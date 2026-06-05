Культовая RPG вернулась и сразу унижает игрока. Обзор ремейка «Готики»

Игра для самых терпеливых, которая высосет из вас душу (и вам это понравится).

Вспомните классические RPG вроде Oblivion. Герой просыпается в грязной тюрьме, но пару мгновений спустя встречает императора, вырезает в подземелье умелых наёмников и становится главной надеждой мира. Он не случайный проходимец, а великая сила.

Тем временем в «Готике» всё иначе. Под магическим куполом оказывался не герой и даже не гражданин — скорее неумелый оборванец. Он вспотеет в дуэли с несчастным кротокрысом и погибнет в драке с двумя. Смотреть на волка или, упаси боже, на стражника вообще не стоит: для вас они всадники апокалипсиса. Как и не стоит ждать, что кто-то с улыбкой потащит к могуществу. Вероятнее, вас просто заманят в ловушку, побьют и обчистят карманы.

Gothic безжалостна, и в этом сила серии. Преодолеть суровые испытания и испепелить старых обидчиков метеоритным дождём — более чарующее чувство, чем получить славу на блюдечке. Потому что в этот раз вы по-настоящему заслужили триумф.

Правильную «Готику» делала лишь почившая Piranha Bytes и горстка других команд. Например, авторы мода «Хроники Миртаны» или свежей российской Of Ash and Steel. Теперь в число узкопрофильных специалистов вошли испанцы из Alkimia Interactive. Их ремейк замечательный, пусть и не лишён старых проблем вроде багов и перебора с беготнёй.

Ремейк «Готики»: главное об игре

Название:

Разработчик: Alkimia Interactive.

Издатель: THQ Nordic.

Дата выхода: 5 июня 2026 года.

Жанр: RPG.

Перевод: русская озвучка и субтитры.

Платформа: ПК, PS5, Xbox Series. Gothic 1 Remake.: Alkimia Interactive.: THQ Nordic.: 5 июня 2026 года.: RPG.: русская озвучка и субтитры.: ПК, PS5, Xbox Series.

Gothic Remake: как поиграть?

В российском Steam игра стоит 2699 рублей. На консолях один из самых выгодных регионов — Индия. Там ремейк обойдётся примерно в 3000 рублей.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании THQ Nordic.

Когда-то и меня вела дорога приключений… А потом случились баги

Вероятно, проблемы начались, когда я попросил у издателя предрелизный ключ на PS5. Прислали его за три дня до релиза. «Времени мало, но справлюсь», — наивно думал я, забыв о ключевой особенности серии. «Готика» обязана быть забагованной.

В игре я растворился с первого запуска. Исследовал каждый угол, становился своим в Старом лагере и радовался проделанному пути. А затем игра просто вылетела. Когда запустил её снова, то с ужасом выяснил: все сохранения, кроме одного из самого начала, погибли. «Начинай по новой, Безымянный. Ты здесь, чтобы страдать».

Подобным вылетом завершалась почти каждая сессия. Оказалось, что баг убивает быстрые сохранения, зато щадит бо́льшую часть ручных. Так что мой геймплей стал таким: убил пару волков, открыл меню, кликнул на «Сохранение», выбрал слот, чуть-чуть подождал — чуть позже повторил ещё сотню раз. Неудобно, но лучше, чем обнулять прогресс.

«Готика» Фото: THQ Nordic

Естественно, в ремейке есть и другие баги. Каждый час у меня ломался звук: фоновые треки исчезали, диалоги зацикливались, предложения наслаивались друг на друга. Попытки что-нибудь продать или купить оборачивались войной с кодом: товары в процессе сделки настойчиво становились неактивными. Ключевые NPC вроде Торреза и Диего либо исчезали, либо отказывались говорить — даже когда 100% их требований выполнены.

Хотя вот мой любимый сбой. Представьте, что вернулись в лагерь из долгого странствия, накопили руды, собрали в карманах ценные товары. Герой радостно бежит к торговцу и слушает уважительные реплики местных. «Привет, призрак. Как дела?» В общем, всё хорошо. И тут рандомный рудокоп вскакивает, обвиняет в непонятных преступлениях и достаёт оружие. Его примеру следует вообще весь лагерь.

