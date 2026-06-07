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Обзор фильма Очень страшное кино 6 (2026): сюжет, актёры, дата выхода и стоит ли смотреть

Фильм ради шортсов: что не так с «Очень страшным кино 6»
Святослав Лецкий
Обзор фильма «Очень страшное кино 6»
Комментарии
Так плохо, что даже не смешно: фильм разобьёт вам сердце.

У нас в школе кассету с «Очень страшным кино» передавали тайно и с заговорщицким взглядом, а обсуждали где-то в углу — шёпотом, но с периодическим бурным смехом и криками «Чуваааак!». Особенно часто мы говорили о второй части с её похотливым полтергейстом, внезапной рекламой Nike и призраком с пакетом на голове.

Я о том, что понимаю суть «Очень страшного кино», ценю безумие франшизы и не прочь посмеяться над глупостями. Но на шестой части я улыбался реже, чем в пустыне встречаются оазисы. Без шуток, это одна из худших комедий последних лет.

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«Очень страшное кино 6»: главное о фильме

Название: «Очень страшное кино 6» (Scary Movie).
Авторы: братья Уайанс.
Актёры: Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон Уайанс и другие.
Дата выхода: 5 июня 2026 года.
Жанр: комедия.
Страна: США.

«Очень страшное кино 6»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 5 июня. Неофициальные показы в России стартуют 18 июня.

Видео доступно на канале «Фильмы 2026». Права на видео принадлежат компании Miramax.

«Чуваааак!»

Сценарий нового «Страшного кино», вероятно, писался так:

— Сколько отсылок на другие фильмы мы хотим?
— Да!

За основу взяли «Крик» 2022 года. Из него скопировали максимум сцен: от вступления и разбора метавселенной в гостиной до концовки. О следующих частях тоже не забыли — как и о сотне других популярных хорроров.

Если перечислю все референсы, то не уложусь и в 10 тысяч знаков. Потому что в кадре есть «Субстанция», «Улыбка», «Орудия», «Техасская резня бензопилой», «Пункт назначения», «Майкл», «М3ГАН», «Кейпоп-охотницы на демонов», «Грешники», «Собиратель душ» — и вообще всё, о чём вы можете подумать. Серия всегда держалась на издевательствах над поп-культурой. Но смешные ли они в этот раз? Разве что для человека с самым нестандартным чувством юмора.

«Очень страшное кино 6»

«Очень страшное кино 6»

Фото: Miramax

«Крик 5» начинался с нападения Гостфейса на героиню Дженны Ортеги. В комедии происходит то же самое — только героиня косплеит Уэнсдей, а зовут её Тьюсдей. Шутка на этом закончена. Класс?

А в «Орудиях» дети сбежали из домов, жутко расставив руки в стороны. В «Очень страшном кино» они делают так же — потому что мелкий потерял пакет с конфетами. Сладости у любителя дури, естественно, специфические. Ну как, уже схватились за живот?

В «Субстанции» после инъекции из героини вылезала её молодая соблазнительная версия. В нашем фильме из спины выпадает папка с файлами Эпштейна без цензуры. Ну остановитесь, я же умру со смеху!

«Очень страшное кино 6»

«Очень страшное кино 6»

Фото: Miramax

90% фильма состоит из подобных глупостей, когда отсылка нужна не ради смеха, а ради самого цитирования. Вот девочка из «М3ГАН» станцевала в поезде. Вот кто-то зловеще растянул губы в духе «Улыбки». А вот героини «Кейпоп-охотниц» оголились и спели извращённую версию Golden. И что? Где хлёсткий панчлайн и дерзкое издевательство над поп-культурой? Их нет, так что повеселятся лишь ценители прямолинейного фансервиса. Или ярые поклонники Мелкого, который снова схватился за косяк и в любой непонятной ситуации вопит «Чувааак!»

В продолжении есть приличные шутки, но такие же редкие, как драконы в современном Вестеросе. Иронию над байопиком о Майкле Джексоне добавили чисто для шортсов, зато она вызывает улыбку. Замедленный забег обдолбанного маньяка по больничным коридорам — редкий повод насмешливо фыркнуть. Внезапная трансформация комедии в «Джона Уика» — вообще блеск.

Вот только удачные моменты — даже не ложки, а крохи мёда. И даже не в дёгте, а в токсичной инопланетной заразе.

«Очень страшное кино 6»

«Очень страшное кино 6»

Фото: Miramax

Фильм не смешной, не дерзкий и не провокационный. Он вымученный. Ощущение, что за сценарий «Очень страшного кино 6» садились в конце рабочего дня, когда сил на креатив уже нет — только на перебор успешных фильмов и нарезку узнаваемых сцен.

Комедия идёт 1,5 часа, но улыбаешься от силы пару минут. Остальное время сидишь с безжизненным лицом. Таким же безжизненным, как и действо на экране, где за любыми шуткой, цитированием и кривлянием — звенящая пустота.

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«Очень страшное кино 6»: стоит ли смотреть?

Наверное, «Очень страшное кино 6» — полезное произведение. Потому что хорошие фильмы по-настоящему ценишь, когда видел отвратительные. Братья Уайанс как раз выпустили столь бестолковую комедию, что любой проходняк с Netflix покажется сносным.

Оценка «Очень страшного кино 6» — 3 из 10

Понравилось

  • Есть пара удачных шуток…

Не понравилось

  • …и сотни абсолютно не смешных.
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