Кратос уступает место жене: что нужно знать про God of War Laufey

На презентации State of Play студия Santa Monica анонсировала God of War: Laufey — новую игру по вселенной «Бога войны». Вместе с большим 24-минутным трейлером авторы поделились и первыми деталями экшена, главной героиней которого станет Фэй, вторая жена Кратоса и мать Атрея.

Мы изучили ранние подробности Laufey и делимся всеми известными деталями самой необычной игры в серии.

God of War: Laufey — информация об игре

Название:

Платформы: PS5.

Разработчик: Santa Monica.

Издатель: Sony.

Дата выхода: неизвестно (по слухам, начало 2027 года).

Жанр: экшен от третьего лица, слэшер.

Перевод: предположительно русская озвучка и текст. God of War : Laufey.: PS5.: Santa Monica.: Sony.: неизвестно (по слухам, начало 2027 года).: экшен от третьего лица, слэшер.: предположительно русская озвучка и текст.

Трейлер God of War: Laufey c 20 минутами геймплея

Сюжет God of War: Laufey

События нового «Бога войны» начинаются в загробном мире для богов всех религий и мифологий, Вечности, куда Фэй попадает сразу после своих похорон в самом начале God of War (2018). Место оказывается далеко не самым приятным, тут царит анархия и беззаконие.

Героиня тут же встречает египетского бога Сехмета и тибетского Бегце — оба напрямую связаны с войнами и разрухой. Однако и в этом месте можно найти друзей: помогать Фэй вызвались таинственный куб Франк и хранительница меча Ру.

Фэй и её компаньоны: куб Франк и хранительница меча Ру Фото: Sony

Разработчики подтвердили, что события Laufey развернутся параллельно приключениям Кратоса и Атрея в God of War (2018) и God of War: Ragnarok. Это значит, что Фэй предстоит повлиять на судьбу своей семьи. При этом уже в начале истории она понимает, что её изначальный план по защите мужа и сына рискует провалиться, поэтому ей срочно нужно найти выход из сложившейся ситуации.

Происходящее в Laufey развернётся параллельно с временной линией God of War (2018) и God of War: Ragnarok, оставаясь при этом частью единой вселенной внутри неё. Это не какая-то побочная история. Это новая глава из той же огромной книги, и мы просто показываем, что в этой книге куда больше событий, чем вы можете себе представить.

Сюжет новинки также будет посвящён ответу на вопрос Одина из God of War: Ragnarok, который был одержим стремлением к познанию «чего-то, что находится за пределами загробной жизни». В Вечности магия и жизнь начинают свой путь — и там же заканчивают его. Фанаты уже надеются, что мы сможем увидеть старых знакомых из греческой мифологии: в первую очередь тестя героини, Зевса.

Фото: Sony

У God of War: Laufey звёздный актёрский состав. Саму героиню играет Дебора Энн Уолл, звезда «Сорвиголовы». Помощника героини — говорящий Куб — озвучивает Джек Куэйд (Хьюи из «Пацанов»). Хранительницу меча Ру исполняет актриса Перлина Рау из сериала Creamerie. Актёры обещают, что игроков ждёт невероятное путешествие и новый взгляд на вселенную God of War.

Перлина Лау, Джек Куэйд и Дебора Энн Уолл во время производства God of War: Laufey Фото: Sony

Сражения в God of War: Laufey

Главным нововведением новинки станет боевая система. Разработчики создали гибрид между оригинальными частями серии (2005-2013) и актуальной God of War с медлительным Кратосом (2018-2022).

Фэй — куда более ловкая воительница, чем её муж, поэтому сражения больше всего напоминает танец. Героиня умеет совершать двойной прыжок, испаряться на некоторое время, притягивать врагов к себе и взлетать вместе с ними в воздух, чтобы отлупить их в красивом комбо.

Само собой, не обойдётся без уворотов и парирований, магии, а также небольшой помощи от куба Франка. А ещё героиня умеет отделять душу противников от их тела в стиле Доктора Стрэнджа из Marvel — выглядит очень эффектно.

Способность в духе Доктора Стрэнджа Фото: Sony

Разработчики отмечают, что боевой стиль Фэй в первую очередь напоминает об её характере суровой воительницы, которая пойдёт на всё, чтобы защитить себя и своих близких.

Фэй всегда была грозным воином в нашей истории. Она и Кратос могут одновременно сильно бить и выдерживать мощные удары врагов. Поэтому одним из наших главных приоритетов было создание свежего ощущения от боевой системы за Фэй, которая соответствует высоким ожиданиям фанатов.

Технические детали, дата выхода и русский язык в God of War: Laufey

Новая игра в серии создаётся только на PlayStation 5. Это значит, что экшен не выйдет на ПК как минимум в обозримом будущем и, скорее всего, навсегда останется эксклюзивом консолей PlayStation — по крайней мере, сейчас Sony решила прекратить выпуск своих сюжетных игр на ПК.

У God of War: Laufey пока нет даты выхода — авторы не назвали даже год релиза. Как сообщает авторитетный журналист Джейсон Шрайер, ждать долго нам не придётся. До анонса ходили утечки, что проект выйдет уже весной 2027 года.

Что касается русского языка, то он в God of War: Laufey, скорее всего, будет. Sony продолжает полностью переводить свои крупные игры.

Скриншоты God of War: Laufey

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony