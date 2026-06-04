От Бумыча до молодого таланта: за кого болеть на главном турнире года по Counter-Strike 2

2 июня в Германии стартовал главный турнир по шутеру Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 с призовым фондом в $ 1,25 млн. Как и всегда, одними из главных претендентов на победу будут россияне: всего из нашей страны на ЧМ отправились 16 киберспортсменов (больше только бразильцев).

Россию на этом мэйджоре представят три команды, а также несколько игроков, выступающих за интернациональные коллективы. Рассказываем о каждом и оцениваем шансы наших на титул.

Team Spirit

Место в мировом рейтинге (HLTV): третье

Состав: magixx, zont1x, donk, sh1ro, tN1R

Именно с «драконами» связаны главные надежды наших фанатов. На фоне доминации Vitality результаты Team Spirit в начале года были весьма неутешительными, но два последних турнира прибавили оптимизма и болельщикам, и самим игрокам: на IEM Rio «спириты» дошли до финала, где навязали борьбу Vitality, а затем победили на «домашнем» PGL Astana.

Неожиданно для многих Spirit начнёт борьбу уже на второй стадии, так как в нужный момент выпала из топ-8 рейтинга. Но возможно, что это даже плюс — будет время разогнаться на не самых сильных соперниках и подойти к битве за места в плей-офф уже в оптимальной форме.

Победа в Астане должна дать хороший моральный буст перед мэйджором Фото: HLTV

PARIVISION

Место в мировом рейтинге: 11-е

Состав: BELCHONOKK, Jame, nota, xiELO, zweih

Команда опытного Джейма, наоборот, стартует позже остальных — первые матчи третьего этапа пройдут аж 11 июля. Для не самого стабильного коллектива это хорошо: в текущей форме PV способны проиграть кому угодно. Впрочем, работает и наоборот: победить эти парни тоже могут любую команду.

Игра команды в этом сезоне — американские горки. PARIVISION сенсационно выиграла BLAST Bounty Winter 2026, первый большой турнир 2026 года, хотя тогда находилась в третьем десятке мирового рейтинга. Затем был провал в Кракове, после — финал PGL Cluj-Napoca, потом — снова серия неудач. Смогла ли эта команда дорасти до уровня грандов? Ответ, вероятно, не знают и сами игроки. Остаётся лишь верить, что на Кёльн придётся белая полоса.

Пока у PARIVISION полоса чёрная — команда провалила PGL Astana и CS Asia Championship Фото: HLTV

BetBoom Team

Место в мировом рейтинге: 22-е

Состав: zorte, Magnojez, Boombl4, FL4MUS, d1Ledez

Третья российская команда уже начала свой путь на мэйджоре, одержав две победы в рамках стартового дня. Пятёрка Бумыча набрала неплохую форму, недавно смогла обыграть Vitality, а потому может претендовать на многое.

Из минусов — до Кёльна так и не доедет Павел s1ren Оглоблин, основной рифлер команды. BB Team будет играть главный турнир с d1Ledez, хотя частично уже была к этому готова: Сирень точно пропускал первые дни, теперь же замена понадобится не на старт, а на весь ивент.

Перед мэйджором BetBoom заняли четвёртое место на IEM Atlanta, уступив лишь NAVI, Vitality и Legacy Фото: HLTV

m0NESY и kyousuke

Команда:

Место команды в рейтинге: четвёртое Team Falcons (Европа): четвёртое

Российское дуо в одной из лучших команд мира пока не может выиграть ни одного трофея. Перед самым мэйджором «соколы» съездили на CS Asia Championships 2026, но там внезапно уступили Legacy — для Монеси это уже седьмой неудачный финал подряд.

С другой стороны, это уже седьмой финал. Team Falcons часто играет в решающих матчах и занимает топовые места на престижных турнирах. Справиться с тильтом должен помочь опытный karrigan, который пришёл в команду в мае — а значит, Илья вместе с Максимом будут одними из главных претендентов на победу.

До трофея коллективу не хватает совсем чуть-чуть Фото: HLTV

Климентий kl1m Кривошеев

Команда: MiBR (Бразилия)

Место команды в рейтинге: 19-е

Один из главных молодых талантов нашего CS выбрал необычный путь. По сути, Клим пытается повторить опыт molodoy в FURIA, только на высокой сложности: без звёзд, легендарного капитана, русскоязычных тиммейтов и высоких позиций в рейтинге.

Уже на старте мэйджора звучат слухи о продаже Кривошеева. Но пока он все ещё в MiBR и должен доходить минимум до второго этапа — сейчас бразильский Counter-Strike переживает хороший период, что работает и для команды с россиянином.

За девять месяцев в MiBR Клим выиграл четыре локальных LAN-турнира и дебютировал на мэйджоре — это уже второй ЧМ для снайпера Фото: HLTV

Реальными претендентами на трофей от России будет состав Team Spirit и наш дуэт в Falcons. Однако и Джейм, и Бумыч уже побеждали на мэйджоре и доказали, что способны привести свои команды к титулам — так что их исключать из числа претендентов на главный трофей мира Counter-Strike ещё рано.