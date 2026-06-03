Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»

Третий сезон «Эйфории» называют худшим из всех. После первых эпизодов я считал ровно так же и не понимал радикальной смены жанра, эротической арки Сидни Суини, сценария с отпечатками производственного ада. Но правда в том, что «Эйфория» просто повзрослела. Во взрослости же другие проблемы — ещё страшнее и фатальнее.

Трансформация лишила сериал молодёжного безумия, почти выжгла чёрный юмор и заодно лишила героев права на ошибку. Так он стал не циничной драмой о потерянной молодёжи, а социальным хоррором. И пугает такое сильнее монстров.

Третий сезон «Эйфории»: главное о сериале

Название: «Эйфория» (Euphoria).

Автор: Сэм Левинсон.

Актёры: Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и другие.

Дата выхода: 13 апреля 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: драма, мелодрама, криминал.

Страна: США.

Третий сезон «Эйфории»: где смотреть?

Весь сезон уже доступен на HBO. Официальной русской озвучки нет, но в Сети полно неофициальных.

Видео размещено на канале «топКино». Права на видео принадлежат HBO.

«Если есть искупление, то есть и спасение. И мне оно очень нужно»

В третьем сезоне вернулись почти все знакомые персонажи. У каждого своя арка, пусть зачастую скромная: Джулс стала содержанкой, Мэдди раскручивает звёзд, Лекси строит карьеру в искусстве. Но все эти герои — скорее дополнение к основной истории.

Та же Кэсси (Сидни Суини) выдаёт удивительный спектр эмоций, добавляет сериалу пикантности и коллекционирует яркие сцены. Эпизоды со свадьбой или помощью Нейту ближе к финалу — изумительный триллер с классной актёрской игрой. Хотя чаще Кэсси лишь отвлекает от главной идеи. Она жертва обстоятельств и вызывает сочувствие, а новая «Эйфория» вообще о другом. О том, как люди сами ломают себе жизни и мучительно пытаются искупить вину, начать заново, вернуть свободу.

«Эйфория» Фото: HBO

Ру и раньше была сердцем шоу, но теперь она единственный его смысл. Речь о человеке, который однажды свернул не туда и уже не вернулся. Не по вине общества, родителей или беспощадной системы — исключительно по своей собственной. Такие люди реальны: они заглянули в тёмный лес и безусловно верили, что выберутся в любой момент. Но чем дольше ходишь во мраке, тем меньше шансов на спасение.

Ру как раз заблудилась фатально: вокруг неё сплошные кошмары, а внутри — губительная боль. Героиня может улыбнуться и поверить, что жизнь налаживается. Это обман, ведь на деле она весь сезон тонет и старается уцепиться хоть за что-нибудь — за прежнюю любовь, семью или религию. Разговоры о боге для «Эйфории» кажутся дикостью, однако подают их до мурашек пронзительно. Чего стоит монолог в церкви:

Знаешь, я верю в бога. Наверное, я просто подумала: если Он существует, значит, существует и искупление. А если есть искупление, то есть и спасение. А мне это очень нужно. Я просто не хочу оставаться запертой наедине со всеми ошибками, которые совершила. Измениться очень трудно. Всё, о чём ты можешь думать, — это о том плохом, что ты сделала. Я просто хочу быть свободной, чтобы начать всё сначала. Я хочу быть прощённой.

«Эйфория» Фото: HBO

Героиня молода, очаровательна и вообще хороший в душе человек. Она раскаивается, осознаёт ошибки и тянется к свету. Поэтому болеешь за неё всем сердцем. Вот только сладкие хэппи-энды бывают в сказках, а «Эйфория» — скорее, хоррор о сволочи-жизни в её худшем проявлении.

Образ Ру невероятен, а игра Зендеи — уровня статной оскароносной актрисы. Она одними глазами и уголками губ передаёт столько эмоций, сколько многие не вложат в длинный монолог. Именно эта убедительность делает историю по-настоящему опустошающей.

«Эйфория» Фото: HBO

Следить за персонажем больно, а к финалу ощущение, будто тебе плюнули в душу. Однако боль временами учит лучше любого учебника. Столкнуться с ней — всё равно что заглянуть в самый грязный притон, увидеть ужас человеческого разложения и с тех пор никогда не прикасаться к веществам. Увы, Ру получила свой урок слишком поздно, но, быть может, для заблудившегося зрителя за экраном её пример станет отрезвляющим. В таком случае героиня страдала не зря.

Третий сезон «Эйфории»: стоит ли смотреть?

В финальном сезоне «Эйфория» стала взрослой, беспощадной и отныне на «Реквием по мечте» походит больше, чем на молодёжную драму. В новой подаче потерялось многое из того, что зрители ценили раньше. Зато сильные стороны раскрылись сильнее. Как минимум ради трагичного пути Ру и её несбывшихся надежд «Эйфории» можно простить всё — пусть в ответ она и разобьёт вам сердце.

Оценка третьего сезона «Эйфории» — 8 из 10

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Ру феноменальна.

История эмоциональная и разбивает сердце.

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