Честное слово, я был далеко и никого не бил, не воровал, не нарушал законов — и почему-то стал Джоном Уиком, на которого охотится весь «Континенталь». Местные не успокоятся, пока не нокаутируют героя и не отберут весь лут. Я даже нашёл лайфхак: надо бежать к магам огня — они тоже вырубят Безымянного, но хотя бы в рюкзак не полезут.

«Готика» Фото: THQ Nordic

Допускаю, что бесчисленные баги поправят патчами, а на других платформах дела лучше. Однако на всякий случай настраивайтесь на издевательства, не связанные с геймплеем и суровым миром.

Безымянный. Запомните это имя

У героя наверняка есть какое-то имя, но всем на него плевать. Такие бедолаги попадают под купол пачками и в основном не выживают. Тогда зачем запоминать, как их зовут?

Вот и вас без особых ожиданий толкают в про́клятое место, где царит беззаконие. Маги создали барьер, чтобы заключённые не бежали из рудников, но ошиблись в расчётах. Зона, в которую легко зайти и невозможно выйти, разрослась и стала самостоятельным государством со своими королём и законами. Эти законы твердят: чтобы бесценную руду отправили во внешний мир, нужно быть послушным.

Герою тоже стоит освоить сговорчивость. В начале он не просто слаб. Он — ничтожество с вялыми ударами, лохмотьями вместо брони и скромной полоской здоровья. Слабейшие монстры покажутся ему боссами, а люди с мечом — непобедимыми богами. Если последние вымогают деньги и обещают проблемы, то речь не о наивной засаде, с которой легко разберётся мечник из другой игры. Случится катастрофа, когда вы свалитесь на грязную дорогу, останетесь с пустыми карманами и пожалеете о дерзких ответах.

«Готика» Фото: THQ Nordic

Однако ещё «Готика» — уникальная игра о становлении, где безжалостность лишь закаляет и превращает мягкий металл в несгибаемую сталь. Вот вы выполнили пару заданий и стали чуть сильнее. Вот накопили руду и вложили её в тренировки с мечом. Вот стали в Старом лагере своим и наконец получили приличную броню.

Если раньше герой опасался падальщиков, то теперь убивает их одним ударом. Если с ужасом смотрел на стражника Буллита, то теперь ломает ему лицо и отбирает замечательный меч. Если панически бежал от орка, то в этот раз уничтожит его — пусть и в тяжёлом бою.

Радости от этого роста и уважительных кивков, сменивших презрение, больше, чем в любой другой RPG. Потому что свою славу вы заслужили, перетерпев унижения, побои и повсеместные «отвали». Что теперь скажут наглецы, когда Безымянный парирует их выпад и эффектным комбо снесёт половину HP?

«Готика» Фото: THQ Nordic

Именно ради превращения отброса в машину смерти, которая танцует на арене, кастует огненные шары и носит в мешке десяток целебных зелий, и стоит проходить «Готику». Это по-прежнему игра не для всех, но свои будут в восторге.

«Я Мад. Не против, если я пойду за тобой?»

Основной сюжет в «Готике» всё ещё такой себе. Там есть предательства, неожиданные повороты и нестандартные злодейства, однако бурю эмоций они не принесут.

Плюс в том, что держится история на сотнях колоритных деталей. На вымогающем деньги Блиндене: сам он руки не запачкает, но подстроит столько неприятностей, что плата за покой покажется терпимой. На Гомезе, который при наёме в банду устроит допрос и зарубит после ошибочного ответа. На снисходительных культистах, что в любой вашей реплике видят исповедь слабоумного.

Или на неадекватном оборванце Маде, который прилипает к вам, настойчиво следует по пятам и приговаривает: «Раньше все меня били, но теперь я под защитой лучшего друга. Вот встречу подонков и всё им выскажу». Вы же высказываний ждёте с ужасом и в любом серьёзном бою улетите в нокаут.

«Готика» Фото: THQ Nordic

В конце концов, в Gothic замечательные фракции. В Старом лагере приняли новый мир и вроде бы ценят порядок. Хотя на деле там коррупция, работа за миску каши и залитые кровью подземелья. В Новом лагере свободолюбивые разбойники мечтают об уничтожении купола. Вот только цена свободы — бутылка воды, которой работяги радуются сильнее солнца. На болотах вообще собрались одурманенные культисты. Они верят, что их молитвами спящий бог вот-вот очнётся и всем подарит счастье. Пока же чудаки живут в шалашах на деревьях, собирают траву и на героя смотрят пустыми глазами.

