряда допущений: ну что за великий убийца выбрасывает чемодан у всех на виду?

Вот только фокусироваться на минусах вообще не хочется. Это слишком яркое, насыщенное и очаровательное приключение, по которому лично я сильно соскучился. Всё же сессионные шутеры и RPG с открытыми мирами можно перечислять бесконечно. А вот свежие сюжетные блокбастеры закончатся на пальцах второй руки.

007: First Light: стоит ли играть?

Если вы устали от огромных миров и однотипных активностей, то не пропускайте 007: First Light. Это не безупречная, но яркая и разработанная с нежностью игра. Безмятежный авантюризм в ней сочетается с трагедиями, неторопливый социальный стелс — с драйвовыми погонями и взрывами, прогулки по красивейшим местам — с одним из лучших мордобоев в индустрии. Так и получается блокбастер, где к финалу говоришь: «Мне не хватило, дайте ещё».

Оценка 007: First Light — 8,5 из 10