У каждой группировки свои интриги, заблуждения, цели и квесты. Их мировоззрения и порядки хочется дотошно изучить — и даже жаль, что в первом акте приходится выбрать сторону, а сменить её дают сильно позже и строго по сюжету.

«Готика» Фото: THQ Nordic

Новая «Готика» со старыми проблемами

К эмбарго я прошёл примерно две трети сюжета и, несмотря на баги, получил уйму удовольствия. Ремейк вышел бережным и сохранил все достоинства оригинала. Игра по-прежнему сложная и при этом необъяснимо уютная. Она постоянно наказывает, однако умудряется так вознаградить, что остаёшься благодарен. Заваливает невыполнимыми испытаниями и уважительно пожимает руку, когда 10 часов спустя Безымянный наконец справляется.

Минус в том, что худшее из «Готики» тоже на месте. Даже если неудачные моменты и переделывали, то с тем же удушающим эффектом.

«Готика» Фото: THQ Nordic

В игре полно классных заданий, но некоторые заменят снотворное. Например, в начале второго акта боссы Старого лагеря отправляют героя на болота. Там нужно получить сведения от шпиона. Проходится квест вот так:

долго бежите к болотам, так как телепорт ещё не заслужили;

выясняете, что шпион пропал. Поэтому ещё дольше бегаете по запутанному многоуровневому лагерю, чтобы найти его дом. Вообще, на локации есть проводники, но с нужным шалашом они не помогут — наверное, сами боятся заплутать;

находите в доме карту непонятной шахты. Снова носитесь по лагерю, чтобы выяснить её местонахождение. Зачастую получаете невменяемый ответ в духе «Брат, я под кайфом, отстань»;

один сектант всё же узнаёт место. Оно в самом начале игры, так что снова бежим и стираем пятую подошву;

пещера — тёмная, неприятная и затопленная. Все ведь любят нырять, неторопливо исследовать петляющий подводный мир и следить за запасом кислорода? Нет? Значит, пора влюбляться;

в конце пещеры поджидает могучий орк. Если вы прокачивали бои на мечах, то справитесь. Если нет — сочувствую;

С босса вы поднимите амулет — несите его в Старый лагерь. Ой, там с амулетом не разобрались. Вернитесь с ним, пожалуйста, на болота. Телепорт? Нет, всё ещё не заслужили.

«Готика» Фото: THQ Nordic

На квест я потратил пару часов и 90% времени просто бегал туда-сюда и что-нибудь искал. Понимаю, что в оригинале на этом месте тоже было дурацкое задание, но в ремейке его не особо улучшили. Играй я на ПК, точно подбирал бы консольные команды для быстрого перемещения.

Так «Готика» становится игрой для терпеливых. Её карту расширили, а для многих персонажей написали новые квесты. Однако суть осталась прежней: приключения Безымянного полны страданий. Иногда эти мучения захватывают, иногда — высасывают душу.

Однако даже в самый тёмный момент выключить ремейк не хочется. Потому что столь же обаятельных RPG больше нет. И потому что скоро ты сделаешь размашистый шаг к величию и заслужишь чёртовы телепорты, разрушительные заклинания, лучшее оружие — и почувствуешь себя счастливейшим человеком под куполом.

Gothic 1 Remake: стоит ли играть?

Наверное, современный игрок запустит «Готику» и сойдёт с ума. Вместо очевидных меток в ней неинформативная карта, на которую ещё и копить надо. Вместо пути героя — жизнь избитого оборванца. А вместо вылизанности — легион обидных багов.

Но ещё ремейк сохранил то самое очарование с неторопливым ростом, преодолением и тотальным погружением в неприветливый мир. У «Готики» есть особый шарм, есть своё узнаваемое лицо. Лично я предпочту эту игру большинству удобных и стерильных RPG.

Оценка ремейка «Готики» — 8 из 10

Понравилось

Путь от беспомощности к величию завораживает.

Много классных персонажей.

Характерные фракции.

Не понравилось